ASML重整內部組織架構 將裁減約1700名員工

（中央社海牙28日綜合外電報導）全球晶片製造設備龍頭艾司摩爾（ASML）今天表示，為了進行內部組織架構的大改組，將裁減約1700名員工，主要集中在管理階層的職位。

法新社報導，ASML執行長福克（Christophe Fouquet）在一份向員工發布、宣布變革的聲明中表示：「來自同事、供應商與客戶的回饋顯示，我們目前的工作方式在某些情況下已變得不夠靈活。」

「因此，在這些擬議的變革之下，一些職位，主要是領導層級的職位可能將不再需要。現階段我們認為，這些調整最終可能減少約1700個職位。」

ASML今天也公布，2025年稅後獲利96億歐元（約新台幣3602億元），相較於2024年的76億歐元有所成長。2025年淨銷售則為327億歐元（約新台幣1兆2267億元）。

另外，ASML去年第4季新增訂單金額達132億歐元（約新台幣4951億元），較前一季的54億歐元成長逾倍。（譯者：高照芬/核稿：楊昭彥）1150128