ATEEZ演唱會寬宏搶票最全攻略！會員註冊、事前準備、搶票SOP、分區購票頁面一次看
在海外擁有高人氣的韓國男團ATEEZ宣布展開全新世界巡演，2026年1月24日首站登陸台北，2026 ATEEZ世界巡迴演唱會《IN YOUR FANTASY》台北站將於國立體育大學體育館（林口體育館）盛大舉行，演唱會門票於11/19開放官方會員優先購、11/20寬宏售票全面開賣。以下就為尚不熟悉各階段搶票流程以及寬宏搶票技巧的讀者們整理完整攻略，從會員註冊、座位選擇到搶票練習、付款方式、取票方式、退票方式等，讓搶票更順利，祝福大家都能成功見到自己喜歡的偶像！
【事前準備】
一、Booking搶票時間
ATEEZ演唱會搶票分為兩階段，若你有購買“ATINY” Membership 官方會員，只要在11/10～11/13完成登記，就可以於11/19早上10點優先購票；若沒有會員則是在11/20中午12點開放購票，官方指定售票平台是「寬宏售票系統」。
官方會員優先購登記時間：2025/11/10（一）10:00～2025/11/13（四）10:00｜登記連結
官方會員優先購售票時間：2025/11/19（三）10:00～2025/11/20（四）09:59｜寬宏售票
全面開賣：2025/11/20（四）12:00｜寬宏售票
👉ATEEZ演唱會1/24林口開唱！時間地點、售票時間、票價座位、VIP套票福利一次看
二、寬宏會員註冊/登入、完成信箱驗證
進入寬宏售票首頁，點選右上角人頭圖示
選擇【會員登入】或【加入會員】，帳號皆須填寫身分證字號，非本國人士填寫護照或大陸通行證號碼。根據指示完成信箱驗證。
三、確認座位圖和票價
ATEEZ演唱會有6個價位，需要注意的事包含福利的VIP套票，需要在各自的專頁購買，也就是說寬宏這次有開3個購票頁面，分別是NT$7,490（ATINY VIP Package） / $6,990（Fantasy VIP Package） / 其餘票價，福利有彩排、專屬小禮等，注意不要跑錯購票頁面了喔！確認自己要的票價和票區代號後，最好預排前三順位寫在記事本上，搶票時才不會因為第一順位沒了而驚慌，請馬上根據順位搶下去！
演出票價：NT$7,490（ATINY VIP Package） / $6,990（Fantasy VIP Package） / $5,880 / $5,280 / $4,880 / $3,880
注意事項：
1. 視線不良區：橙1A-1、黃1A-2、橙 1A-2、黃1A-1區 因座位靠近主舞台兩側及受舞台與硬體架設角度影響，可能出現部份視線遮擋而無法完整觀賞主舞台的LED 螢幕及藝人於主舞台中後方表演，請確認後再購買該區域票券。
2. 欄杆視線影響區：A,B層座位區每區最前方皆有欄杆（此為場館固定安全設施），會有產生欄杆影響視線情況發生，尤其以黃2A-2區、黃4A-2區、橙2A-1區、橙4A-2區此四區的0排座位，影響視線較嚴重，請購票前可接受再行購票。
3. 搖滾特A與特B區之 ATINY VIP Package 與 Fantasy VIP Package 間無實體間隔，請依照序號整隊排隊入場。
座位圖：
四、確認購票規則與付款方式
搶票前建議詳讀ATEEZ演唱會購票相關規定，每個會員購買上限6張門票，一般來說寬宏會開放信用卡和ATM虛擬轉帳付款，但這次ATEEZ演唱會的售票頁面的購票方式僅接受【信用卡付款】，若刷卡失敗才會轉【ATM虛擬轉帳】付款。以下幾點購票前須注意：
全場實名制售票，記得預先填寫好實名制入場資料，建立路徑：「會員登入＞實名制名單」。
一旦完成訂單，不接受任何理由要求修改、更正或補填姓名。
付款方式僅限信用卡（VISA、MasterCard、JCB卡、銀聯卡，無法使用AE、大來卡）購票前請先確認信用卡額度是否足夠。
【寬宏搶票SOP】
一、進入購票頁面
透過主辦單位臉書連結或寬宏網站各版位Banner都可查找想購買的演唱會活動。
ATEEZ演唱會購票連結👉 寬宏售票
進入售票頁面，點選【我要購票】
