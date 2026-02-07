Aston Martin F1車隊合作 鈦金屬＋碳纖維、打造限量賽車錶

記者鍾釗榛／綜合報導

百年靈與 Aston Martin 及Aston Martin Aramco F1車隊展開全球合作。（圖／Breitling提供）

一個專注把時間量到極限，一個則是把速度推向邊界。百年靈（Breitling）正式宣布與Aston Martin及Aston Martin Aramco F1車隊展開全球合作，成為官方指定時計夥伴。這段跨越百年的共同語言，終於在賽道上正面交會，讓「時間」與「速度」再次站在同一陣線。

從超跑工坊到F1賽道全面合作

這次合作不只停留在賽車場，而是橫跨Aston Martin的整個品牌版圖，從英國蓋登、聖安東手工打造的高性能跑車，到F1世界錦標賽的競速戰場，全數納入。合作首發之作，正是全新Navitimer B01 Chronograph 43 Aston Martin Aramco Formula One Team計時腕錶，直接把賽道精神戴上手腕。

百年靈Navitimer B01 Chronograph 43 Aston Martin Aramco Formula One Team聯名計時腕錶。（圖／Breitling提供）

百年來都在追同一件事

早在1907年，百年靈就推出名為「Vitesse（速度）」的計時碼錶，甚至曾被警方用來開出全球第一張超速罰單；而Aston Martin的名字，則誕生於挑戰 Aston Hill 的爬坡賽。兩個品牌雖來自不同領域，卻同樣因為對速度的迷戀而誕生，也因此在F1世界再次相遇。

百年靈與Aston Martin F1車隊合作推出限量腕錶。（圖／Breitling提供）

經典設計回歸賽車世界

這只Navitimer特別版限量1,959枚，向Aston Martin於1959年首度征戰F1致敬。錶殼首度採用輕量化鈦金屬，搭配碳纖維錶盤與Aston Martin經典賽車綠細節，視覺直接對應F1駕駛艙。內部搭載百年靈自製B01機芯，通過瑞士天文台認證，動力儲存達70小時，性能與信仰一次到位。

搭載百年靈自製B01機芯，通過瑞士天文台認證。（圖／Breitling提供）

從電影到賽道的傳奇延續

從詹姆士龐德電影中同框的DB5與百年靈腕錶，到如今攜手征戰F1，這段合作不只是品牌聯名，更是一場關於工藝、工程與速度美學的延續。隨著Aston Martin新賽車登場，百年靈標誌也將正式現身賽道，宣告這段傳奇關係全面加速。

百年靈Navitimer B01 Chronograph 43 Aston Martin Aramco Formula One Team聯名計時腕錶。（圖／Breitling提供）

