ASKA飛鳥涼女兒首度亞洲開唱在台北！ 美夢成真曝不可思議

宮﨑薰將首度在台北開專場演出，也是首度以個人名義在亞洲開唱。翻攝IG@kaorumiyazaki_official

曾以透亮嗓音登上ASKA飛鳥涼台北演唱會的日本女歌手宮﨑薰，將於12月20日在台北河岸留言西門紅樓展演館開唱，這也是她首度以個人名義在亞洲舉辦演唱會。她興奮表示：「能在我最喜歡的耶誕節時期於台灣舉辦演出，至今仍覺得不可思議。」

36歲的宮﨑薰是ASKA飛鳥涼的女兒，2023年曾在「ASKA featuring DAVID FOSTER PREMIUM CONCERT 2023」以翻唱席琳狄翁神曲〈To Love You More〉驚豔全場，2025年3月又作為特別嘉賓登上「ASKA CONCERT TOUR 2025 WHO is ASKA!? in TAIPEI」，以澄澈的歌聲與優雅的身影，在觀眾心中留下了深刻記憶。

創作歌手宮﨑薰有位歌王老爸

宮﨑薰（左）邀來ASKA飛鳥涼上電台節目。翻攝X@humpnight_tfm

日前她在電台節目中邀請父親ASKA驚喜現身，兩人久違同框的畫面引發話題，網友紛紛留言「滿滿的父女情令人動容」、「親子共演太美好了」。

已經在日本大阪、京都、岡山、広島、福岡、愛媛、愛知、宮城演出的她，今（7日）晚將在東京為日本巡迴畫下完美句點。對於今年能再次造訪台北，宮﨑薰表示先前就曾許願「總覺得有天能在台灣開唱就好了…」之前曾在IG上傳翻唱韋禮安〈如果可以〉大獲好評的她，沒想到第一次在台北舉辦個人專場，就能在自己最喜歡的耶誕節期間在實現，還說「沒想到這麼快就成真，連我自己都難以置信！」她同時也喊話：「能親自去見台灣的大家，我已經開始期待那一刻。也希望一直支持我的朋友們，能一起見證這個特別的瞬間。」

宮﨑薰亞洲首場在台北

宮﨑薰將在耶誕節期間來台開唱。Welcome Music提供

宮﨑薰「 KAORU MIYAZAKI LIVE TOUR 2025 IN TAIPEI 」票價為新台幣2800元，全場依序號入場，無劃位，門票已於KKTIX 及全家便利商店FamiPort熱賣中，詳洽主辦單位 Welcome Music官方社群專頁。