點選之後會跳轉至場次頁面，這裡有分三個購票區，一般區票券和特區票券需在不同地方購買！
二、座位選擇、輸入驗證碼
選擇票區→數量→輸入驗證碼→加入購物車
※搶票小技巧：提前將輸入法改為英文，輸入不分大小寫！
※搶票小技巧：數量那邊有原價/身心障礙票/身心障礙陪同票，看清楚再按，不然容易耽誤時間！
※搶票小技巧：這個訊息視窗要點OK或直接按Enter，否則再怎麼等它轉圈圈也不會自動跳轉。
三、預填實名制資料
ATEEZ演唱會採全場實名制購票，務必記得購票前先至「會員登入＞實名制名單」預先建立填寫每一張入場人資料，購票時透過下拉清單選擇每一筆實名制資料。
四、結帳確認付款方式、訂購人資料
付款方式：目前ATEEZ演唱會售票頁面的購票方式僅寫【信用卡付款】，若信用卡交易失敗將會轉成ATM付款。
四、寬宏取票方式
取票方式：【超商取票】、【國內郵寄】、【現場取票】。
【超商取票】僅限萊爾富和OK便利商店取票，單筆訂單收取手續費50元；2025/12/26以前訂購者，12/29起開始可以領取票券；12/27後訂購者，完成訂購第4天開始至演出當日皆可領取。
【國內郵寄】每筆系統服務費NT80元，2025/12/21以前訂購者，將於12/29起陸續寄出。
五、寬宏搶票最後一步
點右上角人頭圖示→訂單查詢→確認票券狀態，是否訂購成功。
【寬宏搶票技巧－Check清單】
搶票成功的基本還是網速和手速，可搜尋網速檢測器網頁測速，確認網路穩定；寬宏搶票須輸入驗證碼，有空可以多多練習，在網路上都可以找到資源。
實名制購票，提前在「會員登入＞實名制名單」建立好每一張入場人資料，購票當時可快速選取。
確認購票頁面，VIP套票需至各別購票專頁購買：ATINY VIP Package｜Fantasy VIP Package｜一般頁面
用IOS系統搶票記得關閉鍵盤的【自動修正】功能，不然輸驗證碼時被修正你會發瘋！路徑：設定→一般→鍵盤→自動修正。
使用電腦搶票時請盡量只留寬宏和中原標準時間兩個分頁，用手機搶的話也請先關掉其他視窗。
可嘗試先清除瀏覽器cookie，據傳可以提升瀏覽器速度，但記得清完之後要重新登入寬宏官網會員！
提前列好心中理想票區順位，最好列前三或更多，以防進入座位選擇時沒看到第一想要的票區，猶豫就會敗北，提前準備好第二、第三順位有備無患。
於搶票時間重新整理購票頁面，不要為了搶快提前點下去，那就真的輸在起跑點上了！
輸入驗證碼後跳出的「請於10分鐘內結帳」視窗，記得要按Enter才會跳轉，不要看它在轉圈圈就以為會自動跳轉喔！
因為購物車結帳時間是10分鐘，搶票開始後30分鐘通常每10分鐘都會有些票掉出來，可以鎖定這幾個時間點撿票有機會！
有票噴霧加持！！！
以上就是寬宏搶票攻略與小技巧，希望能幫助所有想要見到偶像的歌迷和粉絲們，事前準備都完成後，有空可以多上寬宏網站熟悉動線，偷偷用其他場次練習一下流程，然後多做好事累積買到票的運氣，或者花點時間去拜拜請月老幫幫忙，牽起你和偶像見面的紅線！祝福所有想要票的讀者都能如願以償、心想事成！
❣️演唱會資訊一把抓：全部｜韓男團｜韓女團｜華語｜東洋｜歐美
其他人也在看
演藝圈大咖「中年夫妻」爆離婚 雙方至今0回應掀熱議
演藝圈大咖「中年夫妻」爆離婚 雙方至今0回應掀熱議EBC東森娛樂 ・ 13 小時前
返台養傷變惡鄰／楊宗緯回台當上社區主委 全家遭爆是惡鄰「破壞公物、隨地便溺」
歌手楊宗緯近年在中國大陸接商演、上綜藝節目賺得盆滿缽滿，但日前發生舞台意外掛彩。本刊接獲爆料，因傷返台休養的楊宗緯，竟然還選上自家大樓的社區主委，當得卻是民怨四起。有住戶批評楊宗緯一家都是惡鄰居，除了占用公共空間外，還破壞公物，家人更隨地便溺，有不滿的鄰居批評種種行徑「很缺德」。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前
傳曹錦輝、林益全將「西進」？陳義信：能理解，但務必三思
近日傳出包含前大聯盟投手曹錦輝及「神全」林益全皆有意「西進」加入中國城市棒球聯賽(CPB)，對此，昔緯來體育台 ・ 16 小時前
惹到道奇巨星大谷翔平？因為「這件事」不再向教士隊致意！
