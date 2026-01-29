ASML發生什麼事？去年財報驚艷卻要裁員1700人 執行長親吐無奈原因

受惠於AI基礎建設需求強勁，荷蘭半導體設備製造巨擘艾司摩爾（ASML）近日公佈，去（2025）年第4季訂單量優於預期，單季新增訂單衝上132億歐元，不僅遠超分析師預期的63.2億歐元，更創下公司史上單季接單新高紀錄。與此同時，這家歐洲市值最大的公司表示，為進行內部組織架構大改組，將裁減約1700名員工，主要集中在管理階層的職位。

回顧2025年全年，ASML總銷售淨額達327億歐元，創歷史新高，毛利率52.8%。ASML執行長Christophe Fouquet指出，第4季表現特別強勁，除創下97億歐元的歷史新高外，亦認列2套High-NA EUV設備收入，顯示先進製程需求持續推進。

然而，儘管財報表現優於預期，ASML仍宣布裁員1700名員工。根據《法新社》報導，Fouquet在一份向員工發布的聲明中表示，「來自同事、供應商與客戶的回饋顯示，我們目前的工作方式在某些情況下已變得不夠靈活。因此，在這些擬議的變革之下，一些職位，主要是領導層級的職位可能將不再需要。現階段我們認為，這些調整最終可能減少約1700個職位。」

隨著微軟、亞馬遜及Google母公司Alphabet等雲端運算巨擘，對AI邏輯晶片與記憶體晶片需求激增，多家晶片製造商紛紛提高投資計畫，進而帶動ASML訂單表現。ASML也上修2026年展望，預估全年銷售將介於340億至390億歐元之間，高於分析師預期的350億歐元。

