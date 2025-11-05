Arm強化AI運算平台與生態系，視台灣為AI發展中心、認為「摩爾定律」以不同形式繼續推動

Arm策略暨生態系執行副總裁Drew Henry於今日 (11/5)訪台，並且分享Arm如何應對AI帶來的運算革新，並且強調台灣供應鏈在全球AI發展中的關鍵地位。

AI正在重新定義運算

Drew Henry指出，AI正在全面重新定義運算。目前的趨勢包括AI模型的規模化、AI應用的需求增加、裝置端 AI (Agentic / On-Device AI) 的興起 ，以及隨之而來的設計複雜性、功耗限制與快速創新。

目前AI的影響已深入各個領域，包含資料中心、汽車、行動裝置、PC與物聯網，Drew Henry更指出，經濟數據顯示全球GDP產值約為100兆美元，並且維持年增率3%成長幅度，而AI有望讓整體成長加倍，分析更指稱未來GDP成長率可能加倍增加至6%、7%，甚至更高。

Arm的AI策略：運算平台+生態系

為應對當前AI需求，Arm的策略核心是「運算平台+生態系」 。這套方法整合了架構 (Architecture) 、軟體 (Software) 和運算 (Compute)，而Arm目前更針對不同市場提供最佳化且支援AI的運算平台，例如對應資料中心設計的Arm Neoverse、對應汽車設計的Arm Zena、針對行動裝置提出的Arm Lumex，以及針對PC裝置提出的Arm Niva，另外也包含針對物聯網裝置的Arm Orbis設計。

Drew Henry強調，Arm本身是運算平台系統業者，而非晶片製造商，專注於與客戶合作設計，並且與台積電等代工業者在先進製程上緊密合作。因此，對於市場傳出Arm將推出自有品牌設計晶片產品的說法，Drew Henry則是強調Arm更傾向與客戶合作打造最佳化且符合運算需求的晶片設計。

台灣：位於AI發展的中心

Drew Henry表示：「台灣是AI的中心」，更說明自己從很早來到台灣開始，在每次造訪時候都會看見不同新科技應用發展，從最早的PC、後來的手機，以及目前的AI應用成長，幾乎每次都見證了新技術的發展。

而台灣是Arm及其生態系的重要供應鏈夥伴，在AI發展中扮演關鍵角色，涵蓋從SoC設計、晶圓、封裝到主機板/機櫃等核心技術，因此也促使Arm持續投資台灣市場發展。

軟體與生態系的加速循環

目前Arm致力於協助建立軟體開發生態，同時在全球地區已有超過2200萬名AI賦能的軟體開發者透過Arm架構平台打造軟體服務。而Arm提供了通用平台，讓開發者能「編寫一次，即可到處佈署」 (write once, deploy everywhere) ，更強調具備有史以來最廣泛的軟體支援。

Drew Henry說明，這種由硬體、AI賦能的開發者與軟體需求，其構成的投資正向循環正在加速。而在AI驅動下，生態系統的整合變得空前重要。

目前Arm正透過Arm Total Design Ecosystem、SOAFEE、與行動裝置OEM業者共同合作的實驗室，加上與遊戲工作室及AI框架的合作，將促進AI技術在跨產業協作發展，而Arm也在今年10月28日宣布與GitHub合作，藉此加速以AI驅動的雲端服務開發。

對於當前AI關鍵議題觀點

在此次訪談中，Drew Henry也針對當前AI產業的熱門議題提問分享其看法：

• 關於AI泡沫化：Drew Henry不認為AI會泡沫化。相反地，觀察到越來越多的運算將與AI結合，這將催生市場有更大的AI需求，並且加速生活方式的改變。

• 關於AI競賽與出口限制：Drew Henry認為全球對AI的需求仍會持續增加，並且推動全球GDP加倍發展，而Arm的立場是會遵循各國政府的規範。

• 關於雲端及邊緣AI運算：Drew Henry認為兩者仍會被繼續使用，其中雲端仍會處理龐大的訓練和推論，而裝置端則聚焦快速反應。Drew Henry認為當前趨勢正逐步靠攏邊緣運算，但雲端依然重要，這也是Arm架構當前的發展方向。

• 關於AI的電力需求：針對AWS、微軟近期表示對於電力支撐資源的擔憂，Drew Henry表示AI確實需要更多電力基礎設施，因此強調Arm架構能發揮更大的電力使用效益，這也是為何NVIDIA、AWS及Google都開始採用Arm架構作為基礎架構運算設計。

• 關於「摩爾定律已死」：Drew Henry認為摩爾定律是經濟學詞彙，用於形容科技產業發展腳步。雖然有人因製程技術追趕不上運算需求而稱其已死，但Drew Henry相信半導體科技會持續成長，AI甚至會加速其成長。

• 關於Arm自製晶片：Drew Henry表示Arm目前沒有推出自有品牌晶片的計畫，更強調Arm仍專注於與客戶合作設計 (如AWS、Tesla已開始自行打造客製化晶片)，藉此推動更龐大的算力。

• 關於Windows on Arm：Arm持續與業界夥伴 (包含Qualcomm)合作推動。

