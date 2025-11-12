ATEEZ亞洲巡迴首站獻給台灣！粉絲苦等3年 售票資訊出爐秒掀搶票大戰

陳宣如記者／綜合報導

韓國人氣男團「ATEEZ」10日宣布將於明年1月24日在國立體育大學綜合體育館（林口體育館）舉辦「ATEEZ 2026 WORLD TOUR [IN YOUR FANTASY] IN TAIPEI」演唱會，這也是他們睽違3年再度來台開唱，再一次以台北作為亞洲巡迴的首站。消息公開後瞬間引發粉絲熱議，ATINY（粉絲名）們紛紛直呼「3年等待終於有結果」，預告新一輪搶票大戰即將展開。

ATEEZ睽違三年再度來台開唱，再一次以台北作為亞洲巡迴的首站，舉辦專場演唱會。（圖／寬宏藝術提供）

演唱會主辦單位AEG Presents Asia和寬宏藝術10日也正式公布演唱會售票資訊，票價為$7,490(ATINY VIP Package) / $6,990(Fantasy VIP Package) / $5,880 / $5,280 / $4,880 / $3,880。粉絲會員優先預購開始於11月19日（三）上午10:00起至11月20日（四）上午09:59止，全面售票則是11月20日（四）中午12:00開始發售。

主辦單位AEG Presents Asia和寬宏藝術10日正式公布演唱會售票資訊。（圖／寬宏藝術提供）

ATEEZ由8位成員金弘中、朴星化、丁潤浩、姜呂尚、崔傘、宋旼琦、鄭友榮與崔鍾浩組成，自2018年10月出道以來，憑藉強烈的舞台感染力與獨特的海盜世界觀設定，迅速成為全球最具代表性的K‑POP團體之一。8位成員各具特色，無論是歌唱的爆發力還是表演的投入性，都讓ATEEZ在舞台上始終呈現「8 Makes 1 Team」的強度與默契。

近年來，ATEEZ在全球樂壇的表現可說是「以實力證明傳奇」，他們成為史上第一組登上美國科切拉音樂節（Coachella）的K-POP男團，也受邀至日本夏日音速音樂祭（Summer Sonic）與摩洛哥拉巴特音樂節（Mawazine）演出，足跡橫跨三大洲，展現超越語言的舞台能量，更於去年年底多次擠進美國告示牌榜單內，刷新團體紀錄。而在今年，他們更橫掃許多海內外獎項，並榮獲iHeartRadio音樂獎「年度K-POP藝人」殊榮，成為韓流世代的代表象徵。

這次的亞洲巡演首站設在台北，對台灣ATINY而言，這場演出不僅是一場演唱會，更像是一場久違的重逢。上一次ATEEZ於2023年舉辦世界巡演台北站時，以震撼氣場和完美表演掀起全場高潮，3年後再次登台，粉絲狂讚這象徵他們帶著更成熟的能量回來，準備用全新的篇章迎接2026年。

ATEEZ由8位成員金弘中、朴星化、丁潤浩、姜呂尚、崔傘、宋旼琦、鄭友榮與崔鍾浩組成。（圖／翻攝自X平台 @ATEEZofficial）

隨著明年1月24日在林口體育館演出的訊息曝光，2026年還沒開始，ATEEZ已率先燃起粉絲的熱情，大批粉絲們對此次巡演反應熱烈，並在社群上積極討論搶票作戰計劃：「又是台北首站，我一定要現場見到他們！」、「好期待八海盜掀翻林口體育館，甲板工們集合囉！」、「上次錯過三年前的我，這次誰都別想攔我！」、「ATEEZ選台北當首站太有誠意了，我要哭了」、「I say呼，You say呼呼呼！台北make some noise！」等留言，也讓這場演出在消息公布後迅速登上話題焦點。

