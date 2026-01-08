在今年的CES 2026上，華碩針對旗下主打極致輕薄的Zenbook系列進行大幅度的更新。不同於過往僅在處理器規格上做文章，這次華碩在機身材質與架構上展現了強大的研發實力，推出了採用全機Ceraluminum (陶瓷鋁合金) 材質打造的Zenbook A14 (UX3407NA)與Zenbook A16 (UX36070A)。

華碩Zenbook A14 / A16輕薄筆電：導入Ceraluminum陶瓷鋁材質、換上Snapdragon X2 Elite處理器

這兩款新機不僅符合微軟Copilot+ PC的定義，更搭載Qualcomm新一代的Snapdragon X2 Elite處理器，試圖在「重量」、「效能」與「續航」三者之間取得完美的平衡，重新定義Windows輕薄筆電的標準。

獨家「Ceraluminum」材質：溫潤如瓷，強韌如鋁

這次Zenbook A系列在外觀上最大的亮點，在於全機身 (包含上蓋、鍵盤面與底蓋)都採用華碩獨家研發的Ceraluminum材質。這項技術是透過高科技陶瓷工藝將鋁合金表面轉化為陶瓷質感，不僅保留了金屬的輕盈與堅固，更帶來了溫潤親膚的觸感。

華碩強調，Ceraluminum材質具備極佳的物理特性，其抗斷裂韌性是傳統陽極氧化鋁的3倍，並且通過了嚴格的耐磨耗測試 (Tribotesting)與MIL-STD-810H美國軍規落摔測試。

此外，這種材質還具備抗污、抗指紋的特性，即便長時間使用也能保持外觀潔淨，本次展出的Zabriskie Beige (薩布里斯基米) 配色，更顯現出源自自然的柔和美學。

Zenbook A16：1.2公斤的16吋效能怪獸

過去我們很難想像一台16吋的筆電可以輕到什麼程度，但Zenbook A16 (UX36070A) 給出1.2公斤這個驚人的數字。

這款筆電搭載了Qualcomm新款Snapdragon X2 Elite Extreme處理器，擁有高達18核心的Oryon CPU架構及80 TOPS的NPU算力。華碩官方數據顯示，其GPU效能已達到RTX獨立顯卡的等級，並且在多核效能上相比前代Snapdragon X Elite提升50%。

在顯示部分，Zenbook A16配置了一塊16吋3K 120Hz ASUS Lumina OLED螢幕，峰值亮度高達1100 nits，並且支援100% DCI-P3廣色域與Dolby Vision。音效方面也沒妥協，機身內建了6顆揚聲器 (包含2顆高音與4顆低音單體)，提供身歷其境的Dolby Atmos音效體驗。

即便機身如此輕薄，Zenbook A16依然配備70Wh的大容量電池，官方宣稱可提供超過21小時的影片連續播放續航力，真正實現「全天候不插電」的使用體驗。

Zenbook A14：低於1公斤的行動利器

對於追求極致便攜的用戶，Zenbook A14 (UX3407NA) 則是將重量壓低至990公克。同樣採用全機Ceraluminum材質與Snapdragon X2 Elite 18核心處理器，這意味著用戶不需要為了輕量化而犧牲運算效能。

Zenbook A14雖然小巧，但電池容量與16吋版本相同，都是70Wh容量規格，這在14吋輕薄筆電中相當罕見，預期將帶來極為驚人的續航表現。

