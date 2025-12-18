ATEEZ首場VR演唱會來了！ 12K實景沉浸式體驗北高連嗨27天

ATEEZ首場VR演唱會以電影級敘事與12K尖端技術打造，準備帶給粉絲虛實交織的體驗。威秀影城提供

韓國人氣男團ATEEZ首場VR演唱會《ATEEZ VR CONCERT: LIGHT THE WAY》將於明年1月9日震撼登台，這場演出不僅是ATEEZ的科技突破，更邀請全球ATINY（粉絲名）一同踏上前所未有的感官旅程。

《ATEEZ VR CONCERT: LIGHT THE WAY》打破以往VR演唱會框架，以電影敘事手法拉開序幕：ATEEZ成員在隱匿基地收到神祕訊息，為了尋找失蹤的ATINY，8位成員隨即展開一場穿越烈焰廢墟、崩塌城市與黑暗之城的冒險旅程。途中還遭遇神秘力量的追捕，在這個現實與幻想交織的世界裡，觀眾將不再只是旁觀者，而是跟著成員們共同經歷一場沉浸式的感官冒險。

《ATEEZ VR CONCERT: LIGHT THE WAY》運用了AMAZE的超高解析度12K實景拍攝、人工智慧影像處理，以及虛幻引擎驅動的視覺特效。精準的空間運鏡與歌曲情緒完美契合，從〈INCEPTION〉的沉浸氛圍、〈BOUNCY (K-HOT CHILLI PEPPERS)〉的爆發能量，到〈Ice On My Teeth〉的內斂魅力，每一幕都讓ATEEZ彷彿就在眼前演出，將舞台與故事融為一體，帶來超越現實界線的震撼體驗。

ATEEZ的主視覺海報營造出媲美賽博龐克電影的視覺張力與藝術美學。威秀影城提供

在官方釋出的主海報中，八位成員各自散發獨特的黑色魅力，置身於紅色霓虹燈環繞的空間中。「LIGHT THE WAY」的標語象徵混沌世界中的希望光芒，與酷炫而充滿動感的氛圍形成鮮明對比，營造出宛如賽博龐克電影般的視覺張力與藝術美學。

特典活動別錯過。威秀影城提供

《ATEEZ VR CONCERT: LIGHT THE WAY》將於12月18日（四）上午11點開放威秀影城會員搶先預購，並自2026年1月9日（五）起於台北京站威秀影城展開17天演出，隨後轉戰高雄大遠百威秀影城巡演10天，總計27天密集場次。不僅讓ATINY能在ATEEZ亞洲巡迴演唱會前暖身，更透過充足場次，讓粉絲以超近距離全面感受ATEEZ的魅力。



