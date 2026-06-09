ASML籲歐盟減少監管干預 執行長強調扶植產業才是擺脫晶片依賴關鍵

全球半導體生產機具龍頭ASML執行長，公開喊話歐盟放鬆對產業發的監管手段，使歐洲能夠出現具領導地位的供應商，圖為ASML旗下的實驗室。（資料照片／法新社）



由於科技產業與經濟發展的關聯性不斷升高，半導體如今已成為重要戰略資產，在產業界試圖擴大市場的同時，各國政府則是想盡辦法擺脫對其他國家的依賴，以免使發展受制於人，全球最大半導體生產設備製造商艾司摩爾執行長，便在專訪中呼籲歐盟減少對產業的監管與干預，強調促進發展使本地企業壯大，才是擺脫依賴外部產品的關鍵。

歐盟監管手段過於繁雜 企業擴張能力受限

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金融時報（FT）指出，歐盟在近日發表了新的晶片戰略計畫，其內容包括在供應短缺的狀態之下，賦予對產業的緊急指揮權，以及旨在壯大歐洲晶片業的各種措施，不過全球最大晶片機台業者、荷蘭半導體生產製造商艾司摩爾（ASML）執行長福克（Christophe Fouquet）在接受專訪時，明確表示「如果連屬於自己的供應鏈都沒有，那麼又何來干預可言」，一語道出產業人士的想法。

報導表示，由於晶片對於一個國家的科技與產業發展重要性不斷升高，歐盟正在試圖降低對美國科技公司以及亞洲生產商的依賴，並且正在權衡如何在政府干預，以及為產業界創造發展以及競爭條件之間取得平衡。

於2024年出任艾司摩爾執行長的福克指出，人們很容易說出「讓我們優先採用歐洲產品」的口號，不過雖然他認為用意良善，但「前提是我們能夠有可以採用的產品才行」；目前包括法國與許多歐盟國家，都在推動政府購案時，加入了更多「採用歐洲產品」的條款，批評人士則指出，若歐洲缺乏具有競爭力的產品，那麼政策很有可能流於空談。

有鑑於此，福克表示歐盟需要盡可能培養出半導體供應鏈中的「領導企業」，試圖提高歐洲在全球的市占率，達成規模接近全球國內生產毛額（GDP）約18%的目標，此外他也指出，歐盟必須避免制定出可能將有發展前景趕出歐洲的法規。

報導稱艾司摩爾是眾多試圖說服歐盟減少監管手段的歐洲科技大廠之一，尤其在人工智慧（AI）領域，福克強調過於冗長的許可程序，融資規範以及針對AI技術的控管，都形成了該公司業務擴展的阻礙；福克指出現今AI資料中心的快速成長，遠遠超過製造商產能提升的能力，因此艾司摩爾已經做好供應更多機具，並且提升設備效率的準備。

強調企業有意願與能力 但控管阻滯發展腳步

根據福克說法，目前艾司摩爾正在位於費爾德霍溫（Veldhoven）的總部附近展開擴張計劃，同時預計在今年內，把旗下最先進極紫外光（EUV）微影設備產能提升50%；然而為了符合歐洲規範，新廠的設立需耗費4年時間，且招募、培訓人才，以及拓展供應鏈的發展也都嚴重受限。

福克表示，目前艾司摩爾的銷售額之中，歐洲僅占了1%，亞洲則將近80%，從此便能看出歐洲在晶片產業中的劣勢，也因此讓該公司在面對監管時更加脆弱，因此他表示除了擴大生產規模，艾司摩爾在資金方面仍有充裕的能力，對歐洲進行投資，使本地供應鏈獲得強化，並且強調此事除了對公司營運，也對旗下員工有利，最終則是能夠讓歐洲都獲得好處。

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