體育中心／綜合報導MLB美國職棒洛杉磯道奇日籍巨星大谷翔平在比賽首次上場打擊前都會向敵隊摸一下頭盔致意，不過近日在網路上出現大谷翔平不和教士隊致意的話題，原因竟和「這件事」有關。FTV Sports ・ 16 小時前
台南市長街頭民調太震撼！陳亭妃PK林俊憲驚現「史詩級輾壓」
南二都2026年地方選舉牽動各政黨政治版圖，其中台南市因為人選已趨明確而備受矚目。據最新街頭民調結果顯示，綠委陳亭妃以21票近半數奪冠，綠委林俊憲、藍委謝龍介則分別以15票、14票「再纏麻花」居次，而日前甫宣布參選的前藍委陳以信則以0票收場。中天新聞網 ・ 2 小時前
醫生提醒：肺癌早期不是咳嗽，這6大異常才是真正的「早期警報」
肺癌早期症狀常被誤解為咳嗽或咳血，但醫界一再強調，真正讓肺癌難纏的，是它在初期幾乎「無聲無息」的特性。專家提醒，肺癌早期的 6 大異常往往不是咳嗽，而是細微卻明確的身體訊號，若被忽略，等咳嗽出現時通常已經錯過黃金治療期。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
中國人脆問台人「回歸中國擔憂什麼」？香港人冷回網讚翻
政治中心／綜合報導中國近期對台灣文攻武嚇不斷，除了頻繁軍演製造區域緊張外，對台民眾也積極在各領域進行統戰。對此，一名中國人透過Threads發文，指出想聽聽台灣人對於回歸中國的擔憂是什麼。除了引發熱議之外，更有香港人冷回 1 句話，讓網友笑翻。民視 ・ 1 天前
朋友變情人1／鍾瑶熱戀直擊！「半圈外」對象曝光 牽手攝影師Kair吃素食
11月5日中午，鍾瑶與染著金髮的Kair一同步出她的住處。兩人穿搭風格相似，默契展現出情侶默契。Kair陳冠凱是一名攝影師，且他熱衷於跑步、登山等戶外活動，這與鍾瑶的愛好不謀而合。兩人從工作夥伴發展到生活伴侶，看來共同興趣成為感情催化劑。走在前面的鍾瑶突然停下腳步，...CTWANT ・ 4 小時前
親媽教得好！汪小菲妻Mandy首洩「大S生前託付」：我一直在做
大S（徐熙媛）2月於日本病逝後，留下的一雙兒女「玥兒」、「箖箖」目前由生父汪小菲及現任妻子Mandy（馬筱梅）照顧。Mandy對姐弟倆的悉心照顧外界有目共睹，她也被網友盛讚是「後媽最佳人選」。Mandy近日在直播罕見提起大S，大讚對方將孩子教得很好，也透露自己一直在做大S生前委託她的事。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
WBC》韓國投手2戰多達23次四死球 韓媒批判：與日本實力差距很大
韓國隊昨天在與日本隊的強化試合比賽打成7比7平手，中止對戰10連敗，2場比賽以1勝1 和作收，韓國隊2戰出現23個四死球，讓韓媒大力檢討。TSNA ・ 1 天前
本波冷空氣最強時刻曝光！低溫下探14度 回溫還要等這時
今（19）日、明日兩天東北季風影響，今日中部以北、東北部及東部天氣明顯偏涼，其他地區早晚亦涼；桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，竹苗、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，清晨至上午中南部地區亦有零星短暫雨。對此，氣象粉專也示警本波冷空氣最強時刻，提醒民眾要注意穿著。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
《大集合》玩坐氣球襲胸籃籃？胡瓜慘遭炎上 節目急發116字聲明道歉
綜藝天王胡瓜主持的《綜藝大集合》17日到雲林麥寮出外景，有網友PO出錄影截圖，發現胡瓜玩坐氣球遊戲過程中，不小心摸到助理主持人籃籃的胸部，遭網友炎上批評，不過許多網友也緩頰說：「這一看就知道不是故意的。」對此製作單位今天也做出回應。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
大腸癌盯上年輕人！醫曝45%患者「首個症狀」：不要拖
