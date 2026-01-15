Asmongold被亂黑喜歡未成年 Kaise出面闢謠：我25了

近期 X（舊稱 Twitter）上一則貼文引發熱議，內容寫道：「如果有一天你覺得自己不值得被愛，請記得連 Asmongold 都能交到女友。」並搭配 Asmongold 與加拿大華裔實況主 Kaise 同框的截圖。

遊戲角落合成 圖／YouTube @AsmongoldClips；X @liveforkaise

不過，該貼文隨後被另一名網友引用，並指控稱：「他當時 33 歲，而她 17 歲，Asmongold 是戀童癖。」相關說法迅速在社群間引發爭議。

圖／YouTube @AsmongoldClips

回顧過往，Asmongold 曾於 2024 年多次與 Kaise 同框直播，因此一度被部分網友猜測兩人是否交往，但雙方從未對外承認過關係。

在雙方互動頻繁期間，Kaise 曾於 2024 年生日發文寫下「祝年年十八的我生日快樂」，也許是因為這樣讓網友認為她當時為 17 歲，不過本人當時即曾解釋：「年年十八」在中文語境中，意指希望自己永遠保持 18 歲，而非實際年齡。

面對突如其來的指控，Asmongold 起初並未太過在意，並表示無法理解為何有人在沒有任何證據的情況下，憑空捏造如此嚴重的謠言。他也提到自己近期正好在打官司，下一次與律師會面時將一併討論此事。

Kaise 本人則於今（14）日親自回覆，簡短表示：「我 25 了。」Asmongold 看到回應後也坦言，自己原本並不打算公開 Kaise 的年齡，因為對方此前並未主動揭露，但如今已可確認相關指控與事實明顯不符。

目前該名最初散布指控的網友已自行刪除帳號，不過 Asmongold 早已掌握數名主要煽動者的姓名，並將在下次與律師會面時提供相關資訊。他直言若不採取行動，這類人只會變本加厲，因此認為有必要由他來殺雞儆猴。

