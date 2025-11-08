ASIC崛起衝擊？ 黃仁勳：功能不同.GPU更有滲透性
台北市 / 綜合報導
晶片大戰如火如荼，像是Google、Meta、AWS等科技巨頭，為了不再過度依賴輝達，近年來不遺餘力的研發自家ASIC晶片，專家預估，明年開始ASIC的成長率可能將超越GPU，對輝達造成威脅。不過輝達執行長黃仁勳完全不擔心，強調兩者的功用不同；而在這場AI競賽當中，無論是哪種晶片，都必須仰賴台積電的技術，也讓台積電未來的營收，有望更上一層樓。
輝達執行長黃仁勳說：「我跟各國政府都有合作，幫助各國的首領，更加了解科技和技術，讓他們能夠更好的，制定相關政策。」究竟輝達的晶片有沒有機會賣給中國，輝達執行長黃仁勳強調會向各國元首繼續溝通，而除了地緣政治的角力，黃仁勳又有新的挑戰。
Google Cloud AI 副總裁暨總經理 Amin Vahdat說：「Ironwood就是我們要的解答。」專家認為明年開始，GPU的成長率恐怕將被ASIC超越，聚芯資本管理合夥人陳慧明說：「明年GPU整個成長，大概就4成的概念，ASIC的成長，可能就是5成以上，甚至可以達到6成，到2027年的時候，其實ASIC成長率會更高。」
不過面對競爭，AI教父當然也沒在怕，輝達執行長黃仁勳說：「我們做的事情是不一樣的，你知道的，輝達GPU可以處理AI運算，還有很多其他的領域，像是科學，量子，生物學，物理學，數據處理，我們可以達成的任務更多，輝達GPU的架構更有滲透性。」強調輝達的GPU具有強大的競爭優勢，而在這場晶片戰之中，台積電無論如何都能左右逢源。
聚芯資本管理合夥人陳慧明說：「在5奈米以下，我們走到4奈米，很多AI的晶片，會走到3奈米，那全世界3奈米，台積電的市占率，已經超過9成，甚至9成5。」無論是GPU還是ASIC，需要應用的尖端技術始終離不開台積電，看來不論AI晶片戰局怎麼轉變，台積電想必都是最大贏家。
自信爆棚！ 黃仁勳：對手就算「免費給晶片」也輸輝達
盼Blackwell晶片銷中國 黃仁勳稱川普握有決定權
GTC移師華府「政經雙戰場」 黃仁勳打晶片外交戰
