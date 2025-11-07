ASKA 飛鳥涼女兒首度亞洲開唱 宮﨑薰聖誕節前夕登台圓夢
【緯來新聞網】日本女歌手宮﨑薰是ASKA飛鳥涼的女兒，她過去曾以透亮嗓音登上ASKA 飛鳥涼台北演唱會舞台，父女同框畫面讓人印象深刻。如今宮﨑薰確定將來台開唱，將於12月20日在台北河岸留言西門紅樓展演館舉辦「KAORU MIYAZAKI LIVE TOUR 2025 IN TAIPEI」，這也是她首度以個人名義在亞洲開唱。她興奮表示：「能在我最喜歡的聖誕節時期於台灣舉辦演出，至今仍覺得不可思議。」
（圖／Welcome Music、翻攝自KAORU MIYAZAKI IG）
宮﨑薰2023年曾在「ASKA featuring DAVID FOSTER PREMIUM CONCERT 2023」以翻唱席琳狄翁神曲〈To Love You More〉驚豔全場，2025年3月又作為特別嘉賓登上「ASKA CONCERT TOUR 2025 WHO is ASKA!? in TAIPEI」，以澄澈的歌聲與優雅的身影，在觀眾心中留下了深刻記憶。日前她在電台節目中邀請父親ASKA驚喜現身，兩人久違同框的畫面引發話題，網友紛紛留言「滿滿的父女情令人動容」、「親子共演太美好了」。
已經在日本大阪、京都、岡山、広島、福岡、愛媛、愛知、宮城演出的她，今（7日）將在東京演出為日本巡迴畫下完美句點。對於今年能再次造訪台北，宮﨑薰表示先前就曾許願「總覺得有天能在台灣開唱就好了。」之前她曾在IG上傳翻唱韋禮安〈如果可以〉大獲好評，沒想到第一次在台北舉辦個人專場，就能在自己最喜歡的聖誕節期間在實現，「沒想到這麼快就成真，連我自己都難以置信！」她同時也喊話：「能親自去見台灣的大家，我已經開始期待那一刻。也希望一直支持我的朋友們，能一起見證這個特別的瞬間。」
宮﨑薰「 KAORU MIYAZAKI LIVE TOUR 2025 IN TAIPEI 」將於12月20日晚間6點在台北河岸留言西門紅樓展演館舉行，票價為新台幣2800元，全場依序號入場，無劃位，門票已於KKTIX 及全家便利商店FamiPort開賣，更多詳情請鎖定主辦單位 Welcome Music 官方社群專頁。
KAORU MIYAZAKI LIVE TOUR 2025 IN TAIPEI
演出日期：2025.12.20 (Sat.)
演出時間：OPEN 17：00 ／START 18：00
演出地點：河岸留言西門紅樓展演館 (台北市萬華區西寧南路177號)
演出票價：2800元
※按票面序號依序入場入座，無對號入座
宮﨑薰今年曾在ASKA飛鳥涼台北演唱會獻唱。（圖／Welcome Music、翻攝自KAORU MIYAZAKI IG）
