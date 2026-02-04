ASIC需求看旺 聯發科估今年營收破10億美元

特殊應用晶片(ASIC)需求強勁，聯發科指出，估計今年資料中心ASIC營收有望達10億美元，明年數倍成長，至數十億美元規模；展望今年表現，AI需求不減，相關事業群表現看漲，相信營運表現將呈現穩步前行。

聯發科4日召開法說會，回顧2025營運表現，執行長蔡力行指出，去年成長來自旗艦與高階edge AI天璣晶片，以及Wi-Fi 7、5G數據晶片與10GPON等通訊解決方案全球市佔率提升，聯發科已在多個領域穩居市場領導地位，包括智慧型手機、平板電腦、Chromebook、電視及寬頻通訊產品。

他指出，聯發科是少數完成台積電2奈米製程的系統單晶片設計定案的晶片公司。此外，聯發科與輝達為DGX Spark AI超級電腦共同開發的高效能運算晶片、GB10也已開始貢獻營收。

針對今年首季表現，聯發科預期，隨著智慧裝置平台業務成長，可部分抵銷智慧型手機業務衰退所帶來的衝擊；若以美元兌換新台幣為1比31.2元估算，預計營收將達新台幣1,412億元至1,502億元間，表現持平至季減6%，較去年同期下滑8%至2%。

展望2026，蔡力行指出，AI推動高效運算需求，資料中心市場需求正快速成長，相信今年資料中心ASIC營收會突破10億美元，2027年將達數十億美元規模。他說：『(英文原音)在資料中心方面，市場需求正快速成長。我們非常有信心2026年資料中心ASIC的營收會突破10億美元，並於2027年達到數十億美元的規模。此外，我們也正全力執行後續專案，並預計於2028年開始貢獻營收。』

聯發科在多個關鍵領域加速投資，他指出，針對資料中心AI系統架構、關鍵矽智財(IP)開發及相關先進技術，已整合內部研發資源；透過相關布局，已展現在先進製程上建構高效能異質運算系統，以及導入先進封裝技術的能力，協助客戶在功耗、效能與面積(PPA)表現上獲得改善，同時提升功率密度(power density)。

蔡力行說，隨著AI需求快速成長，全球供應鏈今年面臨供不應求，進而導致整體供應鏈成本上揚。聯發科已掌握ASIC以及成長業務的相關產能，也會調整價格以反映成本上揚，並以整體獲利能力為考量來進行產能分配，藉此優化獲利表現，相信營運呈現「穩步前行」。