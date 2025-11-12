ATEEZ亞洲巡迴首站獻給台灣！粉絲苦等3年 售票資訊出爐秒掀搶票大戰
陳宣如記者／綜合報導
韓國人氣男團「ATEEZ」10日宣布將於明年1月24日在國立體育大學綜合體育館（林口體育館）舉辦「ATEEZ 2026 WORLD TOUR [IN YOUR FANTASY] IN TAIPEI」演唱會，這也是他們睽違3年再度來台開唱，再一次以台北作為亞洲巡迴的首站。消息公開後瞬間引發粉絲熱議，ATINY（粉絲名）們紛紛直呼「3年等待終於有結果」，預告新一輪搶票大戰即將展開。
演唱會主辦單位AEG Presents Asia和寬宏藝術10日也正式公布演唱會售票資訊，票價為$7,490(ATINY VIP Package) / $6,990(Fantasy VIP Package) / $5,880 / $5,280 / $4,880 / $3,880。粉絲會員優先預購開始於11月19日（三）上午10:00起至11月20日（四）上午09:59止，全面售票則是11月20日（四）中午12:00開始發售。
ATEEZ由8位成員金弘中、朴星化、丁潤浩、姜呂尚、崔傘、宋旼琦、鄭友榮與崔鍾浩組成，自2018年10月出道以來，憑藉強烈的舞台感染力與獨特的海盜世界觀設定，迅速成為全球最具代表性的K‑POP團體之一。8位成員各具特色，無論是歌唱的爆發力還是表演的投入性，都讓ATEEZ在舞台上始終呈現「8 Makes 1 Team」的強度與默契。
近年來，ATEEZ在全球樂壇的表現可說是「以實力證明傳奇」，他們成為史上第一組登上美國科切拉音樂節（Coachella）的K-POP男團，也受邀至日本夏日音速音樂祭（Summer Sonic）與摩洛哥拉巴特音樂節（Mawazine）演出，足跡橫跨三大洲，展現超越語言的舞台能量，更於去年年底多次擠進美國告示牌榜單內，刷新團體紀錄。而在今年，他們更橫掃許多海內外獎項，並榮獲iHeartRadio音樂獎「年度K-POP藝人」殊榮，成為韓流世代的代表象徵。
這次的亞洲巡演首站設在台北，對台灣ATINY而言，這場演出不僅是一場演唱會，更像是一場久違的重逢。上一次ATEEZ於2023年舉辦世界巡演台北站時，以震撼氣場和完美表演掀起全場高潮，3年後再次登台，粉絲狂讚這象徵他們帶著更成熟的能量回來，準備用全新的篇章迎接2026年。
隨著明年1月24日在林口體育館演出的訊息曝光，2026年還沒開始，ATEEZ已率先燃起粉絲的熱情，大批粉絲們對此次巡演反應熱烈，並在社群上積極討論搶票作戰計劃：「又是台北首站，我一定要現場見到他們！」、「好期待八海盜掀翻林口體育館，甲板工們集合囉！」、「上次錯過三年前的我，這次誰都別想攔我！」、「ATEEZ選台北當首站太有誠意了，我要哭了」、「I say呼，You say呼呼呼！台北make some noise！」等留言，也讓這場演出在消息公布後迅速登上話題焦點。
更多三立新聞網報導
裴珍映12月來台！「送特別禮物」喊話粉絲：一起迎接新開始
GD台北安可場落幕！舞台震撼八萬觀眾 「雛菊花車、夜光吉他片」超吸睛
SUPER JUNIOR大巨蛋倒數！「北高都唱」再登高雄巨蛋 搶票時間曝光
不只登陸高雄！男團ATEEZ公布2026亞洲巡演 首站1月台北開唱
其他人也在看
吳宗憲曝「粿王真正賠償數字」勸范姜彥豐：讓它平靜一點過去
吳宗憲聊到粿王婚外情事件，他斬釘截鐵表示，據他了解，最後是1200萬，部分可以分期付款，「這種東西（法院）是有行情的，不要掙扎了，王（王子）先生就500萬，她（粿粿）700萬，因為房子先付了400多萬還是500萬，房子過給他，就淨身出戶」。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前
62歲李連杰回春遭瘋傳「移植最帥武僧心臟」 密友不忍鬆口真實內幕
