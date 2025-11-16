Re Art未來再生 34位青年藝術家為廢料開啟新視角

青藝力「二○二五大港企業Re Art未來再生藝術創作計畫」於十一月起展開成果發表展覽，並於十五日舉辦成果發表會；該計畫由青年藝術家以台灣海洋保育、土地復育、資源再生為議題，運用包含水管、鋼筋、水泥、塑膠材料、木板、電線，最特別的是用鴨蛋殼與羽毛等複合媒材進行創作，創作過程經由青年藝術家對於材料認識、環境的理解以及與自我對話而產出，展覽展現青年對台灣、大自然的關心，也促進藝術家透過材料與企業對話交流，更讓民眾看見藝術對永續材料以及環境所帶來的美好力量。(見圖)

主辦單位今(十六)日說明，「二○二五大港企業Re Art未來再生藝術創作計畫」於十五日舉行成果發表會，經初賽與決選後，總計三十四位藝術家展現三十五組作品，今年作品除了原有的「藝術再生組」外，更特別增設「應用設計組」，永續材料提供多元而富有變化，激發青年創作者的創意；本屆展出類型包含運用複合媒材、花藝、畫作、機械、光影、燈光等元素呈現，許多作品都相當令人驚豔。

本屆藝術再生組由曾玟婷榮獲青藝金獎，許員誌獲得青藝銀獎，戴培瑩、邱邦奇與洪雪寧兩組藝術家分別獲得青藝銅獎。應用設計組由林俊佑榮獲青藝金獎、蔡旻翰獲得青藝銀獎；而最佳人氣獎則由實體投票和網路投票總和票數最高的藝術家曾品潔(藝術再生組)以及羅珮綺、羅翊慈(應用設計組)。

該計畫感謝高市府青年局指導，磐飛科技股份有限公司以及樹德科大生活產品設計系協辦，並由久騰營造有限公司、協治企業股份有限公司、中洲建設股份有限公司、雄雞企業股份有限公司、紅山開發工程有限公司、振聲農業科技有限公司等六間企業提供永續材料並給予支持，該計畫不僅鼓勵青年以藝術創作展現永續精神，更讓大眾看見材料所帶來的無限可能。

新願藝術執行長王家荺表示，青藝力是我們長期耕耘的培力計畫，不僅支持青年創作，也讓企業看見他們所提供的永續材料將帶給企業品牌不同的新氣象與價值；今年也特別感謝文化內容策進院的肯定，《青藝力大港企業創作計畫》榮獲「ESG for Culture影響力獎｜產業策進類」，讓我們更有信心將藝術持續轉化為實際的社會影響。我相信青年藝術的影響力無遠弗屆，也期許青藝力不論是從藝術或設計方面，都能給予青年創作者最好的支持，並為藝術、設計以及商業帶來新的契機。

未來，青藝力將持續推動青年藝術、文創設計的發展，並持續和更多的企業合作，讓藝術、設計以及產業三方效益相互加乘，帶來更深遠的社會影響力；「二○二五大港企業Re Art未來再生藝術創作計畫」展期至十一月廿日於高雄港港史館展出，誠摯邀請民眾蒞臨參觀。