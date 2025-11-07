ASKA之女宮﨑薰心願成真 聖誕節前夕台北開唱

日本女歌手宮﨑薰將於12月20日晚間6點，在台北河岸留言西門紅樓展演館舉辦「KAORU MIYAZAKI LIVE TOUR 2025 IN TAIPEI」，這是她首次以個人名義在亞洲舉辦演唱會，她對此充滿期待：「能在我最喜歡的聖誕節時期於台灣舉辦演出，至今仍覺得不可思議。」

宮﨑薰已在日本巡迴多個城市。（圖／翻攝自 宮﨑薫 IG ）

宮﨑薰為日本知名歌手ASKA飛鳥涼的女兒，曾在2023年「ASKA featuring DAVID FOSTER PREMIUM CONCERT 2023」中，以翻唱席琳狄翁名曲〈To Love You More〉驚艷全場。2025年3月，她也以特別嘉賓身份參與「ASKA CONCERT TOUR 2025 WHO is ASKA!? in TAIPEI」，以清亮嗓音與優雅姿態贏得觀眾喜愛。日前她在電台節目中邀請到父親ASKA，父女久違同框，溫馨互動引發熱議，網友留言表示「父女情深令人感動」、「親子共演畫面太美好」。

宮﨑薰今年曾在ASKA飛鳥涼台北演唱會一鳴驚人。（圖／翻攝自 宮﨑薫 IG ）

目前宮﨑薰已在日本多地完成巡演，包括大阪、京都、岡山、広島、福岡、愛媛、愛知及宮城，並將於本週五（7日）在東京為日本巡迴劃下句點。談及再次來到台北，她透露先前曾在心中許願能有機會在台灣開唱，並表示：「沒想到這麼快就成真，連我自己都難以置信！」她也喊話台灣粉絲：「能親自去見台灣的大家，我已經開始期待那一刻，也希望一直支持我的朋友們，能一起見證這個特別的瞬間。」

宮﨑薰期待與台灣歌迷見面。（圖／翻攝自 宮﨑薫 IG ）

此外，宮﨑薰曾於社群平台Instagram上傳翻唱台灣歌手韋禮安的〈如果可以〉，獲得廣大迴響。這次演唱會票價為新台幣2800元，全場依序號入場，無劃位安排，門票已在KKTIX及全家便利商店FamiPort熱賣中，更多資訊可關注主辦單位官方社群。

宮﨑薰台北演唱會門票熱賣中。（圖／Welcome Music提供）

※KAORU MIYAZAKI LIVE TOUR 2025 IN TAIPEI

演出日期：2025.12.20 (Sat.)

演出時間：OPEN 17：00 ／START 18：00

演出地點：河岸留言西門紅樓展演館 (台北市萬華區西寧南路177號)

演出票價：2800元

※本次演出按票面序號依序入場入座，無對號入座※

啟售時間：2025.10.18 (Sat.) 12：00

購票方式：KKTIX及全台全家便利商店FamiPort

購票連結：https://welcome-music.kktix.cc/events/ogkrev

