Arm強化AI運算平台與生態系，視台灣為AI發展中心、認為「摩爾定律」以不同形式繼續推動
Arm策略暨生態系執行副總裁Drew Henry於今日 (11/5)訪台，並且分享Arm如何應對AI帶來的運算革新，並且強調台灣供應鏈在全球AI發展中的關鍵地位。
AI正在重新定義運算
Drew Henry指出，AI正在全面重新定義運算。目前的趨勢包括AI模型的規模化、AI應用的需求增加、裝置端 AI (Agentic / On-Device AI) 的興起 ，以及隨之而來的設計複雜性、功耗限制與快速創新。
目前AI的影響已深入各個領域，包含資料中心、汽車、行動裝置、PC與物聯網，Drew Henry更指出，經濟數據顯示全球GDP產值約為100兆美元，並且維持年增率3%成長幅度，而AI有望讓整體成長加倍，分析更指稱未來GDP成長率可能加倍增加至6%、7%，甚至更高。
Arm的AI策略：運算平台+生態系
為應對當前AI需求，Arm的策略核心是「運算平台+生態系」 。這套方法整合了架構 (Architecture) 、軟體 (Software) 和運算 (Compute)，而Arm目前更針對不同市場提供最佳化且支援AI的運算平台，例如對應資料中心設計的Arm Neoverse、對應汽車設計的Arm Zena、針對行動裝置提出的Arm Lumex，以及針對PC裝置提出的Arm Niva，另外也包含針對物聯網裝置的Arm Orbis設計。
Drew Henry強調，Arm本身是運算平台系統業者，而非晶片製造商，專注於與客戶合作設計，並且與台積電等代工業者在先進製程上緊密合作。因此，對於市場傳出Arm將推出自有品牌設計晶片產品的說法，Drew Henry則是強調Arm更傾向與客戶合作打造最佳化且符合運算需求的晶片設計。
台灣：位於AI發展的中心
Drew Henry表示：「台灣是AI的中心」，更說明自己從很早來到台灣開始，在每次造訪時候都會看見不同新科技應用發展，從最早的PC、後來的手機，以及目前的AI應用成長，幾乎每次都見證了新技術的發展。
而台灣是Arm及其生態系的重要供應鏈夥伴，在AI發展中扮演關鍵角色，涵蓋從SoC設計、晶圓、封裝到主機板/機櫃等核心技術，因此也促使Arm持續投資台灣市場發展。
軟體與生態系的加速循環
目前Arm致力於協助建立軟體開發生態，同時在全球地區已有超過2200萬名AI賦能的軟體開發者透過Arm架構平台打造軟體服務。而Arm提供了通用平台，讓開發者能「編寫一次，即可到處佈署」 (write once, deploy everywhere) ，更強調具備有史以來最廣泛的軟體支援。
Drew Henry說明，這種由硬體、AI賦能的開發者與軟體需求，其構成的投資正向循環正在加速。而在AI驅動下，生態系統的整合變得空前重要。
目前Arm正透過Arm Total Design Ecosystem、SOAFEE、與行動裝置OEM業者共同合作的實驗室，加上與遊戲工作室及AI框架的合作，將促進AI技術在跨產業協作發展，而Arm也在今年10月28日宣布與GitHub合作，藉此加速以AI驅動的雲端服務開發。
對於當前AI關鍵議題觀點
在此次訪談中，Drew Henry也針對當前AI產業的熱門議題提問分享其看法：
• 關於AI泡沫化：Drew Henry不認為AI會泡沫化。相反地，觀察到越來越多的運算將與AI結合，這將催生市場有更大的AI需求，並且加速生活方式的改變。
• 關於AI競賽與出口限制：Drew Henry認為全球對AI的需求仍會持續增加，並且推動全球GDP加倍發展，而Arm的立場是會遵循各國政府的規範。
• 關於雲端及邊緣AI運算：Drew Henry認為兩者仍會被繼續使用，其中雲端仍會處理龐大的訓練和推論，而裝置端則聚焦快速反應。Drew Henry認為當前趨勢正逐步靠攏邊緣運算，但雲端依然重要，這也是Arm架構當前的發展方向。
• 關於AI的電力需求：針對AWS、微軟近期表示對於電力支撐資源的擔憂，Drew Henry表示AI確實需要更多電力基礎設施，因此強調Arm架構能發揮更大的電力使用效益，這也是為何NVIDIA、AWS及Google都開始採用Arm架構作為基礎架構運算設計。
• 關於「摩爾定律已死」：Drew Henry認為摩爾定律是經濟學詞彙，用於形容科技產業發展腳步。雖然有人因製程技術追趕不上運算需求而稱其已死，但Drew Henry相信半導體科技會持續成長，AI甚至會加速其成長。
