除了消費級的Zenbook與Vivobook系列，華碩在今年的CES 2026上，更針對追求極致行動力與專業形象的高階商務客群，推出了全新的旗艦商務筆電——ExpertBook Ultra (B9406CAA)。

華碩ExpertBook Ultra旗艦商務筆電升級：0.99公斤極致輕薄、3K Tandem OLED螢幕與Intel新款處理器

這款筆電承襲過往ExpertBook B9系列的輕量化基因，不僅將重量控制在0.99公斤的羽量級水準，更在螢幕技術、機身材質與AI運算效能上進行全面更新，試圖重新定義Windows商務筆電的「Ultra」標準。

以「商務噴射機機翼」為靈感的極致工藝

ExpertBook Ultra在外觀設計上強調簡約、優雅與專業感。華碩表示其設計語言靈感來自於商務噴射機的機翼 (Business Jet Wing)，透過鎂鋁合金CNC切削工藝，打造出厚度僅10.9mm、重量不到1公斤的極致輕薄機身。

為了確保機身在輕薄之餘仍具備足夠的耐用性，華碩在機身表面導入了PEO (Plasma Electrolytic Oxidation，電漿陶瓷氧化) 技術，結合奈米陶瓷塗層。這不僅賦予機身獨特的岩石質感，更使其具備高達9H的表面硬度，能有效抗刮、抗指紋與抗髒污，而整機也通過了嚴苛的MIL-STD 810H美國軍規耐用度測試。

華碩ExpertBook Ultra旗艦商務筆電升級：0.99公斤極致輕薄、3K Tandem OLED螢幕與Intel新款處理器

視覺升級：3K Tandem OLED面板

ExpertBook Ultra最大的升級亮點之一，就是螢幕規格的躍進，搭載14吋3K解析度的Tandem OLED顯示面板。

相較於傳統OLED，Tandem OLED (串聯式OLED) 技術能提供更高的亮度與更長的使用壽命。這塊螢幕具備高達1400 nits的HDR峰值亮度，並且支援VRR (可變更新率) 與100% DCI-P3廣色域，確保商務人士無論是在明亮的戶外環境或昏暗的飛機機艙內，都能獲得清晰、精準的視覺體驗。

效能與AI：Intel Core Ultra X9 + 50W解熱能力

在核心規格部分，ExpertBook Ultra升級搭載Intel Core Ultra X9處理器 (最高規格為388H)。這款處理器整合Intel Arc顯示晶片，並且具備高達50 TOPS的NPU算力，完全符合微軟Copilot+ PC的定義 。

為了在纖薄機身中釋放效能，華碩設計ExpertCool Pro散熱系統，透過雙風扇全域散熱設計，能穩定提供50W TDP的效能輸出。記憶體部分最高支援64GB LPDDR5X-9600，能輕鬆應對繁重的多工處理與AI運算需求。

安全與隱私：企業級防護

ExpertBook Ultra符合NIST SP 800-193規範，並且搭載Microsoft Pluton安全處理器、TPM 2.0晶片，以及支援Windows Hello的紅外線人臉辨識與指紋辨識。

此外，它還具備華碩Adaptive Lock技術，當使用者離開座位時會自動鎖定螢幕，返回時則自動喚醒並登入，兼顧便利性與安全性。

其他重點規格：

音效：搭載6D Spatial Speakers系統 (包含2顆高音單體與2顆雙低音單體)，提供沈浸式的會議與影音體驗。

連接埠：雖然機身極薄，但仍保留了完整的I/O介面，包括2組Thunderbolt 4、1組USB-A 3.2 Gen 2、HDMI 2.1，以及3.5mm耳機孔。

續航：支援快速充電，30分鐘即可充入50%電力。

