華碩手機產品線恐成絕響，董事長施崇棠：不再增加新機種、研發資源轉向商用PC與實體AI

華碩今日 (1/16) 於台北南港展覽館舉行「2025歲末聯歡晚會」不僅以8輛汽車與多項大獎犒賞員工，更成為華碩宣示未來戰略的關鍵時刻，董事長施崇棠在會前受訪時證實，華碩將暫時不再推出新手機，並且將研發資源全面轉向商用PC與「實體AI」 (Physical AI)領域，全力衝刺第四次工業革命的浪潮。

AI領航，營收提前達標千億

施崇棠指出，即便面臨地緣政治與關稅挑戰，華碩憑藉在AI領域的積極佈局，集團全年營收達新台幣7389.1億元，年增26.1%，而AI伺服器業務更達成100%的翻倍成長目標。

晚會主題定調為「AI領航耀未來」，施崇棠以此勉勵同仁掌握這波「人生難得一遇」的契機，徹底貫徹「Ubiquitous AI. Incredible Possibility」 (無所不在的人工智慧、不可思議的可能性) 的市場策略。他強調，未來的世界將充斥具備自我學習能力的「人工大腦」，華碩必須將AI發揮到極致，進化產品創新與營運流程。

Zenfone、ROG Phone恐成歷史？

不過，整場活動最受關注的焦點，顯然是施崇棠對於華碩手機業務的態度。

面對媒體提問，施崇棠明確表示：「華碩未來將不再增加手機新機種」。雖然語帶保留地表示「仍會繼續照顧品牌手機用戶」，但也提到還在設法研擬相關手段，因此相關回應被外界解讀為華碩手機業務將進入「實質退場」，或是「無限期觀望」的狀態。

這意味曾在市場上引領風騷的Zenfone系列，以及電競手機指標ROG Phone，可能將在2026年劃下休止符。

資源大挪移：從手機轉向實體AI

至於為什麼要斷捨離？施崇棠給出的答案很務實：為了應對未來的「典範轉移」。

華碩決定將原本投入手機研發的資源，轉移到更具成長潛力的商用 PC，以及實體AI裝置上。具體來說，華碩正加速深耕「AI Robot & Robotics」 (機器人)與「AI Glasses」 (智慧眼鏡)兩大領域。

分析指出，由於手機部門擁有豐富的Qualcomm平台開發經驗，這些人才與技術轉移到基於Snapdragon X平台的商用筆電，或是Dragonwing平台的實體AI裝置開發上，將具有高度的技術延續性。

記憶體漲價壓力，非AI產品恐調漲

除了戰略轉型，施崇棠也坦言目前供應鏈面臨嚴峻挑戰。記憶體缺貨與漲價嚴重，已對非AI領域產品造成壓力。他直言：「調漲價格確實是其中一個維度」，但華碩將透過設計思維與供應鏈協作，力求提供最佳的價格組合。

至於近期台美關稅定案為15%且不疊加，施崇棠認為這「當然是好事」，但他強調重點仍在於維持供應鏈的韌性與競爭力。

分析觀點

華碩手機的退場，雖然令粉絲惋惜，但從商業邏輯來看或許是不得不的選擇。

在手機市場已成紅海，加上Zenfone系列機種在相機與生態系上難以與蘋果、三星等品牌抗衡，而ROG Phone雖然攻入特定重度遊戲玩家市場，卻也難以支撐龐大成本支出壓力的現況下，繼續燒錢維持一個「叫好不叫座」的產品線，對於追求獲利的企業來說並不明智。

華碩選擇將資源押注在包含機器人、智慧眼鏡等實體AI領域，或許會是一步險棋，但也可能是一步好棋。因為在AI模型能力日益強大的今天，誰能打造出最好的「AI載具」，誰就有機會定義下一個十年。

如果華碩能將過去做ROG Phone的極致工藝，轉化為打造「最強AI眼鏡」或「最聰明機器人」的養分，那麼Zenfone的「犧牲」，或許將換來華碩在AI時代的重生。

