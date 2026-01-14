ARMY久等了！BTS睽違八年宣布11月高雄開唱三天

韓國人氣男團BTS（防彈少年團）去年正式結束軍白期，13日晚間官方宣布世界巡迴演唱會即將在各大城市開唱，其中就包含高雄場次，將在11月19、21、22日唱三天，雖然場地還未確定，但確定來台的消息也讓大批期待已久的粉絲興奮不已！

此次巡演將從韓國高陽體育館起跑，隨後前往東京、墨西哥、拉斯維加斯、倫敦、洛杉磯、聖保羅、曼谷、香港、馬尼拉、新加坡等34個城市，其中更包含台灣場次，時間落在11月19、21、22日（週四、六、日），7位成員即將在高雄一連唱三天，就連高雄市長陳其邁也發文證實，「實現ARMY心願！BTS世界巡迴官方正式宣佈，確定空降高雄！」並透露本次主辦單位為Live Nation Taiwan理想國，屆時將會公布相關售票資訊。

BTS宣布將於四月正式展開世界巡演。圖／翻攝自IG@bts.bighitoftficial

BTS在去年最後一位成員退伍後，今年1月初宣布全員合體，不僅將於3月20日帶著第五張正規專輯強勢回歸，如今公布世界巡迴演唱會降臨高雄的好消息，粉絲到時也將掀起一波激烈的搶票大戰！

責任編輯／馮康蕙

