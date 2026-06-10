ART害國產花生價跌3成？陳駿季斥謠言：協定還沒生效、要徹查了

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記者施春美／台北報導

近期一期的春作花生陸續進入採收期，開盤價目前每台斤約35元，外傳價格偏低是受台美對等貿易協定(ART)影響，農業部長陳駿季今(10)日駁斥此為不實訊息，強調ART都還沒實施，所有進口花生仍維持原有關稅制度，將和公平會等展開跨部會聯合稽查有無惡意打壓收購價等情況。

國內花生市場中，國產花生占7成，不足處倚賴進口，今年春作花生種植面積約5811公頃，比去年同期增加690公頃，目前花生開始採收，預計6月下旬進入盛產期，春作花生每台斤交易價約35元，低於去年45~到50元，但去年和前年的花生都因天氣狀況歉收，部分媒體指花生價差是受到ART將開放美國花生零關稅輸入、不受關稅配額限制等所致。

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立院經濟委員會今天審查農業部所屬基金會今年度預算，會前陳駿季被問及花生價格表示，目前花生採收進度約5%，目前受豪雨影響，部分地區暫停採收。

陳駿季並駁斥國產花生價格不佳與ART有關的說法。他表示，ART根本還沒有生效，在農民還在採收之際，部分人士卻放出這類消息來打壓收購價，強調不能因尚未實施的政策試圖影響現在的價格，表示針對這類打壓收購價謠言，將展開聯合稽查。

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