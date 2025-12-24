Art Lighting II點亮桃園24館 夜間光影迎新年

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府文化局延續去年「台灣燈會在桃園」首度啟動的城市光藝術行動，今年再推出「Art Lighting II 城市故事館群燈光計畫」，12月25日起至明年3月8日元宵節週末，邀請市民朋友走入桃園各館舍，參與多元活動，體驗燈光藝術之美，一同迎接充滿希望與光彩的新年！

文化局長邱正生今(24)日表示，今年計畫規模擴大，以「點亮夜間、永續媒材、社區共創」為核心，共計串聯24座館舍(新增桃園文學館與桃園航空城博物館－05警戒區)，將光從單純的照明昇華為可感受、可記憶的公共藝術。計畫亦承接「有燈有會」精神，邀請藝術家、社區居民與學校以工作坊形式，運用回收材料與綠能燈具創作燈飾，並結合節慶藝文活動展出，使光成為連結地方與文化的媒介，持續書寫桃園的夜間風景。

邱正生預告，今年的燈飾亮點多元而充滿趣味，中平路故事館延續中壢守護獸角色，推出潮流感十足的守護獸燈光造景及小怪獸燈箱，吸引年輕世代感受城市活力；楊梅故事園區將居民閒置菜刀再製成書本造型燈具，搭配「廚房記憶」故事QR Code，把教育與地方情感融入光影；太武新村眷村文化園區以三花貓為靈感，運用回收材質和孩子們的彩紋創作，呈現共生共榮的溫暖光景；米倉劇場則邀請日本藝術家鈴木泰人，以再生紙燈罩和居民故事打造具故事性的「無人劇場」光影，展現老城區獨有的夜間風貌。

另，文化局訂於明年1月14日下午4點在中原文創園區公布「Art Lighting II 城市故事館－桃園城市故事館群燈光計畫」，邀請市民一同欣賞燈飾影片，近距離參觀各館精彩的創作成果展覽。

