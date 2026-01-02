針對市場傳出華碩將結束手機業務的說法，華碩方面表示手機部門目前維持正常營運，現有產品維護、軟體升級與產品保固均不受影響。同時，就筆者先前取得華碩方面說明，強調Zenfone與ROG Phone兩大產品線都會各自留存，並沒有如傳聞中要整併、僅留其一，甚至是全面退出市場的情形。

華碩澄清並未計畫結束手機業務！承諾Zenfone、ROG Phone雙品牌留存，但2026年「暫無新機計畫」

不過，華碩方面也同步透露現階段在2026年內並未計畫推出新款手機。

2024年底風光首發，2025年底靜悄悄

回顧華碩近年的手機產品佈局，在2024年下半年舉辦的Qualcomm技術大會上，華碩在現場說明將成為當年的Snapdragon 8 Elite旗艦處理器首發品牌之一，隨後也順勢推出了ROG Phone 9與Zenfone 12 Ultra兩款旗艦機種。

不過，即便在2025年同樣參與Qualcomm技術大會，華碩卻相對低調，僅以ROG Phone 9展示與Qualcomm合作關係，卻未說明是否準備推出搭載Snapdragon 8 Elite Gen 5旗艦處理器的手機產品，甚至到了2025年底也未有產品推出計畫，因此不少看法推測華碩有可能在手機市場競爭激烈，加上近期記憶體、儲存元件價格飆漲等因素之下，考慮退出手機市場競爭。

而從華碩目前主要營收依然是以PC產品為主來看，若選擇退出手機市場佈局，或許能將更多重心聚焦在獲利更穩定的市場發展，因此也讓華碩結束手機業務的傳聞再次出現。

華碩澄清並未計畫退出手機市場

而在後續說明中，華碩表示目前仍會維持手機業務發展，但未具體說明暫無推出新機原因。不過，華碩今年暫無計畫推出新款手機，很大可能與近期記憶體與儲存元件價格大幅上漲情形有關。

若與華碩當前手機產品策略聚焦在旗艦手機情形考量，在其維持高規格 (大容量記憶體、儲存空間)的產品設計特色情況下，必然會讓產品價格大幅上漲，進而導致產品在市場價格競爭處於劣勢，但若維持原本價格設定，則會面臨嚴重虧損，因此選擇暫緩推出新機，或許是更好的市場策略。

對於目前持有ROG Phone 9或Zenfone 12 Ultra的用戶來說，或許會是個好消息，意味華碩在2026年將有更多心力專注於現有機種的軟體調整、最佳化與系統更新，而不用急著被新機開發時程追著跑。

