繼先前推出可當作外接顯示器的眼鏡裝置AirVision M1之後，華碩在此次CES 2026期間展示新款與Xreal合作的新款眼鏡裝置ROG Xreal R1，標榜能讓使用者以更舒適形式體驗虛擬投射畫面，並且作為諸如ROG Xbox Ally等裝置的顯示輸出裝置使用。

採Xreal客製化晶片，華碩推出畫面更新率可達240Hz、可視為「電競螢幕」的眼鏡裝置ROG Xreal R1

與Xreal技術合作產品

根據華碩說明，ROG Xreal R1是與Xreal技術合作產品，其中搭載Xreal客製化處理晶片，相比AirVision M1僅能在眼前固定投射大尺寸虛擬畫面的使用體驗，ROG Xreal R1則是可配合3自由度識別頭部轉動方位，進而讓原本投射畫面能「固定」在相同位置，讓使用者能更方便在不摘下眼鏡情況，隨時環顧檢視周遭情形。

廣告 廣告

採Xreal客製化晶片，華碩推出畫面更新率可達240Hz、可視為「電競螢幕」的眼鏡裝置ROG Xreal R1

由於採用Xreal技術，因此ROG Xreal R1實際上也能結合Xreal針對其眼鏡裝置提供的鏡頭擴充配件，藉此讓原本3自由度識別效果能提高至6自由度，使頭部動作識別可以更為準確。

另外，ROG Xreal R1本身支援高達240Hz畫面更新率，本身是以Micro OLED、Full HD解析度成像。而華碩強調ROG Xreal R1基本上可視為「眼鏡外觀的電競螢幕」，甚至在接下來的產品規劃也會構思加入支援AMD FreeSync等畫面抗撕裂技術，讓虛擬視覺顯示畫面可以更穩定。

採Xreal客製化晶片，華碩推出畫面更新率可達240Hz、可視為「電競螢幕」的眼鏡裝置ROG Xreal R1

至於針對近視等視力差異，或是鼻樑高度不同，華碩也針對此款眼鏡裝置提供替換配件，同時眼鏡也能配合連接集線器，讓使用者更直覺、方便連接遊戲掌機、筆電等裝置。

採Xreal客製化晶片，華碩推出畫面更新率可達240Hz、可視為「電競螢幕」的眼鏡裝置ROG Xreal R1

目前也持續關注Android XR平台發展

由於Xreal目前與Google合作Android XR平台，而首波應用智慧眼鏡產品接下來也將在日本及美國市場銷售，筆者也詢問華碩方面是否對此類技術感興趣，是否有可能推出相關產品。

華碩方面則回應表示確實目前有針對Android XR平台發展關注，但現階段並未有相關產品推行計畫。

更多Mashdigi.com報導：

Intel以代號Panther Lake的Core Ultra Series 3處理器擴大佈局遊戲掌機市場

NVIDIA定義「實體 AI」新紀元！推出Cosmos開源模型與Blackwell架構Jetson T4000加速機器人發展

宏碁Swift AI全線升級Intel Core Ultra Series 3處理器！Swift Edge挑戰1公斤重量極限