ASUSTOR AS6702T V2 NAS + Seagate IronWolf Pro 30TB HDD評測分享：功能強大支援雙5GbE網路 還支援單碟30TB大容量HDD與四組M.2 SSD

想要升級可以安裝 30TB 容量的 NAS 來提升資料備份與高速網路傳輸能力嗎？ASUSTOR （華芸科技）最近推出了全新升級版的 AS67 v2 （LOCKERSTOR 2 Gen2+）系列 NAS，產品延續 AS67 系列 NAS 特色，大幅強化網路與資料存取效能，包括推出有 AS6702T v2、AS6704T v2 及 AS6706T v2 三款機型，分別對應 2,4,6 Bay 的硬碟安裝需求，同時擁有 4 個 M.2 SSD 安裝或 10G 網卡的專業需求！而本文要為大家開箱介紹的是 AS6702T v2 機種，定價為 $14,999，是這系列 2 Bay 款式，以小巧的體積與強大的功能之下非常適合一般家用或小型辦公室使用。

ASUSTOR AS6702T V2 的功能強大又專業

ASUSTOR AS67 v2 延續前代優異架構，全面搭載 Intel Celeron N5105 四核心處理器（最高 2.9GHz），兼具出色的多工效能與低功耗特性，支援 SMB 多重通道，在高速 SSD 快取環境下，能充分發揮 5GbE 高頻寬優勢，成為影像創作者與專業使用者進行 4K 剪輯、媒體備份與同步的理想選擇。

ASUSTOR AS6702T V2 產品主要特色：

Intel 10 nm N5105 四核心處理器（四核心 2.0GHz (burst up 2.90 GHz），效能升級 31% 配置兩組 5GbE LAN port 彈性配置 4 個 M.2 SSD 採用 DDR4 -2933 記憶體，效能升級，節電 40%（配置 4GB SO-DIMM DDR4，可再安裝一組） 支援速度更快的 PCIe 3.0 SSD（M.2 2280 NVMe） 提供兩組 USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) 高速傳輸 提供一組 HDMI 2.0，內建硬體 4K 解碼串流 專為 M.2 散熱設計的造型散熱開孔 支援雙網路喚醒技術 (WOL/WOW)

Seagate IronWolf 30TB HDD 特色：

這篇搭配安裝的是兩顆 Seagate IronWolf Pro 30TB HDD；這是全球第一款採用 SEAGATE 熱輔助磁紀錄技術（HAMR）的 30TB 超大容量硬碟，並針對高階 PC/ NAS/ DAS 儲存升級所設計。

Seagate IronWolf Pro 30TB 硬碟採 CMR 寫入架構，最高具備 285MB/s 讀寫速度；此外它還具備企業級耐用度，可提供高達 550TB/年的工作負載率、250 萬小時 MTBF，以及 5 年到府收送保固。無論是單機或是陣列設定都相當理想。

Seagate IronWolf Pro 30TB 硬碟配置 Agile Array & RV 感測器，能為多顆硬碟同時運作環境提供絕佳穩定性，持續輸出完美效能。此外還有「Power Choice」技術，除了效能更兼固節能特性，而其 IHM 3.0 健康管理系統能與 ASUSTOR NAS 完美相容支援，當然也是和本文要介紹的 AS6702T V2。

ASUSTOR AS6702T V2 開箱（LOCKERSTOR 2 Gen2+）

產品包裝如上，很清楚的可以看到支援兩組可抽拔的硬碟盒設計，最高可支援 5GbE 網速

取出 AS6702T V2 可以看到產品體積小巧，而外觀設計呈現非常專業的特性，而這也是華芸 LOCKERSTOR Gen2 專業儲備雲系列桌上型 NAS 的設計調性。產品正面有電源開關機按鍵、指示燈兩組、紅外線接收器、USB 3.2Gen2 port。

包裝盒內還有附上兩條網路線以及上圖的 65W 外接式變壓器～

機箱採用金屬材質結構設計，除了堅固耐用之外，也兼具散熱效果，並能有效抑制硬碟運作時的震動～

雙硬碟槽的滑軌設計相當好取出或收入～

機箱右側如上圖；產品尺寸是 163.5 (H) x 108 (W) x 230 (D) mm

機箱左側有散熱孔～

機箱後方可以看到有大面積 70mm 的風扇出風孔，以及兩組 5GbE LAN、USB 3.2Gen2、USB 2.0、HDMI 2.0、

新一代機型在周邊擴充上亦有強化，除了原有的雙 USB 10Gbps高速埠外，再新增一 個USB介面，可支援 UPS、印表機等外部設備，結合硬體 4K 編解碼支援與 HDMI 輸出，AS67 v2 能輕鬆勝任多媒體播放、監控與影音應用場景。

