ASKA飛鳥涼之女宮﨑薰亞洲首開唱 耶誕節前夕登台北實現心願

曾以透亮嗓音登上ASKA 飛鳥涼台北演唱會舞台的日本女歌手宮﨑薰，將於12月20日在台北河岸留言西門紅樓展演館舉辦「KAORU MIYAZAKI LIVE TOUR 2025 IN TAIPEI」，這也是她首度以個人名義在亞洲開唱。她興奮表示：「能在我最喜歡的耶誕節時期於台灣舉辦演出，至今仍覺得不可思議。」

宮﨑薰是ASKA飛鳥涼的女兒，2023年曾在「ASKA featuring DAVID FOSTER PREMIUM CONCERT 2023」以翻唱席琳狄翁神曲〈To Love You More〉驚豔全場，2025年3月又作為特別嘉賓登上「ASKA CONCERT TOUR 2025 WHO is ASKA!? in TAIPEI」，以澄澈的歌聲與優雅的身影，在觀眾心中留下了深刻記憶。日前她在電台節目中邀請父親ASKA驚喜現身，兩人久違同框的畫面引發話題，網友紛紛留言「滿滿的父女情令人動容」、「親子共演太美好了」。

已經在日本大阪、京都、岡山、廣島、福岡、愛媛、愛知、宮城演出的她，本週五（7日）將在東京為日本巡迴畫下完美句點。對於今年能再次造訪台北，宮﨑薰表示先前就曾許願「總覺得有天能在台灣開唱就好了……」，之前曾在IG上傳翻唱韋禮安〈如果可以〉大獲好評的她，沒想到第一次在台北舉辦個人專場，就能在自己最喜歡的耶誕節期間在實現，還說「沒想到這麼快就成真，連我自己都難以置信！」她同時也喊話：「能親自去見台灣的大家，我已經開始期待那一刻。也希望一直支持我的朋友們，能一起見證這個特別的瞬間。」

宮﨑薰「 KAORU MIYAZAKI LIVE TOUR 2025 IN TAIPEI 」將於12月20日（六）晚間6點在台北河岸留言西門紅樓展演館舉行，票價為新台幣2800元，全場依序號入場，無劃位，門票已於KKTIX 及全家便利商店FamiPort熱賣中，更多詳情請鎖定主辦單位 Welcome Music 官方社群專頁。





