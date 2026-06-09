Asia Bankers Club攜手 TAKARA LEBEN 達成戰略合作 正式進軍日本房地產市場

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生活中心／綜合報導

台灣與日本—Asia Bankers Club（亞洲資本俱樂部）今日正式宣佈進軍日本房地產市場，透過與日本頂尖綜合開發商 TAKARA LEBEN（MIRARTH Holdings 旗下公司）建立戰略合作關係，並受委任為大阪 LEBEN OSAKA UEHOMMACHI PRAISE 的海外獨家代理。/照片來源Asia Bankers Club（亞洲資本俱樂部）。

此舉標誌著Asia Bankers Club在跨境投資平台發展上的重要里程碑，正式將業務版圖延伸至日本。目前日本總體經濟環境與房地產市場基本面的多重利多匯聚，許多投資人視其為當今亞洲最具吸引力的房地產投資機會之一。

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Asia Bankers Club 認為，日本正邁入新一輪策略性成長週期，多項關鍵因素相互支撐，包括：即將在大阪落成的日本首座合法賭場綜合度假園區、各大城市大規模的都市更新計畫、日本多元化的經濟結構與強勁的觀光業動能，以及日圓在多年疲軟後所具備的長期升值潛力。

同時，Asia Bankers Club也注意到國際投資人的需求日益增長，正積極尋找具備強大抗跌能力、進場價格具吸引力，且具備長期資本增值潛力的成熟市場優質資產。

Asia Bankers Club 創辦人暨執行長 Kingston Lai 表示：「Asia Bankers Club多年來密切關注日本市場，我們認為現在是正式進軍日本的最佳時機。總體經濟趨勢、基礎建設投資、旅遊業增長、都市更新以及當前的匯率優勢相互結合，為國際投資人創造了難得的投資窗口。」

LEBEN OSAKA UEHOMMACHI PRAISE 之所以被選為 Asia Bankers Club 的首發旗艦案，在於其得天獨厚的地理位置、強大的長期增值潛力，以及為全球投資人提供了直接對接日本在地一線開發商的罕見機會。

該案地處核心地段，距離大阪「上本町站」與「谷町九丁目站」兩大交通樞紐僅需步行兩分鐘。其中，「大阪上本町站」已被列為重大都市更新與重新開發計劃的核心區域，將帶動周邊地區未來的整體價值提升與全面轉型。

此外，該案也鄰近多項重要商業地標，包括近鐵集團總部及五星級大阪喜來登都飯店（Sheraton Miyako Hotel Osaka），並擁有連結大阪全市及整個關西地區的便捷交通網絡。

除了優越的地段條件，該案在投資進場門檻上同樣具有競爭力，起價約 36 萬美元（新台幣約 1,170 萬元）。海外買家最高可申請七成房貸融資，讓投資人得以建構更有效率的資產配置架構，同時分散潛在匯率風險，並掌握日本房市長期增值的佈局機會。

有別於日本市場許多坪效導向的都市型小宅，LEBEN OSAKA UEHOMMACHI PRAISE 採用高度實用且精心設計的格局，提供寬敞的居住空間，不僅對自住業主和長期投資人極具吸引力，未來也具備強大的轉售與退場潛力。

Asia Bankers Club 進軍日本固然是順應市場時機與投資基本面的戰略選擇，此番與 TAKARA LEBEN 的合作，同時也是雙方多年來深厚情誼與互信基礎的自然延伸。

在日本極度重視人脈與信任關係的房地產業中，本土大型上市開發商指定一家國際公司作為全球代理合作夥伴，並負責海外配額銷售，是極其罕見的。這項合作建立在Asia Bankers Club豐富的實績、專業的國際銷售平台，以及雙方自 2019 年起在越南案場成功合作所累積的深厚基礎之上。

TAKARA LEBEN 專案總監 Koichi Takahashi 對此次合作表示：

「繼2019年起在越南的成功合作之後，我們很高興能與 Asia Bankers Club 延續這段夥伴關係。多年來，他們的團隊始終展現出卓越的國際銷售實力、廣泛的全球投資人網絡，以及高度專業的售後服務。Asia Bankers Club 深諳如何向海外買家精準詮釋日本建案的投資價值，同時維持專業形象與長期的客戶關係經營。這讓我們對再次選擇他們作為全球代理夥伴充滿信心。」

隨著這項戰略性委任的達成，Asia Bankers Club 正積極擴展在日本的案源，未來將陸續推出東京、京都、福岡及札幌等城市的投資機會，持續深耕與日本頂尖開發商的合作關係，協助其拓展國際市場能見度並接觸全球投資人。

Asia Bankers Club 近日將舉辦「LEBEN OSAKA UEHOMMACHI PRAISE」的香港及台灣獨家發表活動。

香港場

日期：2026 年 6 月 13 日 場次：12:00（VIP專屬預覽）｜14:00（粵語場次）｜16:00（英語場次） 地點：香港九龍彌敦道20號香港喜來登酒店4樓 形式：簡報發表及發問

台北場

日期：2026 年 6 月 11 日 時間：18:30 地點：ONCOR 響艷都市會所信義店 鳳凰廳 形式：簡報發表暨雞尾酒招待

由於本案海外分配名額有限，出席活動須事先預約，額滿為止，敬請把握機會儘早報名。

關於 Asia Bankers Club

Asia Bankers Club 是菁英人脈交流與財富共創的核心平台。2012年以金融業為起點，如今已成長為擁有逾10萬名成員的活躍全球網絡，成員涵蓋企業家、投資人及創新領袖，橫跨科技、創業投資、永續能源等各大產業。公司的公信力根植於強大的領導核心與戰略資源——由前摩根士丹利執行董事 Kingston Lai 創辦，並獲 Black Spade Capital 戰略性投資入股。Black Spade Capital 為 Melco Resorts & Entertainment（納斯達克代號：MLCO）董事長暨執行長 Lawrence Ho之家族辦公室。Asia Bankers Club 官方網站：https://www.asiabankersclub.com/

關於 TAKARA LEBEN

TAKARA LEBEN 是 MIRARTH Holdings 集團旗下日本頂尖綜合開發商之一，以高品質住宅開發、都市更新案場及深厚的市場口碑著稱。公司已於日本各大城市成功交付多個高端建案，長期以來是日本不動產市場備受信賴的品牌。

※【新頭條-Thehubnews】提醒您：審慎投資理財！本報導內容不代表本網（報）立場，本報導內容僅供讀者參考，投資人應獨立判斷。

※ 國外不動產投資，具有風險性，請投資人詳閱行銷文件並審慎考量後再行交易