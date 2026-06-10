ASUS ExpertBook Ultra 登場，挑戰 -42.5°C 極端環境，主打輕薄與 AI 商務應用

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華碩推出新一代商務筆記型電腦 ASUS ExpertBook Ultra（B9406），鎖定需要高度行動力與效能的商務族群。這款機種強調在輕薄設計之下，兼顧運算能力與耐用性，並導入多項 AI 功能，試圖回應近年企業對行動辦公與資料安全的需求轉變。

此次產品主打可在極端環境下維持運作。官方表示，裝置曾在約 8,856 公尺高空環境中測試，並經歷 -42.5°C 低溫與氣壓變化後仍可正常開機運行，這類測試多半用來驗證設備在特殊條件下的穩定性，不過一般使用情境仍以日常辦公環境為主 。

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在硬體規格方面，ASUS ExpertBook Ultra 最高搭載 Intel Core Ultra X9 系列處理器，並支援最高 64GB 記憶體與 2TB SSD，續航時間最長可達 26 小時。不同版本之間也針對使用情境做出區隔，例如搭載 3K OLED 觸控螢幕的機型，主打影像呈現與創作需求；較輕量版本則將重量壓至約 990g，強調攜帶便利性 。

AI 應用是這次更新的另一個重點。內建的 ASUS AI ExpertMeet 支援會議逐字稿、翻譯與重點整理等功能，並可直接在裝置端運行，降低資料外流風險。同時也整合 Windows Copilot，協助處理文件搜尋與內容生成等日常工作，反映出 AI 工具逐漸成為商務筆電標準配備的趨勢 。

在企業較為關注的資安與耐用性方面，該機導入 TPM 2.0、FIDO2 驗證與實體鏡頭遮蔽等設計，並通過 MIL-STD 810H 軍規測試。機身採用金屬材質搭配奈米陶瓷塗層，提升抗刮與防污能力，這類設計近年在高階商務機種中逐漸普及 。

從整體產品定位來看，ASUS ExpertBook Ultra 試圖在「高效能」、「輕量化」與「AI 應用」之間取得平衡。隨著遠距與混合辦公模式持續發展，筆電不再只是單純的工作工具，而是整合協作、資安與運算能力的平台。華碩此次的產品策略，也反映出筆電市場正朝向更高整合度與智慧化的方向前進。

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