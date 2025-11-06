ASKA飛鳥涼女兒宮﨑薰 12月臺北開唱

記者王丹荷／綜合報導

曾以透亮嗓音登上ASKA飛鳥涼臺北演唱會舞台的日本女歌手宮﨑薰，宣布將於12月20日在臺北河岸留言西門紅樓展演館舉辦《KAORU MIYAZAKI LIVE TOUR 2025 IN TAIPEI》，這也是她首度以個人名義在亞洲開唱。她興奮表示：「能在我最喜歡的耶誕節時期於臺灣舉辦演出，至今仍覺得不可思議。」

宮﨑薰是ASKA飛鳥涼的女兒，2023年曾在「ASKA featuring DAVID FOSTER PREMIUM CONCERT 2023」以翻唱席琳狄翁神曲〈To Love You More〉驚豔全場，2025年3月又作為特別嘉賓登上《ASKA CONCERT TOUR 2025 WHO is ASKA!? in TAIPEI》，以清澈的歌聲與優雅的身影，在觀眾心中留下深刻記憶。

日前宮﨑薰在電台節目中邀請父親ASKA驚喜現身，2人久違同框的畫面引發話題，網友紛紛留言「滿滿的父女情令人動容」、「親子共演太美好了」。已經在日本大阪、京都、岡山、広島、福岡、愛媛、愛知、宮城演出的她，今（7）日將在東京為日本巡迴劃下完美句點。

對於今年能再次造訪臺北，宮﨑薰表示先前曾許願「總覺得有天能在臺灣開唱就好了…」，之前曾在IG上傳翻唱韋禮安〈如果可以〉大獲好評，沒想到第1次在臺北舉辦個人專場，就能在自己最喜歡的耶誕節期間在實現，「沒想到這麼快就成真，連我自己都難以置信！」她同時也喊話：「能親自去見臺灣的大家，我已經開始期待那一刻。也希望一直支持我的朋友們，能一起見證這個特別的瞬間。」門票已於KKTIX及全家便利商店FamiPort熱賣中，詳洽主辦單位Welcome Music官方社群專頁。

宮﨑薰12月將在臺北開唱。（翻攝自宮﨑薰IG）

宮﨑薰期待再次造訪臺北。（Welcome Music提供）