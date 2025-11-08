EBC東森娛樂

ASKA愛女才許願來台開唱！聖誕節前夕圓夢 登台實現心願

記者 楊雅芸
日本女歌手宮﨑薰圓夢來台舉辦演唱會。（圖／Welcome Music提供、翻攝自KAORU MIYAZAKI IG）
日本女歌手宮﨑薰圓夢來台舉辦演唱會。（圖／Welcome Music提供、翻攝自KAORU MIYAZAKI IG）


曾以透亮嗓音登上ASKA飛鳥涼台北演唱會舞台的日本女歌手宮﨑薰，將於12月20日在台北河岸留言西門紅樓展演館舉辦「KAORU MIYAZAKI LIVE TOUR 2025 IN TAIPEI」，這也是她首度以個人名義在亞洲開唱。她興奮表示：「能在我最喜歡的聖誕節時期於台灣舉辦演出，至今仍覺得不可思議。」

日本女歌手宮﨑薰是ASKA飛鳥涼的女兒。（圖／Welcome Music提供、翻攝自KAORU MIYAZAKI IG）
日本女歌手宮﨑薰是ASKA飛鳥涼的女兒。（圖／Welcome Music提供、翻攝自KAORU MIYAZAKI IG）

日本女歌手宮﨑薰是ASKA飛鳥涼的女兒。（圖／Welcome Music提供、翻攝自KAORU MIYAZAKI  IG）

廣告

宮﨑薰是ASKA飛鳥涼的女兒，2023年曾在「ASKA featuring DAVID FOSTER PREMIUM CONCERT 2023」以翻唱席琳狄翁神曲〈To Love You More〉驚豔全場，2025年3月又作為特別嘉賓登上「ASKA CONCERT TOUR 2025 WHO is ASKA!? in TAIPEI」，以澄澈的歌聲與優雅的身影，在觀眾心中留下了深刻記憶。日前她在電台節目中邀請父親ASKA驚喜現身，兩人久違同框的畫面引發話題，網友紛紛留言「滿滿的父女情令人動容」、「親子共演太美好了」。

日本女歌手宮﨑薰曾許願「總覺得有天能在台灣開唱就好了……」，如今確定在聖誕節前夕圓夢。（圖／Welcome Music提供、翻攝自KAORU MIYAZAKI IG）
日本女歌手宮﨑薰曾許願「總覺得有天能在台灣開唱就好了……」，如今確定在聖誕節前夕圓夢。（圖／Welcome Music提供、翻攝自KAORU MIYAZAKI IG）

日本女歌手宮﨑薰曾許願「總覺得有天能在台灣開唱就好了……」，如今確定在聖誕節前夕圓夢。（圖／Welcome Music提供、翻攝自KAORU MIYAZAKI  IG）

已經在日本大阪、京都、岡山、広島、福岡、愛媛、愛知、宮城演出的她，本月7日在東京為日本巡迴畫下完美句點。對於今年能再次造訪台北，宮﨑薰表示先前就曾許願「總覺得有天能在台灣開唱就好了……」，之前曾在IG上傳翻唱韋禮安〈如果可以〉大獲好評的她，沒想到第一次在台北舉辦個人專場，就能在自己最喜歡的聖誕節期間在實現，還說「沒想到這麼快就成真，連我自己都難以置信！」她同時也喊話：「能親自去見台灣的大家，我已經開始期待那一刻。也希望一直支持我的朋友們，能一起見證這個特別的瞬間。」

宮﨑薰「 KAORU MIYAZAKI LIVE TOUR 2025 IN TAIPEI 」將於12月20日（六）晚間6點在台北河岸留言西門紅樓展演館舉行，票價為新台幣2800元，全場依序號入場，無劃位，門票已於KKTIX 及全家便利商店FamiPort熱賣中，更多詳情請鎖定主辦單位 Welcome Music 官方社群專頁。

【更多東森娛樂報導】
陶晶瑩挺范姜彥豐！批粿王「吃人夠夠」 揭求償目的
謝侑芯驟逝 「OnlyFans突更新」 助理曝內幕
拿前夫精子懷孕 女星宣布生了 開心直呼：老天給的禮物

其他人也在看

直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別　來自「殯葬蔡依林」操刀

直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別　來自「殯葬蔡依林」操刀

藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲

三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
王子不倫粿粿全都爆！仍想跟范姜彥豐和解　她疑高人指點：證據很恐怖

王子不倫粿粿全都爆！仍想跟范姜彥豐和解　她疑高人指點：證據很恐怖

范姜彥豐日前開撕妻子粿粿出軌男星王子，對此粿粿也拍了17分鐘道歉影片回應，認了跟王子「有踰矩行為」，至今鬧得沸沸揚揚。然而，廣告小妹日前也發文談及此事，認為兩人在事件鬧大之後，仍然願意談和解，可能是范姜彥豐手頭上的證據很恐怖。蔡佩伶報導

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子偷吃粿粿！周曉涵發文喊「懂被背叛的心情」　遭閨蜜陷害：細思極恐

