在先前預告將與小島工作室 (Kojima Productions)合作消息後，華碩在CES 2026期間正式揭曉與小島工作室合作細節，並且由小島工作室傳奇美術總監新川洋司 (Yoji Shinkawa) 親自操刀設計，其中包涵以ROG Flow Z13為基礎，加上小島工作室代表角色「Ludens」的設計元素，推出採限量形式提供的ROG Flow Z13-KJP與全套周邊。

華碩與小島工作室攜手合作，首波推出以「Ludens」角色元素打造的特規版ROG Flow Z13-KJP

依照華碩說明，此項合作是雙方共同討論，而ROG Flow Z13-KJP將是首波推出產品，未來預期還會有更進一步合作計畫。而這不只是一次簡單的貼牌聯名，從硬體規格的大膽變革到周邊配件的完整度，都顯示ROG試圖打入核心玩家與創作者靈魂深處的野心。

廣告 廣告

華碩與小島工作室攜手合作，首波推出以「Ludens」角色元素打造的特規版ROG Flow Z13-KJP

來自新川洋司的「Ludens」美學

ROG Flow Z13-KJP的機身設計靈感源自小島工作室代表角色「Ludens」的盔甲。機身採用了真實的碳纖維 (Carbon Fiber) 材質，這在消費級電子產品中相當少見，不僅減輕了重量，更帶來了獨特的編織紋理質感。

華碩與小島工作室攜手合作，首波推出以「Ludens」角色元素打造的特規版ROG Flow Z13-KJP

細節方面，機身背面具備獨特的雷射蝕刻通風口設計，鍵盤保護蓋上的按鍵字體也經過重新設計，處處呼應著小島工作室的科幻軍事風格。隨機更附贈了專屬的攜行包、禮盒包裝，以及客製化的 Armoury Crate軟體主題，讓粉絲從開箱到開機都能感受到滿滿的儀式感，而隨盒也會附上Windows PC版本的《死亡擱淺2：冥灘之上》 (Death Stranding 2: On the Beach)兌換序號。

華碩與小島工作室攜手合作，首波推出以「Ludens」角色元素打造的特規版ROG Flow Z13-KJP

華碩與小島工作室攜手合作，首波推出以「Ludens」角色元素打造的特規版ROG Flow Z13-KJP

華碩與小島工作室攜手合作，首波推出以「Ludens」角色元素打造的特規版ROG Flow Z13-KJP

硬體規格大暴走：128GB記憶體挑戰未來

不同於標準版Flow Z13採用Intel處理器搭配NVIDIA獨顯的配置，這款KJP聯名版做出了極為大膽的規格調整，換上AMD Ryzen AI Max+ 395處理器，整合Radeon 8060S顯示設計與NPU，算力高達50 TOPS。

為了滿足日益增長的AI生成運算 (如生成圖像、執行LLM)，以及高解析度遊戲貼圖需求，這台平板直接內建高達128GB LPDDR5X-8000的超高速統一記憶體 (Unified Memory)。

華碩與小島工作室攜手合作，首波推出以「Ludens」角色元素打造的特規版ROG Flow Z13-KJP

華碩宣稱，這樣的配置足以讓使用者在本地端運行高達700億組參數的大型語言模型，意味Z13-KJP不僅是一台遊戲機，更是一台可攜式的AI運算工作站。

• 螢幕：13.4吋 QHD+ 16:10 (2560 x 1600)、165Hz畫面更新率、100% DCI-P3廣色域顯示

• 散熱：液態金屬 + 均溫板 (Vapor Chamber)

• 重量：本體僅1.18公斤，包含鍵盤配件約1.5公斤左右

全套武裝：KJP聯名周邊同步登場

除了主機，ROG這次也很有誠意地推出「全家桶」等級的聯名周邊，讓玩家可以一次收集完整套裝：

• ROG Delta II-KJP耳機

華碩與小島工作室攜手合作，首波推出以「Ludens」角色元素打造的特規版ROG Flow Z13-KJP

• ROG Keris II Origin-KJP滑鼠

華碩與小島工作室攜手合作，首波推出以「Ludens」角色元素打造的特規版ROG Flow Z13-KJP

• ROG Scabbard II XXL-KJP滑鼠墊

• ROG Archer Messenger / Backpack (KJP版)

更多Mashdigi.com報導：

宏碁Aspire筆電全面換裝Intel Core Ultra Series 3處理器，商用Veriton桌機導入RTX 5080獨立顯示卡

NVIDIA Rubin AI運算平台全面進入量產，Vera CPU與Rubin GPU雙強聯手、推論成本大降10倍

NVIDIA發表Alpamayo開源模型加速自駕車「推論」能力，DRIVE AV軟體首發用於賓士全新CLA車款