大腸癌有年輕化趨勢！胸腔暨重症科醫師黃軒近日說，醫學界發現，20～40歲的年輕人，大腸癌發生率暴增；他特別提到，有45%的年輕大腸癌患者首個症狀就是「便血」，民眾若發現症狀千萬不要拖。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
陽明山「向天蝦」（鵠沼枝額蟲）大爆發 想「上山追蝦」要把握時間
最近接連幾個颱風帶來的環流，與東北季風產生的「共伴效應」，所帶來的大量雨水，讓大屯山區的向天池達到滿水位，也讓鵠沼枝額蟲（別名向天蝦）大爆發，吸引一波波的登山客上山，只為一睹「綠色小精靈」的風采，而看著這些在池水中悠哉游來游去的小生命，直呼好可愛；還有登山客利用向天蝦的向光性，在暗夜裡點著頭燈，只見向天蝦群聚湧來好不壯觀。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
今晨最低溫新北僅12.4度！吳德榮曝「明再探12度」 下波冷空氣這天報到
今、明（19日、20日）兩天東北季風影響，今日中部以北、東北部及東部天氣明顯偏涼，其他地區早晚亦涼；桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，竹苗、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，清晨至上午中南部地區亦有零星短暫雨。氣象專家吳德榮透露，此波冷空氣雖未符合「大陸冷氣團」定義，但已是入秋以來最強冷空氣，下一波東北季風預計在下週一（24日）南下。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
好冷！東北季風發威「這2天」最有感 下波冷空氣報到時間曝
即時中心／潘柏廷報導中央氣象署預報員黃恩鴻今（17）日下午說明，今天到週五（21日）前受東北季風影響，特別在週三（19日）及週四（20日）清晨預估是冷空氣影響最明顯的時候，隨後週末則是東北季風稍減弱，溫度也會有明顯回溫；下週一（24日）起下波東北季風又南下，但預估和這波相比較弱，溫度變化不會那麼明顯。民視 ・ 17 小時前
台股殺了600點 網喊「恐慌感低沒殺意」？ 專家1理由勸保守
台股殺了600點 網喊「恐慌感低沒殺意」？ 專家1理由勸保守EBC東森新聞 ・ 21 小時前
不是日本！這國家「中國客變少了」 當地人鬆口氣讚：挺好的
日本首相高市早苗7日在國會答辯中明確指出，台海若爆發武力衝突，可能構成日本可行使集體自衛權的「存亡危機事態」，等同日本可能出兵，發言引起中國強烈反彈，罕見發布「禁日令」呼籲公民暫時勿前往日本。其實不僅日本，前往泰國旅遊的中國人也大幅度下滑，但比起政府的頭痛，泰國人卻開心表示「其實挺好的」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
白冰冰「回收旗下藝人合約」 年終送大禮：抽成砍半
白冰冰旗下有多位藝人，每次主持或是有活動，她都會把子弟兵帶在身邊，盡量給大家機會表演，18日他決定送大家一份大禮，她將合約回收，將經紀抽成砍半，「我看到他們為了生活這麼辛苦，很捨不得，我又不缺，幫別人也是幫，為何不幫自己人。」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 16 小時前
披薩店公審台人惹義大利市長震怒！她見1事驚「台灣國際地位」變了
生活中心／曾郁雅報導日前一群台灣遊客飛往義大利一間披薩用餐，沒想到疑似因為16人只叫了5份披薩、3杯啤酒，讓當地披薩店老闆直接把整群團客的清晰面貌全錄下，甚至直接在現場公審、但由於台灣旅客聽不懂老闆所說的外語內容，還對鏡頭比YA、豎起大拇哥，老闆最後卻不留情喊「台灣滾吧」，影片公開後大炎上、讓餐廳老闆緊急道歉，可當下老闆又喊出自己跟「中國、台灣」道歉，讓網友再度看傻眼，事態持續延燒更讓蒙特卡丁尼市的市長德羅索（Claudio Del Rosso）出面緩頰、透露將見「台灣代表」一起解決這次事件，對此台灣財經網美胡采蘋就感歎台灣現在國際地位「稍微有點太高了」。民視 ・ 1 天前