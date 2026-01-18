華碩董座施崇棠：手機不再增加新機種、將投入AI探索機器人

在「2025歲末聯歡晚會」現場，華碩董事長施崇棠以一句「不再增加新機種」，說明了內部手機部門營運策略的轉移，也再次確認華碩淡出手機市場的傳聞。

其實早在 2023 年華碩內部就傳出手機部門整併進行資源再整合的傳聞，導致外界猜測華碩退出手機市場，當時華碩緊急發出聲明，說明華碩對手機事業與客戶有著深遠的承諾。

2026 沒有聲明，只有主張

然而這項承諾似乎隨著時間的推移，也將逐漸放手，不只 ZenFone 12系列，就連ROG Phone 10系列都不會推出。壹哥實際詢問華碩，得到的答案是：「2026年確實暫無推出新機型的計畫」。

相較於 2023 年華碩發出緊急聲明嚴正否認退出手機市場，這已經是第二次選擇低調以高層回應為主。華碩董事長施崇棠在「2025歲末聯歡晚會」現場向媒體說到：「手機我想再強調一次，基本上我們一定會照顧到原來所有的這些客戶，我們就不再增加新的機種，必須把這些資源做更適當的挪移，來面對未來這麼重要的典範轉移。」他個人也認同這樣的策略轉移，包括商用PC到實體AI裝置，這裡面資源龐大，讓華碩必須要快速因應。

最大的證據在於華碩去年伺服器部門營收突破新台幣千億規模，施崇棠後續更以「第四次工業革命」來形容 AI 帶給產業的衝擊，也證實伺服器部門在內部已經再度上修未來3年的策略成長計劃。一來一往之下，這也是導致華碩將重整手機研發部門、投入其他領域的主因。

華碩將從淡出到退出手機市場

華碩最早於 2012 年推出混血手機 PadPhone，讓手機銜接電腦、平板達成一個完整的生態系佈局，2014 年策略轉移，華碩於推出 ZenFone 正式進軍智慧型手機市場。後續華碩從 ZenFone 出發，並在歐美市場站穩腳步後，又加碼了 ROG Phone 電競手機產品線，成功打入中國市場。

然而隨著時間推移，智慧型手機市場受到中國手機品牌干擾，華碩手機不管是 ZenFone 還是 ROG Phone 都受到成本與研發資源的嚴峻挑戰。然而不具名的連鎖通訊行高層證實，華碩對於手機通路資源已經撤出，如果有維修保固的問題也都轉移到原廠。實際上在 2025 年華碩內部手機、ROG 手機部門已經轉移到其他開發項目，今年 CES 2026 現場，瞥除迭代更新的產品線，ROG 部門主力展示就是與跨界聯名小島秀夫的新品ROG Flow Z13-KJP，未來產品包括 WiFi 8，以及跟 XREAL 合作的智慧眼鏡，並未見智慧型手機生態圈的身影，內部也透露，目前正在思考無人機、運動相機等相關產品線的可能性。施崇棠也在這次的訪談稍微回應，「機器人這個部分走過必有痕跡，華碩也很珍惜這個機會。」

從公開說明來說，施崇棠的說法確實確實是逐步淡出手機品牌市場，取而代之的就是 AI 生態圈，未來除非智慧型手機能真正為華碩帶來什麼衝擊，否則這個品牌確實就是要走入歷史了。