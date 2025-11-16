Re Art未來再生創作 34位青年藝術家為廢料開啟新視角
[Newtalk新聞] 青藝力「2025大港企業Re Art未來再生藝術創作計畫」，經初賽與決選後，總計34位藝術家35組作品，即日起至11月20日在高雄港港史館展出，並於15日舉辦成果發表會暨頒獎，表揚藝術再生組青藝金獎曾玟婷，青藝銀獎許員誌，青藝銅獎戴培瑩、邱邦奇與洪雪寧2組藝術家；應用設計組青藝金獎林俊佑，青藝銀獎蔡旻翰；最佳人氣獎則由實體投票和網路投票總和票數最高的藝術家曾品潔(藝術再生組)及羅珮綺、羅翊慈(應用設計組)獲得。
這次計畫由青年藝術家以台灣海洋保育、土地復育、資源再生為議題，運用包含水管、鋼筋、水泥、塑膠材料、木板、電線，最特別的是用鴨蛋殼與羽毛等複合媒材進行創作，創作過程經由青年藝術家對於材料認識、環境的理解以及與自我對話而產出，展覽展現青年對台灣、大自然的關心，也促進藝術家透過材料與企業對話交流，更讓民眾看見藝術對永續材料以及環境所帶來的美好力量。
「2025大港企業Re Art未來再生藝術創作計畫」，今年作品除了原有的「藝術再生組」外，更特別增設「應用設計組」， 永續材料提供多元而富有變化，激發青年創作者的創意，本屆展出類型包含運用複合媒材、花藝、畫 作、機械、光影、燈光等元素呈現，許多作品都相當令人驚豔。
該計畫由高雄市政府青年局指導，磐飛科技股份有限公司及樹德科技大學生活產品設計系協辦，並由久騰營造有限公司、協治企業股份有 限公司、中洲建設股份有限公司、雄鷄企業股份有限公司、紅山開發工程有限公司、振聲農業科技有 限公司等六間企業提供永續材料並給予支持，不僅鼓勵青年以藝術創作展現永續精神，更讓大眾看見材料所帶來的無限可能。
新願藝術執行長王家荺表示，青藝力是我們長期耕耘的培力計畫，不僅支持青年創作，也讓企業看見永續材料將帶給企業品牌不同的新氣象與價值，今年也特別感謝文化內容策進院的肯定，《青藝力大港企業創作計畫》榮獲「ESG for Culture 影響力獎-產業策進類」，讓我們更有信心將藝術持續轉化為實際的社會影響，相信青年藝術的影響力無遠弗屆，也期許青藝力不論是從藝術或設計方面，都能給予青年創作者最好的支持，並為藝術、設計以及商業帶來新的契機，未來青藝力將持續推動青年藝術、文創設計的發展，並持續和更多的企業合作，讓藝術、設計及產業三方效益相互加乘，帶來更深遠的社會影響力。