• 關於Arm自製晶片：Drew Henry表示Arm目前沒有推出自有品牌晶片的計畫，更強調Arm仍專注於與客戶合作設計 (如AWS、Tesla已開始自行打造客製化晶片)，藉此推動更龐大的算力。
• 關於Windows on Arm：Arm持續與業界夥伴 (包含Qualcomm)合作推動。
更多Mashdigi.com報導：
回應Dolby Vision 2的市場競爭，三星宣布開發HDR10+ Advanced影像標準
OpenAI的AI影片創作工具Sora正式登上Android平台，吸引更多用戶
Motorola推出2026年款Moto G與Moto G Play，換搭新色、導入5200mAh電池電量與120Hz螢幕
其他人也在看
就怕「1500萬實習生丟江山」？ 台肥董座案吳音寧確定出局
台肥公司上週五宣布，由行政院中辦副執行長吳音寧擔任農業部指派法人董事代表。由於農業部法人董事占過半台肥董事席次，所以吳音寧也被視為將接任台肥董座，引發輿論延燒，不過，台肥今早（4日）召開董事會，會上正式推舉台肥總經理張滄郎擔任董事長。中天新聞網 ・ 1 天前
福特執行長警告：中國恐讓美國汽車公司全數破產
汽車產業正面臨前所未有的全球競爭，福特汽車執行長Jim Farley警告，中國汽車製造商的崛起恐怕將對美國汽車產業構成毀滅性威脅。Farley指出，中國品牌在電動車領域的發展速度與技術優勢，已遠遠超越大多數西方車廠，而這股浪潮若無有效防範，可能讓「每一家美國車廠走向滅亡」。這樣的言論，不僅反映了汽車產業的結構性改變，也揭露了中美之間在技術與產能上的激烈競爭態勢。福特執行長嚴正警告，若是美國品牌再不試著在技術方面突破，可能很快就會被中國品牌擊敗。Farley認為，中國汽車品牌所構成的挑戰已超越1980年代日本車廠席捲美國市場的時期。他指出，中國目前已有足夠的生產能力，足以供應整個北美市場，若進軍美國市場，極有可能讓現有的美國車廠全數出局。這與當年日本尚未具備如此規模化產能的情況大不相同。Farley甚至以自己日常駕駛小米SU7為例，說明中國品牌在實用性與科技融合上的實質優勢。他直言：「這次的情勢與當年日本車潮類似，但卻是加了類固醇的版本。」 在技術層面，Farley表示，中國品牌的車載科技已處於領先地位，無論是華為還是小米，都已經讓中國車款的數位體驗遠超西方同業。他指出，進入中國車款時，Carture 車勢文化 ・ 1 天前
記憶體不能只能喝湯！ 謝金河點名華邦電：這是好的開始
從DRAM、NAND到HBM，全世界記憶體族群近期漲勢驚人，包括三星延後DDR5合約報價、現貨價一週翻倍，韓國券商將SK海力士目標價上修一倍至百萬韓元，對此財信傳媒董事長謝金河直言，記憶體市場由海力士、美光與三星主導的三強格局，目前正在形成，有別於日韓在記憶體領域的迅速發展，反觀台灣相關產業自2015年受創迄今仍未完全恢復，唯有持續創新與深化合作，才有機會重新取得競爭優勢。EBC東森財經新聞 ・ 14 小時前
酸台肥暴力操作擋吳音寧！王鴻薇要他負責
[NOWnews今日新聞]台肥公司今（4）日召開董事會，董事長由總經理張滄郎接任董事長職務，並非是近日外傳的行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧。國民黨立委王鴻薇在臉書指出，台肥在董事會前一天突襲式連...今日新聞NOWNEWS ・ 10 小時前
聯發科太苦了！潛在漲幅達37% 。1300元以下都是買點
相信有投資朋友發現，聯發科(3454)來到1300元左右壓不太下去，即使外資狂砍，但聯發科就是壓不到1000元，昨(4)日外資回頭買超2866張，反而是不斷發利多的本土投顧還是賣超，合理懷疑是有壓價的嫌疑，畢竟短期績效才能對投資人有所交代，但外資看的還是那一大段魚尾巴。今日台股下殺，又是補聯發科的好機會。理財周刊 ・ 12 小時前
台股盤前／AI泡沫警鐘輝達重挫！美股全面潰敗 台股開盤恐再殺一波
美股週二（4）日全面重挫，投資人憂心AI概念股估值過高，加上華爾街多位大型企業執行長相繼釋出悲觀警告，拋售潮自晶片股蔓延至全市場。費城半導體指數暴跌4.01%，那斯達克下滑2.04%，標普500指數跌1.17%，道瓊指數收黑251點，市場氣氛急轉冷，亞股今（5）日恐全面承壓，台股開盤勢必飽受賣壓。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
鴻海強勢入榜！高盛點名AI時代「5大潛力黑馬股」 最猛個股上看飆漲92％