62歲男星李連杰雖然淡出螢光幕，不過一舉一動仍受到關注，尤其是近來露面時頻頻被說狀態回春，還有人指稱他接受心臟移植，器官來源則是車禍離世的「最帥武僧」秋風，不過他的好友向太昨（11日）直播時，也鬆口李連杰「回春」真實內幕。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
AV女優認了遭黃明志邀大馬「崩潰當玩具」娃娃：他準備「快樂水」餵我！
馬來西亞歌手黃明志近日牽扯「護理系女神」謝侑芯命案再度被延扣三日，案件仍在調查中之際，AV女優「娃娃」接受媒體專訪，首度公開與他之間的過往。她不僅承認雙方曾多次發生性關係，更爆料在馬國時，黃明志曾親手遞給她一瓶「快樂水（Happy Water）」飲用，引發輿論譁然。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
粿粿心疼王子想獨扛800萬賠償！提「讓前夫家人作保」 惹怒范姜彥豐
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導范姜彥豐與粿粿婚變風波延燒至今，據悉，在粿粿與王子得知范姜彥豐握有證據後，三方開始了長達4個月的協商，金額從一開始的...FTNN新聞網 ・ 5 小時前
簡廷芮喊冤駁「出軌王品澔」！范姜彥豐不忍出手開酸了：說謊姊妹組
粿粿外遇王子邱勝翊風波延燒，簡廷芮被直指曖昧王品澔，週刊更報導兩人的關鍵對話證據被發現，但女方老公賴冠儒選擇隱忍，對此賴冠儒昨早發文強調：「兩人一直都很好。」晚上簡廷芮再度發聲表示近來指控對自己生活、家庭、工作，造成了極大的影響，「從一開始沒有根據的暗喻跟影射，到現在指名道姓的抹黑，攻擊也都是越來越嚴重。」強調有必須保護的家人們。但范姜彥豐在IG便利貼上寫「說謊姊妹組」，引來聯想。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
粿粿搬錢救王子1／粿粿、王子美國行後就被甩 她慘淪三角風暴隱形受害者
究竟是什麼樣的愛意，導致粿粿對於王子如此飛蛾撲火？恐怕也是來自於和王子之間，戀情失速發展的極度張力。熟知內幕的人士透露，其實在粿粿跟王子迸發情愫時，王子同時也跟女星席惟倫交往。鏡週刊Mirror Media ・ 7 小時前
去西堤不是為牛排！老饕必點「這1道菜」 內行曝外帶冷知識：只要80元
提到王品集團旗下的「西堤牛排」，大多數人第一印象是能大口享用牛排。但其實西堤的主餐不只牛排，還有鴨胸、烤雞、豬排等多種肉類餐點。不過，不少人去西堤的真正目的，其實是為了「焗烤蘑菇」，甚至只要花80元就能外帶回家，引發網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
王子內湖5千萬豪宅住處「竟是昆凌家」！傳1毛都免付原因曝
娛樂中心／徐詩詠報導藝人王子（邱勝翊）遭男星范姜彥豐指控介入家庭，對方聲稱手中握有妻子粿粿與王子的關鍵證據。事件曝光後，3人分別在社群上發聲，引發外界熱議。值得注意的是，王子目前居住的地點，是位於台北市內湖區、市值約5000萬元的豪宅，而屋主竟是天王周杰倫的妻子昆凌。據悉，他不僅「免租金入住」，背後原因也曝光。民視 ・ 3 小時前
提早領便當／獨家！出遊打卡私事多 賴慧如頻告假8點檔遭賜死
現年29歲的女星賴慧如，6年前就開始演出8點檔母親角色，但私底下的她正值享受人生的黃金期，不久前她在8點檔《好運來》提前領便當，對外說是有唱片錄製安排，據悉其實和請太多假有關。鏡週刊Mirror Media ・ 8 小時前
粿粿搬錢救王子4／王子5副業營業額破億卻哭窮？ 知情人士曝原因：口袋幾乎空空
旗下共有5項副業在經營的王子，今年初還宣稱和毛弟的全部副業營業額加起來破億元，過往更是以賓士、特斯拉等名車代步，但其實據悉，他的經濟狀況並不如外界所想像的闊綽，原因就是理財觀念不佳，加上父債纏身。鏡週刊Mirror Media ・ 7 小時前
遊美出軌另一對3／簡廷芮、王子「互撩留言全被挖出」 網友扮柯南：貼得比粿粿還近
王子被爆不僅介入粿粿與范姜彥豐的婚姻，現在更被起底也撩過簡廷芮，不僅互動曖昧，社群網站上一來一往的留言也被翻出。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
