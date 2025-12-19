ATEEZ首場VR演唱會來了！ 北高連嗨27天

南韓人氣男團ATEEZ推出首場VR演唱會《ATEEZ VR CONCERT: LIGHT THE WAY》，將從台北唱到高雄，讓ATINY(粉絲名)在ATEEZ亞洲巡迴演唱會前一起暖身，以超近距離感受他們的魅力。







(圖片提供：SONY MUSIC TAIWAN)



《ATEEZ VR CONCERT: LIGHT THE WAY》打破以往VR演唱會框架，以電影敘事手法拉開序幕，ATEEZ成員在隱匿基地收到神祕訊息，為了尋找失蹤的ATINY，八位成員隨即展開一場穿越烈焰廢墟、崩塌城市與黑暗之城的冒險旅程。途中還遭遇神秘力量的追捕，在這個現實與幻想交織的世界裡，觀眾將不再只是旁觀者，而是跟著成員們共同經歷一場沉浸式旅程。



該片運用了AMAZE的超高解析度12K實景拍攝、人工智慧影像處理以及虛幻引擎驅動的視覺特效。精準的空間運鏡與歌曲情緒完美契合，從《INCEPTION》的沉浸感、《BOUNCY (K-HOT CHILLI PEPPERS)》的爆發力，到《Ice On My Teeth》的內斂魅力，每一幕都讓ATEEZ在眼前演出，將舞台與故事融為一體。



《ATEEZ VR CONCERT: LIGHT THE WAY》已開放威秀影城會員搶先預購，並自2026年1月9日起於台北京站威秀影城展開17天的演出，隨後轉戰高雄大遠百威秀影城巡演10天，總計27天的密集場次，不僅讓ATINY在ATEEZ亞洲巡迴演唱會前一起暖身，更安排了充足場次讓ATINY以超近距離感受ATEEZ的魅力。







(圖片提供：SONY MUSIC TAIWAN)