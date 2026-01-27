ASML股價近月大漲逾3成 含「艾」ETF績效跟紅！

護國神山法說會預告AI基建進入下一個3至5年，2026年更將拉高資本支出預算，預估介於520億至560億美元間，創下歷史新高；相關訊息再次點燃供應鏈廠商的題材想像空間，而微影設備關鍵供應商：荷蘭半導體微影設備大廠艾司摩爾(ASML)，股價頻創新高，近一月漲幅逾3成，並帶動含「艾」ETF績效。

觀察市場布局全產業的海外ETF近半年績效，前三名分別為保德信全球藍籌(009810)、凱基全球菁英55(00926)，及富邦歐洲(00709)，前兩者含息報酬率雙雙突破兩成。

廣告 廣告

無獨有偶，這3檔都持有艾司摩爾(ASML)股票，其中又以凱基全球菁英55(00926)持有權重6.34%最高，其次是富邦歐洲(00709)的3.77%，及保德信全球藍籌(009810)的1.4%。

市場法人認為，美股近期波動不斷，接下來恐怕又要面臨政府關門和新的關稅議題，市場不確定性大幅提升；而艾司摩爾(ASML)佔盡AI強勢發展利多，股價自去年底就節節攀升，隨著財報開獎倒數在即（台灣時間28日晚間公布），市場普遍對其今年營運保持樂觀，含「艾」ETF後市可期。

凱基全球菁英55(00926)ETF研究團隊表示，今年整體經濟預期將會更全面均衡的復甦，但今年亦是美台兩地的政治大年，大盤短線或將受政治干擾。在股市波動期間，選擇布局全球、全產業的ETF不僅可以掌握產業輪動成長機會，更可分散投資組合風險，有望為投資人提供下檔風險緩衝。

更多品觀點報導

凱基金2026 MA招募40人 首開「金融數位科技MA」！

王道銀招募儲備幹部！月薪7萬 2年培訓2次晉升機會