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導AI熱潮席捲全球資本市場，高盛（GoldmanSachs）最新公布的「董事精選名單」（ConvictionList-Directors’Cut）掀起投...FTNN新聞網 ・ 10 小時前
吳音寧無緣董座台肥止跌 公司治理紅線再掀爭議/台積電平高後翻黑 法人賣壓出籠台股重挫218點/千億採購案點火 雷虎龍德同享政策風口｜Yahoo財經掃描
美股周一漲多跌少，AI題材持續發威。亞馬遜宣布與OpenAI簽下380億美元雲端合作協議，推動亞馬遜股價跳漲4%創歷史新高，也帶動輝達上漲2.17%。費半指數勁揚0.59%，那斯達克指數漲0.46%，標普500指數漲0.17%，僅道瓊工業指數下跌0.48%，主要受到美國政府停擺導致經濟數據真空、聯準會(Fed)政策前景不明影響。微軟與雲端新創Lambda簽下數十億美元AI協議，股價卻沒受到激勵；AI供應鏈動能仍強勢，台積電ADR同步小漲0.4%，支撐市場信心。 亞股方面全面回落，日股大跌1.74%，韓股亦跌逾百點，下挫2.37%，港股與上證指數亦收跌，資金明顯轉趨觀望。 台股今（4）日開高走低，盤中在台積電(2330)一度攻上1525元平歷史高價帶動下，指數最高觸28,554點創新高，但終場仍下挫218.03點，收28,116.56點，成交量放大至5862.98億元。權值股台積電翻黑收1505元、鴻海(2317)收最低244元，雙王壓盤使大盤跌破5日線。電子股、AI與記憶體族群同步修正，神達(3706)跌停、南亞科(2408)回檔4%；反觀中工(2515)因寶佳入股爭奪經營權傳聞而股價強勢，中石化(1314)衝出漲停，成為盤面少數亮點。整體來看，市場資金轉趨保守，高檔震盪下指數短線整理，但政策概念股與主動式ETF成交仍熱，盤勢仍具韌性。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前
獨家／全力衝刺先進製程 台積電成熟製程將逐漸轉交世界先進
晶圓代工龍頭台積電全力攻先進製程和先進封裝，業界傳出，台積電將逐步把部分40-90奈米訂單外包給子公司世界先進，除了宣布竹科6吋晶圓二廠停產、2年內逐步退出氮化鎵（GaN）代工業務，先前已經將部分機器設備出售給世界先進與恩智浦（NXP）在新加坡成立的合資公司VSMC，台積電將資源重點轉向毛利更高業務的方向已定。鏡報 ・ 1 天前
台股強外資卻倒貨 專家：台幣有機會見31元
[NOWnews今日新聞]美國聯準會（Fed）降息後，由於包括主席鮑爾等對未來降息看法保守，美元不貶反升，美元指數更衝破100，新台幣兌美元今（4）日早盤也貶破30.9元，一度來到30.906元，外匯...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
28K防線法人：跌破就是買點
漲多成台股最大利空，再加上營收、財報不確定性浮現，拖累行情腳步，4日盤中雖再見歷史新高28,554點大漲220點及28檔千金股重聚首，但均成曇花一現，終場下跌218點收28,116點跌破5日線，使得本周下半場的台股陷入28,000保衛戰，盤中高低點擴大到520點、震幅1.84％為10月16日以來最大，成交值達6,042億元，不過法人認為，跌破就是買點。工商時報 ・ 20 小時前
台股收跌399點！十大權值股4檔翻紅 鴻海、聯發科漲逾1%最狂
台股今（5）日受到美股回檔拖累、賣壓全面湧現，盤中一度重挫743點，終場跌勢收斂到399.5點、以27717.06點作收。十大權值股中，有4檔順利翻紅，包括鴻海（2317）、聯發科（2454）漲逾1%，廣達（2382）、中華電（2412）小漲0.7％左右；台積電（2330）則下跌45元、收在1460元，跌幅達2.99％。Yahoo奇摩股市 ・ 13 小時前
衛星商機 台廠四家發展一次看！
由全球衛星營運商、製造商、運載火箭發射服務商組成，亞洲最具影響力的衛星產業聯盟亞太太空社群理事會APSCC (Asia-Pacific Space Community Council)，11月4日首度移師來台，在台北萬豪酒店舉行為期三天的第26屆年會。此次年會包括Eutelsat、SES、Iridium、ViaSAT、JSAT、KT SAT、Thiacom等歐、美、日、韓、泰國衛星營運商、衛星設備製造商Hughes、運載火箭發射服務商Arianespace在內等25國、150家國際衛星企業，500位技術專家代表齊聚，與我國攸泰、台揚、稜研、創未來、中華電信、資策會等業者，共同洽商新一代高、中、低軌多維度衛星通訊、星地融合網路、地球觀測、AI提升衛星網路效能等新興技術，未來在亞太地區產業生態圈合作發展走向。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
