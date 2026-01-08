華碩攜手GoPro推出ProArt聯名筆電！專屬「GoPro鍵」一鍵剪輯，打造戶外創作者的極致工作站

在創作者筆電領域深耕已久的華碩，在今年的CES 2026宣布與運動相機霸主GoPro聯手，推出名為ProArt GoPro Edition (HN7306EAC) 的13吋翻轉筆電。這款產品並不僅僅是外觀上的聯名，更是從硬體設計、軟體整合到周邊配件，全面針對戶外創作者 (Outdoor Creators)與極限運動攝影師的使用習慣進行了深度客製化。

機身細節滿滿GoPro元素，導入Nano Black抗汙塗層

外觀設計上，ProArt GoPro Edition以「Durable & Strong Lines」為設計語言。機身上蓋 (A件) 採用精密的CNC鑽切工藝，刻畫出呼應GoPro相機散熱鰭片的垂直線條，並且在邊角處點綴經典的GoPro Blue藍色Logo。

為了適應戶外嚴苛環境，機身採用Nano Black奈米黑塗層，具備Smudge-Free Tech技術，強調防潑水、抗指紋與抗汙，水滴角大於90度，確保在戶外使用時依然保持俐落質感。

鍵盤區域同樣充滿巧思，Enter鍵與空白鍵下方均有GoPro藍色裝飾，DialPad虛擬繪圖旋鈕的指示燈也改為專屬藍色。此外，機身同樣通過MIL-STD 810H美軍規耐用測試，符合其「Be The Hero」的硬派定位。

規格強悍：128GB 統一記憶體，剪輯8K 360影片無壓力

雖然機身輕薄 (15.8mm、1.39公斤)，但核心規格卻相當驚人。

ProArt GoPro Edition搭載AMD Ryzen AI Max+ 395處理器，具備50 TOPS的NPU算力，符合微軟Copilot+ PC定義。最關鍵的是，其配置高達128GB LPDDR5X 的統一記憶體 (Unified Memory)，方便用於內容創作使用。

對於習慣使用GoPro 拍攝高解析度 (如5.3K、8K)或360度全景影片的創作者來說，超大容量的統一記憶體將大幅提升預覽與渲染的流暢度，解決了過往輕薄筆電在處理高流量素材時容易卡頓的痛點。

主要規格：

• 螢幕：13.3吋、3K (2880 x 1800) Lumina OLED觸控螢幕，100% DCI-P3廣色域，峰值亮度500 nits。

• 儲存：最高1TB PCIe 4.0 SSD。

• 連接埠：2x USB4 Type-C、1x USB 3.2 Type-A、1x HDMI 2.1、MicroSD 讀卡機 (UHS-II)。

軟體生態：F8變身「GoPro 鍵」，StoryCube雲端無縫同步

華碩這次在軟體整合上下了不少功夫。鍵盤上的F8鍵被設計為專屬的GoPro熱鍵 (Hotkey)。初次按下可快速下載GoPro Player，之後則可一鍵啟動軟體，進行360度影片的後製與輸出。

此外，華碩自家的StoryCube軟體也與GoPro Cloud深度整合。使用者登入帳號後，即可直接在電腦上瀏覽、管理 GoPro 雲端中的素材，甚至支援AI自動分類 (如滑雪、衝浪、騎行等場景)，大幅簡化從拍攝到剪輯的檔案管理流程。

隨機還附贈了12個月的GoPro Premium+訂閱服務 (價值約99.99美元)，以及CapCut六個月與Adobe Creative Cloud三個月的訂閱憂患，基本上買來就是一套完整的創作全家桶。

配件就是裝備：包裝盒秒變收納箱

這款聯名筆電的配件也充滿了戶外風格。隨附的硬殼筆電包 (Hard Shell Sleeve) 靈感來自GoPro的收納盒設計，具備強大的防護力。

更有趣的是其環保包裝設計。包裝盒內的緩衝泡棉經過預先切割，使用者取出筆電後，可以移除部分泡棉，將包裝盒直接轉化為GoPro相機與配件的專屬Gear Storage Box。搭配隨附的多功能束帶 (Multi-purpose Strap)，既可以當作筆電包的背帶，也能將筆電固定在行李箱拉桿上，貫徹了「說走就走」的探險精神。

