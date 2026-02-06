在今年的CES 2026期間，華碩與發燒音響圈赫赫有名的HiFiMan合作，共同開發一款名為ROG Kithara的開放式平面振膜電競耳機。這款產品不只是為了聽聲辨位，更是為了滿足那些「聽慣了好東西」、回不去普通電競耳機的發燒友玩家。

華碩攜手HiFiMan推出ROG Kithara開放式耳機，鎖定對聲音有潔癖的電競玩家

100mm平面振膜單體加持，開放式設計聽感更開闊

ROG Kithara的最大亮點，在於捨棄電競耳機常見的動圈單體，改採HiFiMan招牌的「平面振膜」 (Planar Magnetic)設計。

這款耳機搭載雙方共同調校的100mm超大尺寸平面振膜單體，其中應用HiFiMan著名的「奈米級振膜」 (Nanometer Thickness Diaphragm) 與「隱形磁鐵」 (Stealth Magnets) 設計，帶來極低的失真率與極寬頻率響應，能夠精準還原遊戲中的細微音效 (如遠處的腳步聲、換彈匣的金屬撞擊聲)，同時也能勝任高解析音樂的聆聽需求。

此外，ROG Kithara採用開放式 (Open-back)結構設計，雖然在電競耳機並不常見，但能帶來更寬廣的音場 (Soundstage) 與自然的空間感，解決封閉式耳機容易產生的「頭中效應」 (In-Head Effect)，讓長時間配戴更透氣舒適。

4.4mm平衡端子標配，定位Hi-Fi等級

ROG Kithara在連接介面上給得非常大方，除了標準的3.5mm端子外，還附帶4.4mm平衡線 (通常只在昂貴的DAP或耳擴上看到)，以及6.3mm轉接頭，意味玩家可以將它接上專業的耳機擴大機，徹底榨出單體的實力。

當然，考慮到遊戲語音需求，它也配備了高訊噪比的吊桿式麥克風，並且採用獨立的訊號路徑設計，藉此減少串音干擾。

售價約300美元，台灣上市資訊待定

目前ROG Kithara已經在海外公布售價約為300美元 (約新台幣9600元)。雖然價格在電競耳機中屬於高價位，但若以「HiFiMan平面振膜板耳機」的標準來看，這價格其實相當有競爭力。

至於台灣方面的確切上市日期與新台幣售價，仍有待華碩官方後續公布。