王子偷吃粿粿！周曉涵發文喊「懂被背叛的心情」　遭閨蜜陷害：細思極恐

范姜彥豐先前控訴粿粿與王子邱勝翊「偷吃」事件震撼演藝圈，引發外界熱議。女星周曉涵在風波爆發後曾於社群寫下：「刷了兩天新聞，我完全懂那種細思極恐、隱藏在朋友群裡最後被背叛的心情」，引發聯想是否在針對該事件發聲。她7日出席萬海慈善「讓愛閃耀」公益義賣記者會，首度回應發文初衷，坦言「是有感而發」，因為她過去也曾被閨蜜利用，至今仍難以釋懷。趙浩雲

三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」　她斷言：粿粿事業已到盡頭

王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」　她斷言：粿粿事業已到盡頭

王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。

鏡報 ・ 11 小時前
婆婆剛離世！曾馨瑩火速走出悲傷「慶祝51歲生日」

婆婆剛離世！曾馨瑩火速走出悲傷「慶祝51歲生日」

娛樂中心／周孟漢報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞，本月6日上午病逝，享嵩壽100歲，郭台銘本人也透過社群證實此事，消息曝光後，引發各界譁然。不過，雖然這件事讓其親友們相當悲痛，但郭董愛妻曾馨瑩依舊打起精身，疑似在昨（7）日提前與好友們慶生，當天還開心與關穎、賈永婕一同合照。

民視 ・ 4 小時前
出軌王子協議談不攏！粿粿控「范姜脾氣硬」片段被挖：沒錯絕對不道歉

出軌王子協議談不攏！粿粿控「范姜脾氣硬」片段被挖：沒錯絕對不道歉

男星范姜彥豐控訴妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），粿粿也發布17分鐘影片認了和王子有「踰矩的行為」，並控訴婚後家中開銷自己出了一大部分，將男方塑造為「軟飯男」。隨著事件引起熱議，粿粿過去在節目中控訴范姜脾氣硬的片段也被挖出。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
蔡依林機場耍美挺出「膨脹小籠包」！45歲狀態網嚇愣：誰能想到

蔡依林機場耍美挺出「膨脹小籠包」！45歲狀態網嚇愣：誰能想到

娛樂中心／綜合報導台灣流行天后蔡依林近期才推出睽違已久新專輯《Pleasure》，宣傳行程滿檔、期間更有廠商邀約出席活動，日前飛往上海參加珠寶品牌公開活動，穿戴奢華靈蛇造型珠寶美暈全場，隨後搭機返回台灣的蔡依林，就被粉絲捕捉「全身包緊緊」搭機的超怕冷身影，天后私下氣場隱藏的狀態引發網路熱烈討論。

民視 ・ 3 天前
戴資穎退役VICTOR精心製作影片向傳奇致敬！網淚目：小戴無可取「戴」

戴資穎退役VICTOR精心製作影片向傳奇致敬！網淚目：小戴無可取「戴」

體育中心／綜合報導台灣羽球天后「小戴」戴資穎昨（11/7）宣布高掛球拍，告別球員生涯，長期贊助商VICTOR精心製作影片，回顧小戴輝煌的羽球生涯，向這位傳奇致敬，讓粉絲們看了都淚目，紛紛留言寫下：「小戴獨一無二，無可取『戴』。」

FTV Sports ・ 3 小時前
王子爆美國行想「靠拉贊助免費玩」！被拒絕還罵經紀人

王子爆美國行想「靠拉贊助免費玩」！被拒絕還罵經紀人

娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊前成員粿粿，上個月29日遭老公范姜彥豐爆料，指控她與棒棒堂男孩成員王子有不正當男女關係，消息一出震驚各界，粿粿也火速出面發聲，王子則在4日兩度發文，坦承無力承擔范姜彥豐要求的1600萬，曾協商可不可以分期付款，讓外界開始懷疑他的經濟狀況。而在6日，王子再度遭到爆料，稱他經常要工作人員幫談「曝光換免費」，甚至就連日前的美國行也不例外。對此，經紀公司喜鵲娛樂也給出回應。

民視 ・ 1 天前
王子對粿粿是真心還是玩玩？占卜師塔羅牌揭「最狠真相」網一面倒讚同

王子對粿粿是真心還是玩玩？占卜師塔羅牌揭「最狠真相」網一面倒讚同

范姜彥豐、粿粿婚變、王子疑似婚內越界 的風暴持續延燒。范姜彥豐日前指控老婆粿粿（江瑋琳）婚內出軌，對象竟是好友藝人王子（邱勝翊），震撼演藝圈。更讓網友怒火狂燒的，是王子一邊與范姜「稱兄道弟」，另一邊卻疑似與粿粿保持越界互動，甚至還用「工作」作為理由掩護往來。（記者唐家興）

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子遭爆美國行「精打細算」想當免費仔　靠人氣拚贊助「費用全免」最終槓龜

王子遭爆美國行「精打細算」想當免費仔　靠人氣拚贊助「費用全免」最終槓龜

據《TVBS新聞網》獨家報導，有讀者爆料指出，范姜彥豐在爆料影片中提到妻子「去了美國2週，回來就變了人」，指得正是王子今年4月生日時，帶著身邊一票朋友出遊的美國之旅。當時，王子經紀公司還曾發布新聞稿，提到：「王子和粿粿、簡廷芮（Dewi）、孟霖、晏柔中，胡釋安、王...

