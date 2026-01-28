ASML接單超乎預期 協力廠家登、帆宣迎大單

財經中心／陳致帆、林大帷 台北報導小確幸！財政部，今年度統一發票中獎獎金、兌領手續費及兌獎相關行政費用預算，較去年度，增加新台幣26億8510萬元、年增率為16.58%，增加經費將優先規劃，用於增開雲端發票專屬獎項，以增加民眾中獎機會。打開手機，載具條碼一掃就有，每個月最期待就是兌發票，雲端發票不只能夠省紙張，又能兌獎。財政部部長 莊翠雲：「統一發票中獎的獎金等，經費有188.8億元，比114年度增加了26.8億，增加的經費，會優先用於增開雲端發票的專屬獎」。民國110年到113年，營業稅實徵數超過預算數，財政部今年把超徵的26.8億元，當作經費，優先擴增"雲端發票"專屬獎項，讓中獎機會再升級。立委 賴惠員(民)vs.財政部部長 莊翠雲：「我們是按照營業稅的全年的預算數，預算案數來估3%，114年度因為是我們當時編的以後，在立法院審議的時候，被通刪掉了這個，所以下降」。財政部規劃優先加碼雲端發票專屬獎。（圖／民視財經網）受惠稅收成長，115年發票給獎預算擬增26.8億元，總額達188億。財政部規劃優先加碼「雲端發票專屬獎」，鼓勵民眾存載具。根據統計，114年雲端發票使用率，已達64.55%。民眾：「基本上都是雲端，紙本沒有中」。民眾：「發票好像是400多張，然後才中了一張200塊，其實就當小確幸,，小確幸就好了，就是一個兩個月的一次娛樂這樣」。財政部長 莊翠雲︰「500塊的(專屬)獎有70萬組，調整後每一期增加到326萬餘組，那麼其餘的獎別，是維持不變的」。民國110年到113年，營業稅實徵數超過預算數。（圖／民視財經網）財政部透過獎勵，持續推動無紙化政策。民眾為了小確幸，無形中推升載具的使用率！《民視新聞網》提醒您：內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。原文出處：統一發票經費多26.8億！財政部優先加碼「雲端發票專屬獎」 更多民視新聞報導美韓協議變卦成警訊！她霸氣喊「不擔心卡關」揭關鍵張又俠洩中國核機密被抓？她揪2細節：肯定不是寒假出國潮! 護照申辦爆量 網路預約等到4月下旬

民視財經網影音 ・ 14 小時前 ・ 發表留言