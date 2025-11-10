ATEEZ暌違3年炸台！預告打造感官盛宴 粉絲搶票預備

ATEEZ將於明年1月來台開唱。寬宏藝術提供

韓國人氣男團ATEEZ將於明年1月24日登陸台北，舉辦全新世界巡迴演唱會「IN YOUR FANTASY」台北站！這也是他們相隔近3年後再度來台開唱，讓全台ATINY（官方粉絲名）興奮不已。

ATEEZ今年榮獲 iHeartRadio音樂獎「年度K-POP藝人」 殊榮，實力與人氣雙雙攀上高峰。此次巡演延續他們在北美、韓國、日本等地的成功氣勢，預計以震撼的視覺特效、勁爆舞台以及經典神曲再度席捲全球。

ATEEZ的「IN YOUR FANTASY」全新巡演明年1月開跑，亞洲首站選在台灣，主辦單位透露，這場演出將呈現ATEEZ最具代表性的高強度舞蹈與舞台魅力，結合全新音樂概念，打造「夢幻與現實交錯」的感官盛宴，勢必掀起一波搶票熱潮。門票20日全面啟售，詳情洽寬宏售票。

ATEEZ明年1月將來台開唱。資料照



