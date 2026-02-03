ARMY注意！BTS軍白期後完整體首秀 3/21光化門開唱全球直播

終於要來了！BTS防彈少年團官方今（3）日宣布，他們將於3月21日台灣時間晚間7點，在首爾象徵性地標「光化門」舉辦《BTS THE COMEBACK 演唱會｜ARIRANG》，慶祝新專輯《ARIRANG》正式發行，全球ARMY引頸期盼的重大時刻，將由Netflix獨家全球同步直播。

BTS的成員RM、Jin、SUGA、j-hope、Jimin、V與Jung Kook七人去年結束軍白期，終於在今年強勢全面回歸！3月20日發行的第5張正規專輯《ARIRANG》被描述為一張深度內省的作品，探索他們的身分認同與根源。

BTS將在3/21於光化門開唱。（圖／翻攝自BTS FB）

專輯發行隔天，在光化門的慶祝演出，將是他們退伍後首次以完整陣容的現場演出，對全球粉絲而言，這不僅是期待已久的回歸，更是BTS作為完整七人組合重新踏上舞台的重要里程碑。

之後，BTS將展開規模盛大的《ARIRANG》世界巡演，橫跨34個地區、82場演出，足跡遍及亞洲、北美、拉丁美洲、歐洲、中東及更多地區，也將於11月在高雄連唱三天，再次展現他們在全球樂壇的強大影響力與號召力

BTS於2/2現身仁川國際機場，這也是他們睽違許久的全員機場路。（圖／翻攝starnews）

自2013年出道以來，BTS累積了龐大的全球粉絲社群──ARMY。完成兵役後，七位成員在洛杉磯重新集結投入音樂創作，在經歷分離與各自成長後，再度回到共同創作的狀態，並透過音樂回應重新開始與向前邁進的課題。

這段回歸歷程也將完整呈現在3月27日於Netflix獨家上線的紀錄片《BTS：天團回歸》中。該片由導演Bao Nguyen執導，並由This Machine與HYBE共同製作，記錄BTS再次合體、邁向全新篇章的過程。

《BTS THE COMEBACK 演唱會 | ARIRANG》與《BTS：天團回歸》紀錄片將在Netflix呈現。（圖／Netflix 提供）

