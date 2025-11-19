ATEEZ演唱會寬宏搶票最全攻略！會員註冊、事前準備、搶票SOP、分區購票頁面一次看

在海外擁有高人氣的韓國男團ATEEZ宣布展開全新世界巡演，2026年1月24日首站登陸台北，2026 ATEEZ世界巡迴演唱會《IN YOUR FANTASY》台北站將於國立體育大學體育館（林口體育館）盛大舉行，演唱會門票於11/19開放官方會員優先購、11/20寬宏售票全面開賣。以下就為尚不熟悉各階段搶票流程以及寬宏搶票技巧的讀者們整理完整攻略，從會員註冊、座位選擇到搶票練習、付款方式、取票方式、退票方式等，讓搶票更順利，祝福大家都能成功見到自己喜歡的偶像！

【事前準備】

一、Booking搶票時間

ATEEZ演唱會搶票分為兩階段，若你有購買“ATINY” Membership 官方會員，只要在11/10～11/13完成登記，就可以於11/19早上10點優先購票；若沒有會員則是在11/20中午12點開放購票，官方指定售票平台是「寬宏售票系統」。

二、寬宏會員註冊/登入、完成信箱驗證

進入寬宏售票首頁，點選右上角人頭圖示

寬宏會員註冊/登入，點選右上角人頭圖示。（圖／翻攝自寬宏售票網站）

選擇【會員登入】或【加入會員】，帳號皆須填寫身分證字號，非本國人士填寫護照或大陸通行證號碼。根據指示完成信箱驗證。

寬宏會員註冊需填寫實名資料，並完成信箱驗證。（圖／翻攝自寬宏售票網站）

三、確認座位圖和票價

ATEEZ演唱會有6個價位，需要注意的事包含福利的VIP套票，需要在各自的專頁購買，也就是說寬宏這次有開3個購票頁面，分別是NT$7,490（ATINY VIP Package） / $6,990（Fantasy VIP Package） / 其餘票價，福利有彩排、專屬小禮等，注意不要跑錯購票頁面了喔！確認自己要的票價和票區代號後，最好預排前三順位寫在記事本上，搶票時才不會因為第一順位沒了而驚慌，請馬上根據順位搶下去！

演出票價：NT$7,490（ATINY VIP Package） / $6,990（Fantasy VIP Package） / $5,880 / $5,280 / $4,880 / $3,880

注意事項：

1. 視線不良區： 橙1A-1、黃1A-2、橙 1A-2、黃1A-1區 因座位靠近主舞台兩側及受舞台與硬體架設角度影響，可能出現部份視線遮擋而無法完整觀賞主舞台的LED 螢幕及藝人於主舞台中後方表演，請確認後再購買該區域票券。

2. 欄杆視線影響區：A,B層座位區每區最前方皆有欄杆（此為場館固定安全設施），會有產生欄杆影響視線情況發生，尤其以 黃2A-2區、黃4A-2區、橙2A-1區、橙4A-2區此四區的0排座位 ，影響視線較嚴重，請購票前可接受再行購票。

3. 搖滾特A與特B區之 ATINY VIP Package 與 Fantasy VIP Package 間無實體間隔，請依照序號整隊排隊入場。

座位圖：

ATEEZ演唱會票價座位圖。（圖／寬宏藝術提供）

四、確認購票規則與付款方式

搶票前建議詳讀ATEEZ演唱會購票相關規定，每個會員購買上限6張門票，一般來說寬宏會開放信用卡和ATM虛擬轉帳付款，但這次ATEEZ演唱會的售票頁面的購票方式僅接受【信用卡付款】，若刷卡失敗才會轉【ATM虛擬轉帳】付款。以下幾點購票前須注意：

全場實名制售票，記得預先填寫好實名制入場資料，建立路徑：「會員登入＞實名制名單」。 一旦完成訂單，不接受任何理由要求修改、更正或補填姓名。 付款方式僅限信用卡（VISA、MasterCard、JCB卡、銀聯卡，無法使用AE、大來卡）購票前請先確認信用卡額度是否足夠。

【寬宏搶票SOP】

一、進入購票頁面

寬宏搶票票步驟。（圖／翻攝自寬宏售票網站）

進入售票頁面，點選【我要購票】

寬宏搶票步驟：點選購票。（圖／翻攝自寬宏售票網站）

點選之後會跳轉至場次頁面，這裡有分三個購票區，一般區票券和特區票券需在不同地方購買！

寬宏搶票步驟：ATEEZ票券選擇。（圖／翻攝自寬宏售票網站）

二、座位選擇、輸入驗證碼

選擇票區→數量→輸入驗證碼→加入購物車

※搶票小技巧：提前將輸入法改為英文，輸入不分大小寫！

寬宏售票選擇票區。（圖／翻攝自寬宏售票網站）

※搶票小技巧：數量那邊有原價/身心障礙票/身心障礙陪同票，看清楚再按，不然容易耽誤時間！

寬宏售票選擇數量、輸入驗證碼。（圖／翻攝自寬宏售票網站）

※搶票小技巧：這個訊息視窗要點OK或直接按Enter，否則再怎麼等它轉圈圈也不會自動跳轉。

寬宏售票結帳，這裡記得按Enter才會繼續。（圖／翻攝自寬宏售票網站）

三、預填實名制資料

ATEEZ演唱會採全場實名制購票，務必記得購票前先至「會員登入＞實名制名單」預先建立填寫每一張入場人資料，購票時透過下拉清單選擇每一筆實名制資料。

ATEEZ實名制購票，記得預先填寫入場人資料。（圖／翻攝自寬宏售票網站）

四、結帳確認付款方式、訂購人資料

付款方式：目前ATEEZ演唱會售票頁面的購票方式僅寫【信用卡付款】，若信用卡交易失敗將會轉成ATM付款。

ATEEZ演唱會付款方式。（圖／翻攝自寬宏售票網站）

四、寬宏取票方式

取票方式：【超商取票】、【國內郵寄】、【現場取票】。

【超商取票】僅限萊爾富和OK便利商店取票，單筆訂單收取手續費50元； 2025/12/26以前訂購者，12/29起開始可以領取票券 ；12/27後訂購者，完成訂購第4天開始至演出當日皆可領取。

【國內郵寄】每筆系統服務費NT80元，2025/12/21以前訂購者，將於12/29起陸續寄出。

ATEEZ演唱會取票方式。（圖／翻攝自寬宏售票網站）

五、寬宏搶票最後一步

點右上角人頭圖示→訂單查詢→確認票券狀態，是否訂購成功。

訂單查詢。（圖／翻攝自寬宏售票網站）

【寬宏搶票技巧－Check清單】

ATEEZ在海外擁有高人氣。（圖／寬宏藝術提供）

有票噴霧加持！！！

以上就是寬宏搶票攻略與小技巧，希望能幫助所有想要見到偶像的歌迷和粉絲們，事前準備都完成後，有空可以多上寬宏網站熟悉動線，偷偷用其他場次練習一下流程，然後多做好事累積買到票的運氣，或者花點時間去拜拜請月老幫幫忙，牽起你和偶像見面的紅線！祝福所有想要票的讀者都能如願以償、心想事成！

