ASUS NUC 15 Pro 開箱實測｜全能型的辦公室與家用迷你 PC

雙11、聖誕季即將到來，這邊跟大家分享一款壹哥平常居家、出遊、出差會使用到的「迷你電腦」，你沒聽錯！不是平板、不是筆電，是迷你電腦。這是一款由華碩團隊長期開發的 ASUS NUC 系列miniPC ASUS NUC 15 Pro，規格上採用的是 Intel Core Ultra 7 255H，支援 WiFi 7、藍牙5.4。我覺得對於極簡主義者，或者學生、教師的生產力需求來說，功能全面、外型小巧的它，是相當值得推薦的。

＊開箱：

ASUS NUC 15 Pro 在市場上依照規格與設計主要有 NUC15CRK （台灣沒有販售）和 NUC15CRH 兩者，前者是一般款，我們這次評測的是後者，原廠盒裝提供了主機、VESA 腳架安裝和固定用螺絲、Huntkey 航嘉電源供應器（HKA12019063-0C6），最高支援到120.08W，另外有保固說明書、使用指南等。

ASUS NUC 15 Pro 大小只有117 x 112 x 54mm，比一般版的 37mm略高，我認為這不是問題，因為它的大小還是單手可以掌握，而且重量只有364克，外型設計俐落不拖沓，非常方便攜帶、安裝簡便。而且行動機能非常高，因為它最高支援到 WiFi 7、藍牙 5.4，所以不管到哪裡，只要搭配可攜式螢幕、藍牙鍵盤滑鼠就好了，如果是飯店可到商務中心改接自己的迷你PC，開自己的手機熱點，就足以打造個人辦公室。

機身 I/O 配置方面，機身前方提供了兩組 USB Type-A 10Gbps 和一組 USB Type-C 20Gbps 連接埠，面向機器最右側的是實體電源開機鍵，以mini PC來說，這樣的配置非常棒的地方是「方便傳輸與擴充」，好比說我在外面拍攝完照片想要編修，插上行動硬碟就可以直接啟用高速傳輸，不用把電腦主機翻轉過來。

機身背後的I/O埠也非常豐富，除了電源孔，還有兩組 HDMI 2.1 TMDS (4K@60Hz) 影音傳輸埠、兩組 Thunderbolt 4 傳輸埠，這兩種傳輸埠都支援 4K 螢幕畫面輸出，因此最多可以拓展到四組高階顯示螢幕、達成如同「鋼鐵人」般的多工作業需求，此外，機身背後也提供 USB-A 10Gbps、USB-A 2.0 各一組，方便用來連接滑鼠與外接硬碟，至於網孔的位置在正中間，最高提供 2.5G 傳輸效率，而正如同前方介紹，該款產品支援最新的 Wi-Fi 7 和藍牙 5.4 傳輸規範，在支援性方面是非常全面的。另外還有一大隱藏彩蛋，那就是最下方左右十字螺絲開啟後，中間的空間布局可以額外擴充其他模組，這也是該款產品上市至今深受歡迎的地方。

散熱孔的位置在左右兩側，而內側則是配備雙熱導管、搭配智慧散熱管理的方式，達成靜音散熱的動作，在環境佈置上要特別留意一下。此外，ASUS NUC 15 Pro 機身通過 MIL-STD-810H 軍規認證，結合高效率散熱與環保包材，讓行動機能又向上加分。

讓我很驚訝的是機器運轉的聲音，一般運轉下只有41.3分貝，分享一下，一般講話的聲音約在55~60分貝左右，而我實測它在高速運轉前提下約在 51~57 分貝，雖然聽得到，但不至於太吵雜，而這次實測，因為他的散熱能力相對快速，所以不會一直處於高分貝的狀態，這是我在評測的過程中滿意的地方。

△一般運轉約在41~45分貝。

△高速運轉約在51~57分貝。

還有一點要特別跟大家分享的是，這次透過前述原廠盒裝內的 VESA 配件與固定螺絲，可以將機器安裝在顯示螢幕背後的位置，或者是家裡的某些可壁掛裝潢空間，如此一來視覺空間會更簡潔、卻又同時擁有高效、可信賴的電腦可以使用。

