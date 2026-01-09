Ashly「滑倒走光」驚現紅點？老公尼克笑：這能免費看嗎

香港籍YouTuber Ashly。（圖／翻攝自IG@ashlychan0113）





「這群人」成員尼克與香港籍妻子Ashly共同經營YouTube頻道，也經常在社群平台分享生活日常。分享生活點滴。她日前在去（2025）年底耶誕節當天上傳一支搞笑短片，影片中意外滑倒的畫面引發討論，甚至有網友私訊提醒她「疑似露點」，對此Ashly也在昨（8）日親自拍片解釋原因了。

「紅點」引發露點疑雲

回顧當時的影片，Ashly身穿火辣紅色連身裙準備向前跳舞，卻不小心踩到地上的大衣滑倒，最後定格在她一臉錯愕看向鏡頭的畫面。沒想到胸前出現的一個紅點，竟被部分網友誤以為不雅畫面，引發私訊關切。

Ashly拍片揭真相

對於外界揣測，Ashly以「請看影片詳細說明」為題，發布了一支新影片。她在最新影片中直接掀開衣服說明，無奈笑說「我只是長痘痘而已」。Ashly也表示，可能是火鍋吃太多、火氣大才會冒痘，並忍不住笑問網友「你們有看過點長那樣的嗎？」影片曝光後，老公尼克也現身留言區幽默回應「喂！這是能免費給人看的嗎！」

貼文一出後，有不少網友都在下方笑翻了，並表示「突然翻開真的嚇一跳餒」、「誰的點長在那呀」、「是另一種小紅點，笑死欸！」、「你真的好誠實」。