粿粿護愛到底！心疼王子「願獨扛800萬賠償金」 范姜彥豐氣炸了
粿粿（江瑋琳）遭老公范姜彥豐毀滅式爆料，與王子（邱勝翊）的不倫戀因此曝光，在網路上引發軒然大波。週刊今（12）日爆料，范姜彥豐起初向兩人求償1600萬，最後心軟要粿粿、王子一同承擔800萬，沒想到粿粿竟然想獨自扛下賠償金，讓范姜彥豐得知後氣炸。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
「謝侑芯和黃明志只是砲友！」男方不會給錢 台女優：不要再污名她了
31歲「護理系女神」網紅謝侑芯上月在馬來西亞五星飯店猝死，死前疑與大馬歌手黃明志有性行為，現場發現毒品。大馬警方後來將案件升級為「謀殺案」，黃明志5日現身投案。想到謝侑芯死訊傳出後卻出現許多臆測「被雪碧派去當伴遊」，AV女優娃娃(翁雨澄)受訪強調，黃明志不會給錢，他和謝侑芯純只是砲友，「不要再污名她了」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
黃品源女兒腎臟感染！醫下通牒「恐丟命」畫面曝
娛樂中心／李汶臻報導唱紅〈小薇〉的57歲歌手黃品源，近年都在中國發展，去（2024）年再婚娶回俄羅斯鋼琴家美女Alina艾琳，兩人的北京婚宴更有「大咖天王」任賢驚喜現身。黃品源與前妻育有一兒一女，其中22歲的女兒黃懷萱（Edelyn），遺傳媽媽巫若萍的荷蘭與原住民血統，混血精緻五官搭配高䠷身材相當吸睛。在美國發展音樂事業的她，日前突在IG限動自爆腎臟感染，一度情況危急、遭醫生警告「差點沒命」，最後還被送進急救室。對於女兒人在他鄉緊急送醫，爸爸黃品源稍早作出回應並曝光女兒的最新病況。民視 ・ 3 小時前
男星淚崩求資助救病危妻！突刪影片再發聲 岳母盼低調
男星淚崩求資助救病危妻！突刪影片再發聲 岳母盼低調EBC東森娛樂 ・ 20 小時前
不倫戀重創！王子事業全面喊卡「遭爆分手粿粿」 各自療傷慘況曝
王子跟粿粿爆出不倫戀，風波延燒多日，形象重創的他如今事業全面喊卡。如今根據《鏡周刊》報導，他在事件曝光前，為了避免最壞結果，曾多次親赴協商現場，態度相當低姿態、誠懇認錯，被形容是「有口皆碑的小王」。不過，賠償問題仍卡關，每次談到金錢就「哭窮」，最後仍無法達成共識。現更傳出他與粿粿也已黯然分手，各自療傷。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
小禎18歲愛女為出道暖身！傳「父母意見不合」經紀人9字發聲
女星小禎與前夫李進良育有18歲女兒Emma，女兒外型亮麗，之前露臉就屢被網友敲碗出道，而她之前也曾參演由温昇豪監製主演的戲劇《整形過後》，不過今傳出小禎對女兒出道似乎認為還太早，對此，小禎經紀人也低調發聲。小禎9月時才剛為Emma舉辦18歲生日派對，女兒高顏值隨即掀起討論。Emma日前曾以來賓身分上自由時報 ・ 4 小時前
辛龍中1.2億樂透揭密訣 笑說好運「全都是劉真帶來」
辛龍因愛妻劉真過世，消失演藝圈5年，昨（11日）無預警現身飛碟電台，侃侃而談劉真生病到離世後的心情。辛龍堪稱演藝圈的寵妻男星，當年她花50元中樂透頭彩1.2億元，還笑說好運「全都是劉真帶來」，當時他坦言中大樂透後，雖生活沒有太大改變，但卻讓他更珍惜與家人相處的時光。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
黃品源22歲正妹女兒在美國病倒！「腎臟感染住院」超驚悚病況曝光
資深歌手黃品源的22歲女兒黃懷萱（Edelyn）近日在美國發展，她日前自爆因為腎臟感染，治療超過一個禮拜，病情一度惡化到連醫生都警告她「妳可能會死」，最後被送進急診室，一直到10日晚上才出院。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前
簡廷芮遭爆曖昧王品澔！關鍵對話被發現 老公護妻力挺藏內幕
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導范姜彥豐近期爆出妻子粿粿婚內出軌王子，話題持續發酵，且有眼尖網友發現范姜彥豐取消追蹤簡廷芮和王品澔，讓兩人被質疑是...FTNN新聞網 ・ 1 天前