ATEEZ崔傘是誰？金唱片「領帶一塞」讓全網淪陷，舞台野獸私下穿著是反差大男孩！

2026金唱片雖然已落幕但熱潮未減，各種精彩演出的名場面齊發，其中更是數男團ATEEZ成員崔傘的個人Solo舞台，讓無數網友們紛紛淪陷在他的野獸魅力中，10秒演出圈粉無數，如果你還不知道他是誰，跟著編輯這篇一起從穿搭來認識這位被韓國網友們公認「最適合穿西裝」同時被暱稱為「北部大公」的性感霸總指標——崔傘！

崔傘「領帶塞襯衫」成名場面

由朴星化、金弘中、丁潤浩、姜呂尚、崔傘、宋旼琦、鄭友榮、崔鍾浩等8位成員組成的韓國實力派男團ATEEZ，在2018年出道並成為首組登上COACHELLA舞台的韓國男團，這次因為金唱片來到台北，成員中以戴眼鏡霸總風格受到許多粉絲喜愛的成員崔傘，在個人Solo舞蹈段落中，脫下大衣後把「領帶塞近襯衫內」，搭配的皮革肩帶與幾乎要被他健壯身材撐爆的白襯衫造型，讓這段演出成了網路上瘋傳的金唱片名場面之一。

崔傘的反差感私服造型

崔傘在韓網上，不僅是被網友封為「最適合穿西裝的男人」，近期更多了「北部大公」（註：泛指網路漫畫中性格冷酷強大（或有特殊背景）的男性角色，與「霸總」相似），有著這種霸氣舞台魅力的崔傘，私下卻是撒嬌男，而且連穿也是很反差。

廣告 廣告

崔傘私服造型1：

私下的崔傘穿搭很簡單，也不像舞台上那樣帶著強烈的氣勢，有著厚實寬肩的他，有不少針織衫這類舒適寬鬆的單品，穿上後讓他散發親切可愛的大狗狗感。

崔傘私服造型2：

男神必備的黑色高領崔傘也會穿！訓練有素的身形線條在穿上合身的高領上衣，搭配上自然的髮型，別有一番魅力。

崔傘私服造型3：

休閒感的連帽外套，也是崔傘私服中常見到的穿搭風格，美式的休閒感與白色T恤，讓他看來有著鄰家大男孩的魅力！

崔傘私服造型4：

休閒感的西裝外套，與舞台上的正裝造型相比又讓崔傘有了不同面貌，搭配毛帽與牛仔褲，立刻有少年街頭感。

崔傘私服造型5：

崔傘私下的穿搭風格大部分都偏向簡單的基本款穿搭，在夏天時刻，背心搭配工裝褲的造型也很常出現，尤其偏愛全黑的色系搭配。









延伸閱讀：

ATEEZ崔傘的6大入坑點！被稱為「人間撒旦」的超強魅力，肌肉外表私下超愛撒嬌

ATINY必收！盤點 ATEEZ 成員私下愛用香水，同款收藏清單一次看

ATEEZ中小逆襲奇蹟男團6件事！重視兒童議題的公益少年，登Coachella音樂節









【本文由Marie Claire美麗佳人提供，未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● Valentino新春燈會體驗東方文化與義式融合：遊戲小攤＋藝術燈籠好好玩！孫儷、宋祖兒…都來拜早年

● 凱特王妃44歲生日快樂！釋出療癒影片賦予「藍寶石訂婚戒指」新意義