當機器安裝到螢幕後方時，大家可能會擔心開關機的問題，華碩工程師在這之前也率先思考到了，直接設計了所謂的 ASUS Power Sync 電源同步技術，透過其中一條 HDMI 連接到螢幕之後，只要螢幕開啟，系統就會開機，至於關機的部分可以透過系統來執行，也可以透過 HDMI 線路來完成，當然嫌麻煩的話也支援額外擴充線材來做開關機的解決方案。

ASUS NUC 15 Pro 是支援手動更換或者升級記憶體與儲存裝置的，而且機身內部預留額外接頭與擴充配件，拆裝上除了防呆機制外，透過槓桿式掀蓋設計，即使是對電腦一竅不通的人，也能夠輕易更換與升級，順帶一提，機身內部採用的雙通道 DDR5 記憶體 (最高達 96GB) 相較 DDR4 記憶體提供最高達 50% 的頻寬提升，這方面在多工應用上會更顯得心應手。

硬體效能方面，我這次評測的NUC15CRH 搭載最新Intel® Core™ Ultra(第二代)處理器和Intel 18A製程，能提供高達99 TOPS的AI運算能力，再加上DDR5 6400MHz記憶體、Intel Arc™ GPU，即使在繁重多工處理下，也能確保更快的載入時間和更流暢的效能。

在 CPU-Z 對處理器進行了常規測試，單線程測試得分為 846，這分數代表日常文件軟體都可以輕易操作不卡頓，而多執行緒測試中的得分 8346。在Geekbench底下，CPU單核約 2774、多核運算 14578，OpenCL 得分居然來到39084 已經接近 4 萬分，在 Cinebench 2024 中，NUC 15 Pro 得分為 958。而在PCMARK 10底下我模擬了網頁瀏覽、視訊和文件處理等日常任務，則是跑出 7222 分，這些幾乎是過去旗艦筆電的分數，不僅適合一般文書，即使要使用 Photoshop、illustrator，甚至要做短影音剪輯，它完全都可以應付。

系統平台出貨搭載 Windows 11 專業版，該版本提供多項微軟AI應用，順帶一提，我覺得Copilot之外，OpenAI 接下來要推出全新的 AI 瀏覽器 ChatGPT Atlas，對於不管是資料查找還是運算體驗上都將有飛躍式的提升。

現階段來說，我自己私心推薦 Designer，這也是系統內建的免費AI 圖形設計和影像編輯軟體，而且越用越聰明，舉例來說，現在長官臨時交代要設計一張萬聖節海報，那麼可以就近用手機，然後找辦公室的美女同事拍一張照片，接著只要下指令調色、圈選跟移除雜物，然後加入宣傳字樣，短短幾分鐘內就可以設計出一張廣告海報，甚至生成一張與眾不同的簡報封面，都可以輕鬆完成，而這對於 ASUS NUC 15 Pro 而言，是不需要消耗太多資源、輕易就可以完成任何難解的辦公任務。

總結：方便、實用的行動辦公神器

過去對於微軟迷你電腦的舊印象就是效能一般、但卻跟 Mac mini 一樣不給用戶自己升級的機會，而華碩 NUC 15 Pro 我接觸到他的時候，從I/O配置與外掛螢幕配件、模組化設計的體貼程度到效能體驗，都可以明確解決過去迷你電腦的痛點，我甚至會覺得開發這款電腦的華碩工程師，他們可能花了非常多的時間去研究這塊市場以及從自己需求為出發，去考量消費者對於他們的真正需求在哪裡，否則不會有這樣的體貼產品在市場上推出。

我認為它甚至是長期使用也不會有任何問題的效能產品，因為它不僅效能夠用，甚至具備了 WiFi 7、藍牙5.4，以及高達2.5G的實體線路連線能力，幾乎待到哪裡都可以瞬間打造行動辦公室的概念。所以，在長期體驗下來同時考慮到華碩Zenbook輕薄高效筆電的市場定位，以下是我認為 ASUS NUC 15 Pro 適用的族群：

一、生活追求極簡，尋求小巧外形、方便升級的企業和家庭用戶

二、有多種連接需求，需要符合多工處理效能的上班族與學生

三、少用電腦，但偶爾有密集簡報、論文作業需求，需要多種連接選項（例如 Thunderbolt 4、HDMI 2.1 和 2.5Gb 乙太網路）。