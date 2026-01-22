ATEEZ演唱會1/24林口開唱！入場須知、VIP套票兌換、彩排時間一次看

高雄市 / 綜合報導 南韓超人氣團體Super Junior，23日開始一連3天在港都(高雄)開唱，高雄各處陸續出現應援，以捷運站來說，巨蛋站月台上有9位成員合照，以及個別大頭照，粉絲朋友能在等車時盡情打卡，列車內外也悄悄換上新衣，彷彿SJ全程陪你搭捷運，此外，紅綠燈也加入應援行列，各大地標海音館、旅運中心、捷運站體等，全面點亮專屬SJ的藍色燈光，夜晚一到，整座城市直接變成E.L.F.的應援海。南韓人氣團體Super Junior，將在23日降臨港都，一連三天熱唱不停，現在眼尖的E.L.F.發現。高捷列車，悄悄換上新衣，打造20週年EXPRESS，限定專屬列車，一走進車廂，就能看到Super Junior成員圖像，彷彿SJ全程陪你搭捷運。不只車廂超有感，演唱會場館周邊的，捷運巨蛋站月台，更是直接變身應援聖地，不僅貼上9位成員大合照，隊長利特，加上始源、希澈、神童，等成員的超大頭照，歌迷等車同時，手機根本停不下來，拍照、打卡一次滿足。粉絲VS.記者說：「開心，怎麼說，因為我很喜歡東海，妳有買到票喔，有，有搶到，有什麼應援物嗎，我就買手燈而已，看到他們來高雄滿開心的，怎麼說，因為我覺得他們團體的感情還不錯。」這波應援還沒結束，中央公園、新堀江商圈，附近的中山一路與五福二路路口，以及五福二路與玉竹三街路口，還有駁二藝術特區等，人行道燈號，也加入應援行列，讓粉絲直呼，「走在高雄都被SJ包圍！」，別以為只有這樣而已。海音館、旅運中心、捷運站體等等，全面點亮專屬SJ的藍色燈光，夜晚一到，整座城市，直接變成E.L.F.的應援海，這也是，繼BLACKPINK、TWICE後，高雄再度為韓流天團，打造的專屬燈光應援，而21日開始，一路到25日，還有限定快閃店登場，百貨商場，同步大力宣傳，粉絲荷包，恐怕也要全面失守，這回在高雄開唱，全城市已經準備好，迎接SJ強勢降臨。 原始連結

