ASUS ExpertBook P1 系列登陸香港，限時優惠，最高減 HK$4,110

文章來源：Qooah.com

ASUS 最近為香港的企業和專業用戶帶來了一款很實用的新品 —— 專為商務設計的 ExpertBook P1403 與 P1503 手提電腦。 P1 系列不僅輕巧耐用，還特別加入了 AI 會議功能與企業級安全防護，適合追求高效辦公的職場人士。馬年新氣象，ASUS Store 官方網店在2月份推出優惠活動，精選產品折扣高達 HK$4,110，並贈送 Marshall Emerton II 藍牙喇叭，為新年工作增添一份好聲音。ASUS ExpertBook P1403 與 P1503 建議零售價為 HK$5,998 及 HK$6,098。即日起於 ASUS Store 官方網店、ASUS Pro Shop、豐澤及 DCL (澳門) 現貨發售。

ExpertBook P1 系列提供 14吋或 15.6吋全高清屏幕尺寸，將高效能與日常所需的實用性緊密結合，設計十分務實。這款 Notebook 的起始重量僅為 1.4kg，非常便於攜帶。它內置了獨特的 ASUS AI ExpertMeet 智能工具， AI 助手可以實時翻譯、區分不同發言者並自動生成會議摘要，極大簡化了跨國、跨語言的溝通流程。在硬件上，它搭載第 13 代 Intel Core 5 處理器，SSD 最高可擴展至 1TB，並支援雙 SSD RAID 規格，裝追還配備內置指紋感應器與 TPM 2.0 安全晶片，在提升數據安全的同時也加快了運行速度。

該 Notebook 的 AI ExpertMeet 智能工具還為會後整理紀要提供了一種更為高效的方式。在會議中，它能夠實時翻譯不同語言並將每個人的核心觀點整理成清晰的摘要。你不再需要一邊開會一邊手忙腳亂地記筆記，可以更專注在當下的討論。會議結束後，AI 還能將全程錄音轉為文字記錄，並標明每段話的發言人，方便你回溯和歸檔。此外，AI ExpertMeet 還兼顧了專業形象與資料安全。你可以在視頻會議中顯示個人數字名片水印，展示姓名與職位。在共享屏幕時，水印功能也能有效防止意外洩露敏感的商業文件或私隱信息。有了這個智能助理，ExpertBook P1 不只是一部 Notebook，更像是一位隨時在線的效率夥伴，幫助你更從容地應對各種商務會議場景。

對於商務用戶尤為重要的是，它構建了多層次的安全防護。裝追配備指紋傳感器和 TPM 2.0 安全晶片，符合 Windows Secured-core PC 標準，從硬件層面守護隱私與商業數據。購買即隨機贈送最多三年的 McAfee+ Premium 會籍（含免費 VPN 服務），提供從防病毒、身份監控到數據清理的全面網絡保護。

細節方面，ASUS ExpertBook P1 完整的連接埠陣列經過策略性佈局，確保工作空間整潔有序，讓滑鼠能在不受線材干擾的情況下自由移動。裝追右側幾乎完全沒有連接埠，以方便滑鼠順暢使用。裝置配備會議快速鍵，讓管理線上會議成為指尖上的快事。此外還搭配舒適的鍵盤，具有全尺寸鍵帽的 ExpertBook P1 更能為用家提供無與倫比的輸入體驗。

新春優惠將於 2 月 5 日至 2 月 25 日期間限定登場，多款熱門 ExpertBook 型號推出罕見折扣，更以勁減高達 HK$4,110 的優惠回饋用戶。今年新春，ASUS 亦同步送上「好聲報喜」福氣 — 於活動期間選購全店任一 ExpertBook 即可獲贈時尚音響品牌 Marshall Emerton II 藍牙喇叭乙個（數量有限，送完即止）。