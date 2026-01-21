長青遊戲業者Atari曾在2020年豪氣宣佈要在全美8個城市打造充滿Cyberpunk風格的「Atari Hotels」，但負責此項目的Atari Hotels發言人Sara Collins近期證實，原定於拉斯維加斯等城市的建案已經正式告吹，目前將把所有重心轉移至亞利桑那州的鳳凰城。

Atari電競飯店拉斯維加斯據點宣告胎死腹中，僅剩鳳凰城還在「籌錢」

曾規劃全美8個據點，如今只剩鳳凰城苦撐

根據《拉斯維加斯太陽報》報導指出，Atari在拉斯維加斯的交易最終「未能開花結果」 (didn't come to fruition)。因此，公司目前將暫時專注於鳳凰城的據點開發。

廣告 廣告

這項計畫最早於2020年疫情爆發前公佈，當時的藍圖相當宏大，預計在奧斯汀、芝加哥、丹佛、拉斯維加斯、舊金山、聖荷西與西雅圖等地插旗。不過，隨著拉斯維加斯確定出局，其他地點似乎也沒了下文。

雖然官網問答項目仍寫著「正在探索包括丹佛在內的其他地點」，但目前看來只有位於鳳凰城的建案還會繼續。

鳳凰城進度嚴重落後，還缺4000萬美元資金

即使是作為首發站的鳳凰城，進度也是一波三折。原定於2020年就要動工，卻因疫情與開發延宕影響，目前的最新時程是預計在2026年底正式動工，開幕時間則被調整至2028年。

Atari電競飯店拉斯維加斯據點宣告胎死腹中，僅剩鳳凰城還在「籌錢」

更令人擔憂的是Atari的資金調度問題。根據去年12月發布的新聞稿，該公司仍在試圖籌措3500萬至4000萬美元的資金，用以打造這座號稱「可遊玩的目的地」 (playable destination)。這意味著，距離夢想成真，Atari Hotels還有很長一段路要走。

分析觀點

Atari這個品牌在遊戲歷史上有其不可撼動的地位，但近十年來的操作多半是在販賣「情懷」。從復古主機VCS的延遲出貨，到這次雷聲大雨點小的飯店計畫，都讓人對其執行力打上問號。

「電競主題飯店」在2020年聽起來是個很潮的概念，但在硬體更新速度極快，而旅遊生態已經被疫情大幅改變的現在，要投入鉅資興建實體飯店風險極高。如果連拉斯維加斯這個全球最適合娛樂、博弈與電競元素的城市都談不攏，鳳凰城據點能否真的在2028年順利開幕？大家恐怕得先持保留態度，別抱太大期望。

更多Mashdigi.com報導：

Tesla自駕系統的純視覺方案遭圍剿！前Waymo執行長譏「重度近視」

聊著聊著就被當小孩？ChatGPT導入AI年齡預測機制，未成年將強制開啟安全過濾

帳號被砍只能認命？Meta監督委員會首度審查「永久停權」機制，向大眾徵詢意見