ASKA愛女宮﨑薰首度亞洲開唱 感動喊「能在聖誕節來台太幸福」

日本歌手ASKA飛鳥涼的女兒歌手宮﨑薰，將在台舉辦專場演出。（Welcome Music提供）

曾以清亮嗓音登上ASKA飛鳥涼台北演唱會舞台的日本女歌手宮﨑薰，將於12月20日在台北河岸留言西門紅樓展演館舉辦「KAORU MIYAZAKI LIVE TOUR 2025 IN TAIPEI」，這也是她首度以個人名義於亞洲開唱。她興奮表示：「能在我最喜歡的聖誕節時期於台灣舉辦演出，簡直覺得像夢一樣。」

宮﨑薰是ASKA飛鳥涼的女兒，2023年曾於「ASKA featuring DAVID FOSTER PREMIUM CONCERT 2023」中翻唱席琳狄翁名曲〈To Love You More〉驚豔全場；今年3月再以特別嘉賓身份登上「ASKA CONCERT TOUR 2025 WHO is ASKA!? in TAIPEI」，以澄澈歌聲與典雅氣質留下深刻印象。日前她主持電台節目時邀請父親ASKA驚喜現身，父女同框畫面引發熱議，網友留言「滿滿親情太感人」、「父女同台真的太美」。

宮﨑薰今年曾在飛鳥涼活動上表演，贏得大家讚賞。（Welcome Music提供）

這次巡演已走過大阪、京都、岡山、廣島、福岡、愛媛、愛知、宮城等地，將於本週五（7日）在東京畫下日本巡迴句點。談到即將重返台北，宮﨑薰透露：「之前就想過，有天能在台灣開唱該有多好。」曾翻唱韋禮安〈如果可以〉並在社群掀起熱烈迴響的她，沒想到首次個人專場就在台北實現心願，「而且還是在我最喜歡的聖誕節時期，真的太神奇了！」她也溫暖喊話：「能親自與台灣的朋友相見，是我最期待的時刻，希望大家一起來見證這個特別的夜晚。」

宮﨑薰「KAORU MIYAZAKI LIVE TOUR 2025 IN TAIPEI」將於12月20日（六）晚間6點在台北河岸留言西門紅樓展演館登場，票價為新台幣2,800元，全場自由入座、依序號入場。門票已於KKTIX及全家FamiPort熱賣中，更多詳情可鎖定主辦單位Welcome Music官方社群。