CTWANT ・ 1 天前
王子爆「美國出軌行」想當免費仔　仗人氣高下場超糗

王子爆「美國出軌行」想當免費仔　仗人氣高下場超糗

范姜彥豐指控妻子粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子承認與粿粿超越朋友的界線，並在4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求但遭拒。王子入行多年卻拿不出求償金額引起熱議，就有人爆料王子摳門事蹟不只一樁，經常要工作人員幫談「曝光換免費」，連美國行也是但下場超糗。對此，王子所屬經紀公司喜鵲娛樂也回應。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
范姜彥豐被戴綠帽！59歲美魔女悲揭不堪過往：前夫與朋友發生關係

范姜彥豐被戴綠帽！59歲美魔女悲揭不堪過往：前夫與朋友發生關係

范姜彥豐與粿粿（江瑋琳）婚變風波延燒多日，男方拍片控訴妻子婚內出軌男星王子（邱勝翊），女方事後也上傳17分鐘影片回應，雙方隔空交火，掀起各界熱議。對此，59歲有「凍齡美魔女」封號的女星胡文英，6日也在臉書發文談及此事，感嘆勾起她過往婚姻的不堪回憶。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
粿粿婚變出軌王子！陶晶瑩見1影片怒批：吃人夠夠

粿粿婚變出軌王子！陶晶瑩見1影片怒批：吃人夠夠

娛樂中心／張予柔報導前啦啦隊女神粿粿與男星范姜彥豐結婚3年，今年7月突被瘋傳婚變、卻遲遲未回應，直到近期男方拍片控訴，粿粿婚內出軌2人共同好友、男星王子（邱勝翊），雙方在網路上開撕。事件曝光後，王子承認「關係超出朋友界線」，而粿粿也在1日以17分鐘長片回應。4日晚間，王子又突然在社群二度發聲明公開認錯。對此，知名主持人陶晶瑩在網路節目中表達了看法。

民視 ・ 1 天前
粿粿本名1字影響婚姻？命理師揭3人情仇內幕！「1句話」網驚神預言

粿粿本名1字影響婚姻？命理師揭3人情仇內幕！「1句話」網驚神預言

粿粿本名1字影響婚姻？命理師揭3人情仇內幕！「1句話」網驚神預言

造咖 ・ 1 天前
周杰倫歡慶出道25周年！老婆昆凌「神回覆吐槽」網友全笑翻

周杰倫歡慶出道25周年！老婆昆凌「神回覆吐槽」網友全笑翻

周杰倫在2000年出道，一出道就掀起一陣「周氏旋風」，至今影響華語樂壇25年，沒有一個華人不會唱周杰倫的歌曲，6日他在社群分享出道25周年的感想，也感謝大批歌迷的一路相挺，沒想到意外釣出老婆昆凌留言，無情的吐槽笑翻網友們。

林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
茵聲另一半「月收要20萬」　點3原因曝：做不到！

茵聲另一半「月收要20萬」　點3原因曝：做不到！

娛樂中心／饒婉馨報導茵聲（鄭茵聲）是YTR「這群人」的成員之一，在演藝事業發展不錯的她，日前上電視節目被問到「談戀愛最在意哪件事」時，她坦言「收入不能差太多，至少真的跟我差不多就好了。」，並表示「至少要20萬」。她也提出自己的經歷，整理出3點會產生的問題。

民視 ・ 6 小時前
曾馨瑩不顧婆婆過世慶生？關穎幫澄清 還原時間線

曾馨瑩不顧婆婆過世慶生？關穎幫澄清 還原時間線

曾馨瑩不顧婆婆過世慶生？關穎幫澄清 還原時間線

EBC東森娛樂 ・ 2 小時前
網紅「土夫婦」被指雙胞胎？網建驗DNA結果曝！

網紅「土夫婦」被指雙胞胎？網建驗DNA結果曝！

國際中心／李筱舲報導中國廣東一對長相神似雙胞胎的夫妻，兩人在社交平台上分享同框影片後引發話題，影片中，這對夫妻特意穿上一模一樣的服裝，連髮型也幾乎相似，跳著可愛滑稽的舞蹈，還特意在影片中打上「誰是老公？誰是老婆？」文字，網友們看了都驚訝表示根本是雙胞胎吧，甚至有網友請他們去驗DNA，確認雙方是不是彼此失散多年的家人。

民視 ・ 1 天前
直擊／顏正國告別式辦殺青宴 百位兄弟「情義重天」送行

直擊／顏正國告別式辦殺青宴 百位兄弟「情義重天」送行

以電影《好小子》走紅的資深演員顏正國，於上月7日因胰臟癌病逝，享年50歲。他的告別式於今（8日）上午在板橋殯儀館景福廳舉行，現場聚集了上百位親友與工作人員，送這位英年早逝的影人最後一程。

潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 11 小時前