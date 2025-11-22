ASICS 跑鞋$999起，滿額折扣最高 29% 回饋！品牌日限時下殺

每年入冬前的暖身計畫，不只是把羽絨外套拿出來，而是──替雙腳換上一雙能陪你跑、陪你走、也陪你迎接新年度挑戰的好鞋。這次 ASICS 品牌日限時登場，不僅跑鞋直降 $999 起，多款熱銷經典通通下殺，還搭配滿額折扣、滿額贈、最高加送 29% 回饋。

無論你是晨跑派、通勤走路派，還是「只是想穿得好看又舒服」的日常派，這一檔真的值得趁現在補鞋櫃，不用等跨年，也能提前升級今年的每一步，快來給自己一雙陪你跑全年的鞋。

圖片來源：Yahoo購物中心

ASICS 品牌日超值優惠疊加秘笈！

ASICS 品牌日 最高加送 29％ 回饋

限時折價券： 人氣商品滿 $1,111 折 $100，滿 $3,300 折 $300

滿額必送： 全館滿 $3,800 送盥洗包

回饋疊加：

全館滿 $4,888 免登記再送 9% 超贈點

全站單日滿 $5,000 登記再送 10% 購物金

我們精選了多款熱銷跑鞋與休閒鞋，讓你用最低的預算，享受頂級的腳感！

1｜ASICS亞瑟士 男女中性款 慢跑 跑鞋 運動鞋(多款任選)

如果你想買鞋又不想花太多，這雙真的是「閉眼買」完全不踩雷。它以破盤最低價登場，讓你毫無負擔。日常步行、通勤、輕跑都適合，穿上去的瞬間，就像從舊沙發換成全新的彈性坐墊——支撐度立刻升級、腳底的彈性也更明顯。輕鬆穿、好走、不挑人，怎麼買都實用的萬用鞋款。

原價 $1,880 ，特價：領券折後價 $999，特價期間：11/22 10:00-11/24 09:59

百搭又耐穿，破盤最低價。圖片來源：Yahoo購物中心

2｜ASICS 亞瑟士TRAIL SCOUT 3 男女款 經典 運動 跑鞋 (多款任選)

山徑、郊山、濕地通勤，這雙「全地形慢跑鞋」就像是你的四輪驅動。鞋底刻紋抓地力好，一步踩下去就像鎖住大地，很安心。

原價 $1,880 ，特價：領券折後價 $1,011，特價期間：11/22 10:00-11/24 09:59

越野刻紋鞋底 × 包覆感鞋型，折扣％最多。圖片來源：Yahoo購物中心

3｜ASICS 亞瑟士 LYTE CLASSIC 男女款 運動休閒鞋(多款任選)

這雙堪稱 ASICS 「經典中的經典」。穿上立刻有種「今天的穿搭完成度＋30%」的神奇效果，即使不跑步也會想買來當日常鞋，它不只舒適，還帶點低調又有質感的潮流氛圍，無論牛仔褲、寬褲、運動套裝，一搭上去就很好看。

原價 $2,580 ，特價：領券折後價$1,399，特價期間：11/22 10:00-11/24 09:59

復古色調 × 經典線條，熱銷 No.1。圖片來源：Yahoo購物中心

4｜ASICS 亞瑟士 TIGER RUNNER II 男女中性款 運動休閒鞋 (多款任選)

這雙完全是「復古慢跑鞋魂大爆發」的代表作！修長俐落的鞋型一上腳，腿部比例直接被拉長，就像瞬間套上了 1.5 公分的顯瘦濾鏡。不只帶點復古味的時髦感，還能悄悄修飾線條、讓整體穿搭更俐落。

原價 $2,380 ，特價：領券折後價$1,199，特價期間：11/22 10:00-11/24 09:59

復古線條 × 俐落鞋頭，男女都好搭。圖片來源：Yahoo購物中心

5｜ASICS 亞瑟士 男女款 熱銷 運動休閒鞋 (多款任選)

如果你要一雙「出門就穿它」的日常鞋需求，這款絕對是你的理想首選。柔軟回彈的腳感讓你從早走到晚都不覺得累，無論通勤、逛街、跑行程，都能給你剛剛好的支撐與舒適。

原價 $2,580 ，特價 $1,799，特價期間：11/22 10:00-11/24 09:59

運動 × 通勤兩用的舒適鞋型。圖片來源：Yahoo購物中心

6｜ASICS 亞瑟士 男女款 熱銷 運動休閒鞋 (多款任選)

這雙走的是「低調卻越看越耐看」的路線，穿上後的舒適包覆感讓人一試就愛上。它的耐用度高、支撐力佳，特別適合長時間站立或需要長距離步行的人，一整天活動下來腳依然輕鬆不負擔。無論是工作、旅行還是日常通勤，都能給你穩穩的舒適感。

原價 $2,580 ，特價 $2,099，特價期間：11/22 10:00-11/24 09:59

百搭又亮眼，簡單穿就很好看。圖片來源：Yahoo購物中心

7｜ASICS 亞瑟士 GEL-KAYANO 31 男女中性款 一般楦 支撐 慢跑鞋 (多款任選)

如果你有扁平足、內旋問題，這款頂級支撐科技鞋就是救星。跑起來彷彿有一條隱形軌道在幫你導正步態，穩定、舒適又安心，是許多跑友每年必回購的支撐神鞋。

原價 $5,180 ，特價$3,499，特價期間：11/22 10:00-11/24 09:59

→ 點我入手 → 點我入手

穿過就回不去的頂級支撐跑鞋。圖片來源：Yahoo購物中心

8｜ASICS 亞瑟士 GT-2160 男女中性款 運動休閒鞋 (多款任選)

你會發現越來越多人穿它，因為不只外型好看，而是那種「一上腳就覺得好輕盈」的舒適感，真的會讓人一穿再穿。它保留了經典的標誌性元素，搭載 GEL 緩震科技與波浪前掌造型，不僅重現了高辨識度的時尚美感，更將舒適度推升到一個全新的層次。

原價 $3,280 ，特價$2,599，特價期間：11/22 10:00-11/24 09:59

流線型鞋身 × 極佳腳感。圖片來源：Yahoo購物中心

