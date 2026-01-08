除了與小島工作室合作話題性十足的KJP聯名款產品，華碩ROG在CES 2026上也對旗下的核心產品線進行了全面更新。今年的主旋律非常明確：全線導入新款處理器、NVIDIA GeForce RTX 50系列獨顯、筆電螢幕全面轉向OLED，此外更進一步更新桌機與周邊配件產品。

華碩ROG筆電全面OLED化、硬體規格升級！G1000桌機搭載特殊全息風扇，Zephyrus Duo強勢回歸

Zephyrus G14 / G16：西風之神再進化，RTX 5090降臨

廣受好評的Zephyrus系列今年在規格上持續堆料，全數換裝Intel新一代Core Ultra處理器 (具備50 TOPS NPU算力，符合微軟Copilot+ PC標準)，並且導入NVIDIA GeForce RTX 50系列獨顯，螢幕也全數換上OLED顯示面板。

• Zephyrus G16 (GU606)：最高搭載NVIDIA GeForce RTX 5090獨顯，螢幕採用16吋2.5K OLED顯示面板，更新率高達240Hz，散熱系統則導入液態金屬、三風扇與全寬散熱鰭片技術。

• Zephyrus G14 (GU405)：小鋼炮代表。最高採用NVIDIA GeForce RTX 5080獨顯，螢幕為14吋3K OLED顯示面板，更新率為120Hz，在維持1.59公分與1.5公斤重量的機身設計下，依然提供強悍效能。

Zephyrus Duo：雙螢幕旗艦回歸，視覺體驗無縫銜接

許久未見大改款的Zephyrus Duo (GX651)今年強勢回歸，除了搭載最新Intel Core Ultra處理器與最高RTX 5090顯卡外，重點在於解決了過去雙螢幕色調不一致的痛點，同時也強調雙螢幕轉軸重新做了設計，使其更加耐用。

這次的主螢幕與副螢幕 (ScreenPad Plus)都升級為2.8K 120Hz ROG Nebula HDR OLED顯示面板，讓上下螢幕的視覺體驗達成完美一致。搭配AAS Plus 2.0開闔機構與石墨烯導熱片，確保頂級效能穩定輸出。

ROG G1000：自帶「全息投影」的電競巨獸

在桌機部分，ROG推出G1000 (GM1000TY) 這台容積達104公升的超大旗艦機種，規格上搭載AMD Ryzen 9 9950X3D處理器與ROG Astral GeForce RTX 5090 (32GB GDDR7) 獨立顯示卡。

最吸睛的創新在於全球首創的「AniMe Holo」全息風扇系統，能在風扇轉動時投射出動態影像，甚至也能顯示客製化圖像內容，讓機殼內部的燈光效果提升到全新層次。

更多周邊：新款鍵盤、耳機

華碩此次也針對玩家需求推出新款ROG品牌周邊，包含新款75%ROG Falchion 75 HE遊戲鍵盤、可對應不同耳機孔轉接的全罩式耳機，另外也包含即將推出、採開放耳機形式設計，並且能配合連接配件用在多數USB-C裝置的耳機配件。