一顆就能擁有 30TB 儲存空間的 Seagate IronWolf Pro HDD，輕鬆讓 2 Bay 的 NAS 就能實現小體積 30TB RAID 1 的應用！

可能是考量體積要小巧緊湊的關係，與 HDD 固定的方式採上螺絲方式而非卡扣

卸下機殼就可以看到頂部有四組 M.2 Slot 可以自行安裝；免螺絲設計相當省心！4 個 M.2 SSD 最高可以裝到 8TB x4 （共32TB）的高速資料存取需求！

系統安裝與功能介紹

PC 只要下載華芸的「Control Center」APP，就能輕鬆安裝華芸的所有 NAS 產品；一開始系統會引導安裝，包含網路設定與要如何進行資料備份的應用

在系統資訊內，可以隨時掌握 ADM 版本與以開機時間，此外像是系統與處理器溫度，和風扇轉速也都能隨時即時的掌握！

網路功能可以掌握兩組 LAN port 的狀態

儲存管理員可以隨時掌握或者是設定管理方式；此外也能進行 SSD 快取的應用，幫你加快資料存取的速度～（上圖可以看到我已 30TB HDD 與 4TB SSD 做 RAID 1 的設定。

進入「儲存空間」內可以隨時掌握已設定的硬碟群組；上圖可以看到 30TB 兩顆 Seagate IronWolf Pro HDD 做 RAID 1 的應用，你也可以做其它 RAID 應用，輕鬆透過 Seagate IronWolf Pro HDD 做到最高兩顆 60TB 的資料存取需求！！

這邊看到的是 4TB PCIe 規格的 M.2 SSD，以 RAID 1 應用（你可在這邊存放較長使用或更新的檔案）

一開始系統會先預載一些 APP

隨時可以進入 App Central 來安裝使用～

「系統監控」功能內可以隨時掌握處理器、記憶體、網路、HDD/SSD 儲存碟的狀態

「檔案總管」當然是大家會最常使用的部分，基本上使用就和 Windows PC 的 「檔案總管」一樣直覺好用～

USB 單鍵備份

透過好用的「USB 單鍵備份」功能可以隨時備份你指定的備份方式（限機器前方的 USB 儲存碟）。你可以已將隨身碟或外接式儲存碟的資料存放進去 NAS HDD 內，或者反向備份出去，真的是相當便利又簡單！

另外外接儲存碟可以輕鬆辨識使用

可以指定資料存放在超高速的 M.2 SSD 或是 HDD 的硬碟群組內

AS67 v2 這次升級為雙 5GbE 網路埠，頻寬較前一代倍增，可有效縮短大型檔案在本地網路中的傳輸時間，提升多人同時存取時的穩定性與效率，實測 SMB 多重通道循序讀寫速度達 1146/ 536 MB/s ( RAID5 )。

輕鬆可做網路資料伺服器

此外，無需透過 Control Center 就能隨時與 NAS 來存取資料喔！（上圖以我的 M4 MacBook Air OS 為例 ）

使用心得總結

整體來說，華芸這款 AS6702T v2 真的是性價比超高！萬元出頭的價格你就可以做相當豐富的 NAS 應用，並且可以滿足支援安裝當今最高 30TB 硬碟兩顆以及四顆 8TB M.2 SSD 的資料備份或作多媒體與資料伺服器的應用。

在高速 SSD 快取環境下，能充分發揮雙 5GbE 以 SMB 多重通道 (RAID 1) 讓資料傳輸速度達到 10 GbE 高頻寬優勢（當然，也請記得升級你的 Switch 與 Router 到 10GbE 規格），成為影像創作者與專業使用者進行 4K 剪輯、媒體備份與同步的理想選擇；或者你也可以另外指定一或兩組 M.2 SSD 的磁區來實現更高速的資料存取需求。

AS6702T v2、AS6704T 及 AS6706T 之建議售價為 14,999元、19,999 元及 26,999 元；如果你覺得 2Bay 不夠用就可以改選擇更高階更多硬碟擴充的機種，AS67 v2 系列持續提供靈活且高性價比的存儲配置，對於有大容量需求的用戶，搭配 8TB M.2 SSDx4 與 30TB HDD x6，可提供最高 212TB 的儲存空間，兼顧彈性與擴充性！

