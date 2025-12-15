ATEEZ將出席金唱片！唱跳超穩的舞台王者你認識嗎？中小型公司的奇蹟、首登COACHELLA表演的K-POP男團、2026首場亞巡在台北！
韓國超人氣男團ATEEZ將於明年一月來台，出席在台北舉行的金唱片獎頒獎典禮。12月初現身高雄舉辦的AAA頒獎典禮時，ATEEZ以高強度唱跳結合穩定現場演出，展現團體一貫的舞台特色，接連獲得Stage Of The Year、Best K-pop Record等獎項肯定，成員潤浩也拿下New Wave獎。出身於非四大經紀公司的ATEEZ，靠著舞台實力一步步累積聲量，以百分百開麥演出與高密度編舞聞名，2024 年成為史上首組登上Coachella音樂節演出的 K-pop男團，進一步打開國際舞台能見度。
ATEEZ團體8位成員
在音樂成績方面，ATEEZ 曾以第二張正規專輯《THE WORLD EP FIN : WILL》登上Billboard 200專輯排行榜冠軍，成為少數非出身於 SM、JYP、YG、HYBE 四大體系，卻成功站上該榜首的K-pop團體之一。自出道以來，ATEEZ 持續推出多首具代表性的作品，包括〈Say My Name〉、〈Wonderland〉、〈Work〉、〈Crazy Form〉與〈Bouncy〉等，透過不同曲風與舞台編排累積作品聲量，也使團體在海內外市場維持穩定曝光度。
ATEEZ 將於 2026 年 1 月 24 日在台北舉辦世界巡演「IN YOUR FANTASY」專場演出。
ATEEZ是誰？8 makes 1 team的「寶藏男團」
ATEEZ是KQ 娛樂於 2018 年推出的 8 人男子團體，成員包括 弘中、星化、潤浩、呂尚、傘、旼琦、友榮與鍾浩。團名「ATEEZ（에이티즈）」源自 A TEEnager Z，意指「少年的一切（A to Z）」，象徵希望成為能夠囊括青春所有面向、讓年輕世代為之著迷的團體。團體問候口號為「8 makes 1 team」，強調八位成員在舞台上的整體性與凝聚力，雖然沒有固定的招呼手勢，卻以獨特的加油腳步動作作為彼此打氣的象徵。
ATEEZ以分工明確的說唱線與主唱線為基礎，搭配強烈敘事感的舞台表現，逐步將「舞台型男團」這一定位發展成團體最鮮明的招牌特色。
在正式出道前，KQ娛樂曾推出練習生實境節目《KQ Fellaz 美國研修記》，記錄成員仍是練習生時期前往美國進行舞蹈訓練的過程；臨近出道階段，公司也透過團綜《作戰名 ATEEZ》正式公開團名，並同步揭露出道曲〈Pirate King〉的作曲、編舞等製作細節，為團體亮相鋪陳完整脈絡。
出道前夕，官方率先釋出團體舞蹈影片〈ATEEZ（KQ Fellaz）Performance VideoⅠ〉，短短四週內便突破百萬觀看次數，海外討論度隨之快速累積。2018 年 10 月，ATEEZ以首張迷你專輯《TREASURE EP.1 : All To Zero》正式出道，並同步開啟以「烏托邦」、「海盜」為核心的龐大世界觀設定。作品之間的連動關係往往需要透過 MV 解析才能完整理解，甚至連成員本人也常常被錯綜複雜的故事線搞得一頭霧水，卻也成為 ATEEZ 作品的一大特色。
ATEEZ的演唱會
首登Coachella音樂節 ATEEZ舞台實力擴散至國際市場
2024 年，ATEEZ 受邀登上美國大型音樂節 Coachella，成為首組站上該舞台的韓國男團，這場演出也被視為團體發展歷程中的重要里程碑。ATEEZ 連續兩週於撒哈拉舞台完成長時間演出，在高強度舞蹈配置下，依舊維持穩定的現場演唱與清楚的舞台節奏，延續其一貫以現場完成度見長的團體特色。
演出結束後，ATEEZ 的舞台表現引發海外音樂媒體與產業觀察者關注，其中壓軸演出更獲美國《Billboard》選為「當日最佳時刻」之一。該媒體高度評價 ATEEZ 當天連續演唱的 10 首歌曲，指出他們能在高強度舞蹈編排下維持穩定演唱，並將舞蹈與音樂緊密結合，展現出成熟且具說服力的舞台完成度，也進一步突顯 K-pop 表演在國際音樂節舞台上的文化能量。
隊長弘中事後分享，成員們曾於出道前在洛杉磯接受訓練，當時仍只是為出道努力的練習生，能站上 Coachella 舞台，對團體而言別具意義。巧合的是，ATEEZ 的出道曲〈Pirate King〉MV 曾於摩洛哥撒哈拉沙漠取景，而此次演出場地正是 Coachella 的撒哈拉舞台，這段呼應也常被外界提及，作為團體成長軌跡中具象徵性的片段。
ATEEZ成員潤浩（左起）、星和、崔傘、呂尚、弘中、友榮、鐘浩和旼琦
全員完成續約 ATEEZ後續活動方向明確
今年7月10日，ATEEZ全體8位成員正式與所屬公司 KQ娛樂完成續約。KQ 娛樂表示：「經過與ATEEZ成員們的深入討論後，最終與弘中、星化、潤浩、呂尚、傘、旼琦、友榮、鍾浩全體8人完成了7年期的再續約。能夠在過去7年累積的信任基礎上延續這段緣分，我們感到非常高興。」接著補充道：「我們將繼續全力支持每位成員盡情發揮他們無限的潛力，邁向更大、更廣闊的舞台。」提升了粉絲對未來活動的期待。
長期投入兒童公益 以實際行動延伸團體影響力
ATEEZ自出道以來，持續關注兒童相關議題，並透過實際行動參與多項公益活動。成員呂尚與旼琦曾於出道初期參與公益計畫「明星書室」，為有閱讀障礙的兒童錄製有聲書，並以團體名義捐出 100 萬韓元，支持相關閱讀資源推廣。
隊長弘中則自出道起，長期參與「Polished Man」公益行動，透過在單手指甲塗上指甲油的方式，呼籲社會關注兒童受虐議題。2022 年，弘中也在生日時以粉絲名「ATINY」的名義，向世界展望會捐贈 1,000 萬韓元，將個人紀念日轉化為公益行動，讓粉絲都對他們的善心相當感動。
世界巡演台北站一月登場 ATEEZ再度來台開唱
ATEEZ除了確定將於2026年1月10日來台出席在台北舉行的金唱片獎頒獎典禮，也將在短短兩週後再度來台，舉辦專場演唱會。隨著全新世界巡演 「ATEEZ 2026 WORLD TOUR [IN YOUR FANTASY] IN ASIA & AUSTRALIA」 公布，台北站於1月24 日在國立體育大學綜合體育館（林口體育館）登場，並作為本次亞洲巡演的首站。
本次巡演行程橫跨亞洲與澳洲，將陸續前往雅加達、新加坡、馬尼拉、吉隆坡、澳門、曼谷，以及墨爾本、雪梨等城市。延續團體一貫重視舞台敘事與視覺整合的表演風格，ATEEZ 也預計在專場中呈現更廣泛的世界觀與音樂脈絡。
（圖片來源：@ateez_official_、AAA、寬宏藝術、ATEEZ官方推特）