收盤／台股創高後拉回重挫218點 櫃買殺近2%中小型股慘綠一片！
美股主指在11月的第一個交易日漲跌互現，道瓊收跌226點，輝達等大型科技股再度領漲，亞馬遜創歷史新高，標普500、那斯達克與費城半導體指數續收紅。不過，美股的科技榮景未能延續至今(4)日台股，台股盤中一度創高28554新高點，投資人逢高獲利了結、賣壓傾巢而出，拖累大盤終場重挫218.03點，以28,116.56點作收，跌幅0.77%，成交金額5848.92億元。代表中小型股的櫃買指數更慘，下跌1.76%，收在261.00點，成交金額1401.85億元，失守短期均線。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台肥董事會全票選出張滄郎接董事長、吳音寧沒出席
[Newtalk新聞] 台灣肥料公司原本內定前北農總經理吳音寧接任董事長，不過，外界反彈聲音甚大。昨晚臨時發布由總經理張滄郎接任董事，並於今(4)日董事會全票選出張為董事長。而吳音寧今日沒有出席董事會，選擇在臉書發文稱，「政治的口水，是一時的，很快就過；不管在什麼位置，我們都要一起，繼續努力，勇往向前！」 台灣肥料公司於10月31日晚間公告，大股東農業部改派法人董事代表人，原代表人李孫榮改派為行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧，自10月31日生效。外界推定，吳音寧將接任董事長，原任董事長李孫榮則提前卸任，人事布局引發外界質疑。吳音寧則透過臉書表示，不管下禮拜董事會召開後，誰擔任董事長，最重要的，還是農民和員工的權益。台肥是一家上市公司，所有人事安排，都必須依照公司法的規定。 不過，台肥昨天深夜9點多公告台肥法人董事代表人異動暨董事變動，其中台肥總經理張滄郎接法人董事，吳音寧董事長任命似乎生變。行政院長卓榮泰今日上午受訪表示，國營事業的董事長選任都有法定的程序，台肥公司今天會召開董事會。董事會的最後的決定才是該公司最終的決定。 台肥公司也於今日召開董事會，通過由總經理張滄郎接任董事長，新頭殼 ・ 1 天前
〈美股盤後〉華爾街CEO齊聲示警 費半暴跌超4% Palantir崩近8%
投資人憂心 AI 相關企業估值過高，在消化最新一波財報之際，又接連收到多位大型企業執行長的警告，拋售潮加劇，美股主指週二 (4 日) 全面淪陷。鉅亨網 ・ 19 小時前
事業第二春！泰山前董座 創立貓寵品牌
看好寵物市場商機與日俱增，加上個人愛貓、養貓，前泰山董事長詹岳霖在退出泰山經營後，開創事業第二春，3日宣布與水產供應商隆順漁業旗下順億合資創立「愛貓一生」，於屏東農業科技園區斥資超過3億元設廠，總計三條生產線，目前先開一條生產線，一年目標3億元，未來三產線全開可達4倍產能。工商時報 ・ 1 天前
聯發科首例5G-Advanced衛星寬頻實網連線
[NOWnews今日新聞]聯發科與歐洲太空總署、Eutelsat、AirbusDefenseandSpace、SHARP、工研院、Rohde&Schwarz攜手合作，成功運用Eutelsat的...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
美股開盤反彈！記憶體回檔一天再度發車
[NOWnews今日新聞]美股周三(5日)早盤自昨日跌勢反彈，四大指數齊漲，費城半導體更是強彈超過2%，記憶體漲勢迅猛，美光飆漲達7%。美股四大指數5日早盤，截止至台灣時間晚間11時，道瓊工業指數上漲...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
EPS高達21.67！這電子大廠「霸氣賺兩股本」聲勢狂飆 PCB族群同步起漲、AI概念股全線沸騰
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導MSCI季度調整進入最後倒數，市場氣氛全面升溫。法人預期，台灣指數在第3季表現亮眼，台股與MSCI台灣指數漲幅皆居新興市場前...FTNN新聞網 ・ 1 天前