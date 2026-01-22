ATEEZ演唱會1/24林口開唱！入場須知、VIP套票兌換、彩排時間一次看
在海外擁有高人氣的韓國男團ATEEZ宣布展開全新世界巡演，2026年1月24日首站登陸台北，2026 ATEEZ世界巡迴演唱會《IN YOUR FANTASY》台北站將於國立體育大學體育館（林口體育館）盛大舉行，演唱會門票於11/19開放官方會員優先購、11/20寬宏售票全面開賣。台灣ATINY（官方粉絲名）將能欣賞到令人難忘的舞台演出，無論是經典神曲、高強度的舞蹈，還是震撼的視覺效果，ATEEZ將以挑戰極限的熱情再度突破，驚豔全球粉絲 ！ATEEZ演唱會時間地點、售票時間、票價座位、VIP套票福利、必聽歌單一次看。
ATEEZ演唱會｜時間地點
演出日期：2026/01/24（六）18:00
演出地點：國立體育大學綜合體育館（林口體育館）
ATEEZ演唱會｜入場須知、活動流程
09:30：票務服務／周邊商品販售
11:00：ATINY VIP 優先購買（購買時請出示票券）
12:00：FANTASY VIP 及一般觀眾購買
11:30：ATINY VIP Package 預計開始領取時間
12:00：FANTASY VIP Package 預計開始領取時間
14:00：ATINY VIP 與搖滾特區之 FANTASY VIP 預計整隊時間（購買座位席之 FANTASY VIP 無須整隊）
15:15：ATINY VIP 與搖滾特區 FANTASY VIP Soundcheck Event 預計入場時間（ATINY VIP 優先進場，進場完畢後搖滾特區之 FANTASY VIP 接續進場）
15:30：座位席之 FANTASY VIP Soundcheck Event 預計入場時間
16:00：Soundcheck Event 預計開始時間（Soundcheck Event 活動結束後，ATINY VIP 與 FANTASY VIP 均可繼續留在場內。）
16:30：一般觀眾預計入場時間
18:00：演出預計開始時間
ATEEZ演唱會｜周邊販售資訊
販售時間：
11:00：ATINY VIP 優先購買（購買時請出示票券）
12:00：FANTASY VIP 及一般觀眾購購買
販售地點：林口體育館大門處
注意事項：
(1) 如遇商品完售將提早結束。販售開始與結束時間將依現場狀況進行調整，如有異動不另行通知。
(2) 現場付款方式為現金、信用卡（VISA、MASTER、JCB、銀聯卡，不接受美國運通卡）、Apple Pay、Google Pay。
(3) 周邊商品數量有限，售完為止。
(4) 為維持購買秩序，請依照工作人員引導排隊及購買。
(5) 購買時務必檢查商品狀況、確認尺寸是否正確或任何其他問題，所有商品因為現場販售，不提供七天鑑賞期、不得退換貨。如商品經現場確認屬瑕疵品，將依當日規定協助更換。
(6) 為響應政府環保永續政策，周邊商品販售櫃台不提供購物袋，請自行準備環保購物袋或提袋。
(7) 禁止夜排、禁止代排、禁止佔位，為配合場地安全規範並維護公共秩序，若有違規情況，現場工作人員將有權勸離。
ATEEZ演唱會｜售票時間
【“ATINY” Membership 官方會員專屬優先購】
登記時間：2025/11/10（一）10:00～2025/11/13（四）10:00
登記連結：https://ateez.kqent.com/surveys/691025dc9928c155a3be218c
售票時間：2025/11/19（三）10:00～2025/11/20（四）09:59
售票平台：寬宏售票
提醒：每位會員限購6張，採實名制購票。
【全面啟售】
售票時間：2025/11/20（四）12:00
售票平台：寬宏售票
提醒：
(1) 每人限購6張（含優先預購），購票與入場皆採實名制，須憑本人身分證與票券入場。
(2) VIP套票需至各別購票專頁購買：ATINY VIP Package｜Fantasy VIP Package
ATEEZ演唱會｜票價、座位圖
演出票價：NT$7,490（ATINY VIP Package） / $6,990（Fantasy VIP Package） / $5,880 / $5,280 / $4,880 / $3,880
座位圖：
ATEEZ演唱會｜VIP套票福利
【ATINY VIP Package】 👉購票連結
$7,490演唱會票券
演出前觀看藝人Soundcheck
演出後Send Off活動（不可自拍）
VIP專屬小禮乙份
周邊商品優先購買權（視現場公告為準優先入場，依序號整隊）
【Fantasy VIP Package】👉購票連結
$6,990演唱會票券
演出前觀看藝人Soundcheck
VIP專屬小禮乙份
優先入場（ATINY VIP後入場）
ATEEZ演唱會｜必聽歌單
《INCEPTION》
《Wonderland》
《Crazy Form》
《Bouncy (K-Hot Chilli Peppers)》
《Answer》
《Lemon Drop》
《In Your Fantasy》
《Ash》
（影片來源：KQ ENTERTAINMENT YouTube，如遭移除敬請見諒）
