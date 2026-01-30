ASML搭上AI熱潮接單創紀錄 卻反手裁員1700人

ASML身為半導體製造設備龍頭，訂單數據受到高度關注，但未來不再對外公開。(圖片來源/ASML官網)

人工智慧（AI）發展無遠弗屆，在人類明顯感受受益之前，周邊產業已經賺得荷包滿滿，荷蘭半導體設備大廠ASML可說是最大受惠者之一，去年第4季訂單寫下創紀錄的佳績，即使有如此輝煌的成就，卻同時傳出，全球將近4%的員工將被炒魷魚，無法與艾斯摩爾（ASML）同享未來的成果。

根據ASML 28日發布的資訊，第4季訂單金額從前年同期的71億歐元增至132億歐元（約158億美元），遠高於第3季的54億歐元，創下該公司有史以來最高紀錄。

拜AI晶片需求持續熱絡之賜，ASML順勢上調2026年業績展望，預估營收介於340億至390億歐元，先前公司預估的營收是與2025年的327億歐元持平或略高。

接單雖暢旺，分析師質疑ASML產能難應付

ASML執行長Christophe Fouquet透露，客戶需求相當熱絡，從台積電、三星電子（Samsung Electronics）到美光（Micron）這些主要大客戶產能提升，直接轉化成ASML訂單增長的動能。他以美光為例表示，過去幾個禮拜，美光幾乎每週都有新的突破，基本上這些都直接反映在ASML的出貨量上。

展望未來，分析師認為ASML長期訂單仍會穩定增長，但從2025年底積壓訂單(backlog order)達到390億美元來看，產能不足的問題若隱若現，大家還是會擔心該公司的產能是否能應付潮水般湧入的訂單。

Fouquet對此表示，他能理解市場和客戶對ASML產能的憂慮，尤其是客戶們可能擔心這成為它們供貨的瓶頸，但事實並非如此，至少在今年不會發生。

他強調公司維持長期展望不變，重申2030年營收將落在440億至600億歐元之間，毛利率為56%至60%。

ASML策略調整：不再發布訂單數據、裁員1700人

身為全球唯一極紫外光刻機（EUV）供應商，以及半導體製造設備龍頭的ASML，向來是半導體產業冷熱的指標，其接單狀況因此受到高度的關注。不過，ASML表示這次是最後一次發布訂單數據，未來將不再對外公開，理由是其訂單往往造成股價出現異常波動。

另外，ASML宣布裁員1700人，約佔員工總數的3.8%，多數裁員對象分佈在荷蘭和美國。公司方面表示，此舉主要是改善某些方面運作不靈活的缺陷。

ASML解釋，這是該公司縮編3000個管理崗位計畫的一部份，選擇在業績創紀錄之時大裁員，而不是低迷時期不得不的撙節成本作法，用意是希望招聘更多工程師，專注在產品創新上，堪稱是ASML管理曾在成本和效率方面的思考模式的重大轉變。

至於外界高度關注的中國市場，2025年中國仍是ASML最大市場，但在美國禁令的限制下，銷售佔比持續下滑。2025年中國約佔ASML整體銷售的33%，比2014年的41%減少，ASML預估2026年佔比將持續降至20%。

(原始連結)





